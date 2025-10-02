Chủ tịch nước làm việc với Văn phòng Chủ tịch nước về những nhiệm vụ trọng tâm

Chiều 2/10, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã làm việc với Văn phòng Chủ tịch nước nhằm đánh giá kết quả công tác tháng 9 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 10/2025.

Báo cáo của đại diện lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước cho biết, trong tháng 9/2025, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, Văn phòng đã tập trung tham mưu, phục vụ lãnh đạo Nhà nước thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo Hiến pháp, pháp luật và sự phân công của Đảng.

Văn phòng tăng cường rà soát, thảo luận, rút kinh nghiệm, bảo đảm triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, bám sát yêu cầu chỉ đạo của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước trên các mặt công tác.

Văn phòng đã phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Trung ương Đảng, chuẩn bị nội dung, chương trình, tham mưu, phục vụ Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước thực hiện tốt các nhiệm vụ theo phân công của Đảng, cũng như nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực lập pháp, hành pháp, tư pháp, quốc phòng-an ninh, đối ngoại.

Đặc biệt, Văn phòng đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong việc tổ chức thành công chuyến công tác đối nội và đối ngoại của Chủ tịch nước, qua đó góp phần nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Công tác phục vụ hoạt động lễ tân, hậu cần, bảo đảm an ninh, an toàn cũng được đánh giá cao, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được cũng như yêu cầu nhiệm vụ, trong tháng 10/2025, Văn phòng tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu, phục vụ Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm quan trọng liên quan đến các lĩnh vực đối nội, đối ngoại.

Sau khi nghe các ý kiến báo cáo, đề xuất, triển khai các nhiệm vụ của đại diện lãnh đạo đơn vị liên quan, phát biểu kết luận tại cuộc họp, Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá cao nỗ lực của Văn phòng Chủ tịch nước đã chủ động lên kế hoạch và chuẩn bị các nội dung kịp thời, chu đáo.

Chỉ rõ trong thời gian tới khối lượng công việc nhiều, đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn của cả tập thể, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Văn phòng cần tiếp tục phát huy vai trò là cơ quan tham mưu, bảo đảm chất lượng các báo cáo, đề xuất; chủ động nghiên cứu, dự báo tình hình để tham mưu kịp thời, chính xác cho lãnh đạo Nhà nước trong chỉ đạo, điều hành.

Chủ tịch nước cũng lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, trong đó có yêu cầu Văn phòng chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước dự Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV sắp tới, trong đó tập trung tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoàn thiện Báo cáo công tác nhiệm kỳ của Chủ tịch nước và phục vụ Chủ tịch nước báo cáo trước Quốc hội; phục vụ Phó Chủ tịch nước trên cương vị Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia theo kế hoạch; cũng như một số hoạt động đối ngoại quan trọng, đặc biệt là Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về phòng chống tội phạm mạng tại Hà Nội vào cuối tháng 10 này.

Chủ tịch nước yêu cầu Văn phòng Chủ tịch nước nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tham mưu trên các lĩnh vực đối nội, đối ngoại; kịp thời tham mưu những nội dung sát thực tiễn, có chiều sâu, bảo đảm tiến độ và chất lượng công việc. Văn phòng cần chú trọng đổi mới phương pháp làm việc, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành.

Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng tập thể Văn phòng Chủ tịch nước sẽ tiếp tục nỗ lực, đoàn kết, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi mục tiêu, yêu cầu công tác trong thời gian tới./.