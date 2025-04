Chủ tịch Quốc hội: Ngành dầu khí phát huy truyền thống của người đi tìm lửa

Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (nay là Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam - Petrovietnam; 3/9/1975-3/9/2025), chiều 17/4, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp mặt Đoàn đại biểu người lao động tiêu biểu của ngành dầu khí.

Trong suốt 50 năm qua, sự phát triển của Petrovietnam luôn nhận được sự quan tâm, theo dõi, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Trong những năm gần đây, Petrovietnam đã có những giải pháp đột phá trong quản trị và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, liên tiếp lập những kỷ lục mới trong lịch sử hình thành và phát triển của Tập đoàn.

Kết thúc năm 2024, tổng doanh thu toàn Tập đoàn vượt mốc 1 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 36% so với thời kỳ trước COVID-19 (năm 2019); nộp ngân sách Nhà nước đạt 165 nghìn tỷ đồng, tương đương gần 9% tổng thu ngân sách của cả nước.

Tổng doanh thu của Petrovietnam giai đoạn 2020-2024 đạt trên 3,5 triệu tỷ đồng, đạt mức tăng trưởng 16,7%/năm. Tổng nộp ngân sách nhà nước giai đoạn này đạt trên 599.000 tỷ đồng, mức tăng trưởng là 21,2%/năm.

Bày tỏ vui mừng gặp các công nhân lao động tiêu biểu và lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi tới các đại biểu lời chúc sức khỏe và lời chào mừng nồng nhiệt nhất.

Chủ tịch Quốc hội cho biết năm 2024, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức từ những tác động của tình hình chính trị-kinh tế thế giới và khu vực, song dưới sự lãnh đạo của Đảng cùng sự đoàn kết, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, đất nước đã đạt được những kết quả quan trọng về phát triển kinh tế-xã hội.

Quy mô nền kinh tế đạt 476,3 tỷ USD. Thu ngân sách nhà nước đạt hơn 2 triệu tỷ đồng; tăng trưởng GDP đạt 7,09%, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 4.700 USD thuộc nhóm nước có tốc độ tăng trưởng cao trong khu vực và thế giới. Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần 787 tỷ USD…

“Trong thành tích chung đó có sự đóng góp rất quan trọng của Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam," Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà Đoàn đại biểu người lao động tiêu biểu của ngành dầu khí. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận những thành tích ngành dầu khí nói chung và các gương tiêu biểu xuất sắc đã đạt được, đặc biệt trân trọng những người đang ngày đêm cống hiến nơi tuyến đầu của ngành năng lượng quốc gia.

Nhấn mạnh Đảng, Nhà nước luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi, xác định vị trí, tầm quan trọng, yêu cầu cao hơn đối với các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước, trong đó có Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội mong muốn ngành dầu khí tiếp tục phát huy truyền thống văn hóa của người đi tìm lửa; luôn mang trong mình khát vọng cống hiến và tinh thần thi đua “Lao động giỏi-Lao động sáng tạo," phát triển bền vững và đột phá.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Tập đoàn nghiên cứu một cách sâu sắc, thực hiện hiệu quả Kết luận 76-KL/TW của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035; đảm bảo thực hiện “5 chữ An” là: an ninh năng lượng của đất nước, an ninh kinh tế, an ninh lương thực, góp phần bảo vệ an ninh, chủ quyền quốc gia trên biển và thực hiện an sinh xã hội.

Tập đoàn tiếp tục cải cách, đổi mới, áp dụng các phương thức quản trị tiên tiến nhằm nâng cao hiệu quả quản trị, quản lý các nguồn lực, nâng cao năng lực cạnh tranh; tiếp tục cơ cấu lại, sắp xếp doanh nghiệp, tinh gọn bộ máy, bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Cùng với đó, tập trung đổi mới sáng tạo theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đảng ủy, lãnh đạo Tập đoàn xác định phải đồng bộ hóa cải cách thể chế; hoàn thiện và triển khai bằng được các giải pháp đảm bảo tính khả thi, tăng năng suất lao động.

Đồng thời, Tập đoàn nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, hiệu quả quản trị đầu tư; thực hành tiết kiệm, tối ưu hóa nguồn lực, chủ động ứng phó trước diễn biến của thị trường; tiết kiệm tối đa phí đầu tư các dự án, công trình, rà soát lại các hoạt động đầu tư theo hướng đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, đúng, trúng, có hiệu quả.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp mặt Đoàn đại biểu người lao động tiêu biểu của ngành dầu khí. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội lưu ý lãnh đạo Tập đoàn tiếp tục tạo môi trường tốt hơn nữa cho công nhân lao động, sản xuất, quan tâm đời sống vật chất, tinh thần của người lao động. Tổ chức Công đoàn tiếp tục phát huy tinh thần nhiệt huyết, vì người lao động, đồng hành với doanh nghiệp vì mục tiêu chung, luôn là chỗ dựa tin cậy, vững chắc của hơn 6 vạn công nhân lao động dầu khí.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng với sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm, quyết liệt, quyết làm, Tập đoàn sẽ tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của đất nước.

Chủ tịch Hội đồng thành viên Petrovietnam Lê Mạnh Hùng khẳng định sẽ tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc các chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đưa vào chương trình hành động, chiến lược, kế hoạch kinh doanh của Tập đoàn, tiếp tục nỗ lực phấn đấu, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân./.

Chủ tịch Quốc hội gặp mặt Đoàn đại biểu người lao động tiêu biểu ngành dầu khí Chiều 17/4/2025, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp mặt Đoàn đại biểu người lao động tiêu biểu của ngành dầu khí.