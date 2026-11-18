Trong bối cảnh Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá quan trọng hàng đầu, trí tuệ nhân tạo (AI) đang mở ra động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế.

Diễn ra ngày 18/11 tại Hà Nội, Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo Việt Nam-AI360 năm 2026 với chủ đề “AI trong thực tiễn: Ứng dụng-Hiệu quả-Thị trường” tập trung thúc đẩy đưa AI vào thực tiễn, phát huy năng lực doanh nghiệp công nghệ Việt Nam và hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược quốc gia.

Sự kiện do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) tổ chức, dưới sự bảo trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Cơ hội chưa từng có

AI360 là diễn đàn thường niên quốc gia về trí tuệ nhân tạo, nơi cơ quan quản lý, viện nghiên cứu và doanh nghiệp cùng tìm lời giải để đưa AI trở thành động lực tăng trưởng mới.

Tại AI360 năm 2025, cộng đồng đã nhìn nhận: Nếu năm 2023 là "năm của các dự án thử nghiệm," thì năm 2025 là "năm của giá trị kinh doanh thực tế." Khi đó, Luật Trí tuệ nhân tạo vẫn còn là dự thảo.

Chỉ sau một năm, bức tranh đã thay đổi căn bản. Luật Trí tuệ nhân tạo có hiệu lực từ ngày 01/3/2026. Ngày 28/8/2026, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về trí tuệ nhân tạo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Quyết định số 1671/QĐ-TTg), chuyển từ ứng dụng AI sang chuyển đổi toàn diện quốc gia bằng AI.

Chiến lược đặt mục tiêu đến năm 2030 quy mô kinh tế AI đạt khoảng 6% GDP; năng suất lao động trong các ngành ứng dụng AI tăng 10-15%; 100% dịch vụ công trực tuyến được tích hợp AI; hình thành tối thiểu 10 thương hiệu AI Việt Nam; xuất khẩu sản phẩm, dịch vụ AI đạt khoảng 5 tỷ USD.

Ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch VINASA phát biểu khai mạc. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

"Luật đã mở đường, Chiến lược đã chỉ hướng. Năm 2026 là năm AI Việt Nam bước vào vận hành thực tế. Giá trị của AI phải được đo bằng năng suất. Vì vậy, AI360 năm nay chọn chủ đề "AI trong thực tiễn: ứng dụng – hiệu quả," ông Nguyễn Văn Khoa, nhấn mạnh.

Chủ tịch VINASA cho hay đây là cơ hội lớn chưa từng có với cộng đồng doanh nghiệp công nghệ số: thị trường đã hình thành, từ nhu cầu tích hợp AI vào dịch vụ công đến hàng trăm nghìn doanh nghiệp nhỏ và vừa cần AI để tăng năng suất; thể chế đã rõ với cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, Quỹ Phát triển trí tuệ nhân tạo quốc gia và phiếu hỗ trợ doanh nghiệp; doanh nghiệp Việt Nam hiểu tiếng Việt và hiểu bài toán của người Việt. Mục tiêu 10 thương hiệu AI Việt Nam vào năm 2030 là đơn đặt hàng gửi tới chính cộng đồng doanh nghiệp công nghệ số đang có mặt tại hội trường này.

Sử dụng AI có trách nhiệm, tạo ra lợi ích cụ thể cho cộng đồng

Ông Trần Anh Tú, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo thì cho rằng chủ đề của AI360 cũng chính là yêu cầu của triển khai chính sách hiện nay: đưa AI vào công việc một cách có trách nhiệm, tạo ra lợi ích cụ thể cho người dân, doanh nghiệp và nền kinh tế. Chuyển đổi AI quốc gia phải gắn với phát triển năng lực công nghiệp AI trong nước, và khi khuôn khổ pháp lý đã hình thành, "trọng tâm hiện nay là tổ chức thực hiện."

Lãnh đạo Cục Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo nêu bốn định hướng trong thời gian tới. Một là, chuyển đổi AI phải gắn với hiệu quả thực tế: người đứng đầu lựa chọn khâu ưu tiên, giao rõ trách nhiệm; mỗi kế hoạch cần có hiện trạng để đối chiếu, tiêu chí đánh giá và tính đủ chi phí từ dữ liệu, tích hợp đến đào tạo, vận hành. Hai là, phát triển năng lực AI Việt Nam gắn với thị trường: nhu cầu cần được cụ thể hóa thành bài toán có đơn vị sử dụng và yêu cầu đầu ra rõ ràng, làm cơ sở cho đặt hàng, thuê dịch vụ, mua sắm đổi mới sáng tạo.

Ông Trần Anh Tú, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo phát biểu tại Diễn đàn. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Ba là, mở rộng tiếp cận nguồn lực: dữ liệu có chất lượng và chủ thể chịu trách nhiệm; chia sẻ năng lực tính toán, mô hình dùng chung; giải pháp dễ triển khai, chi phí minh bạch cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh. Bốn là, quản trị AI theo rủi ro: Luật phân loại hệ thống AI theo ba mức cao, trung bình, thấp; trách nhiệm của nhà cung cấp, bên triển khai và người sử dụng phải được xác định rõ.

"Doanh nghiệp AI Việt Nam là lực lượng chủ lực trong nghiên cứu, phát triển và triển khai chuyển đổi AI quốc gia," ông Trần Anh Tú khẳng định.

Để AI thực sự được tận dụng hiệu quả, đại diện VINASA đã kiến nghị Bộ Khoa học và Công nghệ sớm vận hành Quỹ Phát triển trí tuệ nhân tạo quốc gia và cơ chế hỗ trợ, ưu tiên doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng giải pháp AI do doanh nghiệp Việt Nam phát triển; tăng cường đặt hàng và hợp tác công - tư để doanh nghiệp trong nước tham gia xây dựng nền tảng AI dùng chung và tích hợp AI vào dịch vụ công; mở dữ liệu dùng chung, dữ liệu tiếng Việt và hạ tầng tính toán cho doanh nghiệp; đơn giản hóa thủ tục tuân thủ, thử nghiệm và sớm cụ thể hóa các cơ chế ưu đãi thuế, hỗ trợ lãi suất cho hoạt động AI.

"Doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam sẵn sàng nhận những bài toán lớn nhất của đất nước. Hãy giao việc cho doanh nghiệp Việt và đo chúng tôi bằng kết quả," Chủ tịch VINASA Nguyễn Văn Khoa kiến nghị./.

Toàn cảnh sự kiện. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

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