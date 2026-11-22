Từ tập huấn kỹ thuật trồng quế, chăn nuôi đến mở các lớp pha chế, chế biến món ăn và sửa chữa xe máy, các địa phương miền núi Đà Nẵng đang chú trọng nâng cao kỹ năng nghề cho người dân.

Việc đưa lớp học đến gần đồng bào dân tộc thiểu số, kết hợp hỗ trợ phát triển sinh kế và kết nối việc làm, góp phần mở rộng cơ hội nâng cao thu nhập cho lao động vùng cao.

Đưa kiến thức, kỹ năng nghề đến tận vùng cao

Tại vùng Nam Trà My trước đây, cây quế là một trong những cây trồng gắn bó với đời sống đồng bào dân tộc thiểu số. Để phát triển cây quế thành nguồn sinh kế ổn định, bên cạnh hỗ trợ giống, việc hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc và khai thác được địa phương chú trọng.

Tại xã Trà Tập, dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị cây quế Trà My được triển khai trên diện tích 350ha. Thông qua dự án, người dân được hỗ trợ giống và tập huấn kỹ thuật, từng bước thay đổi phương thức canh tác truyền thống, hướng tới phát triển vùng nguyên liệu có chất lượng.

Cùng với nâng cao kỹ thuật sản xuất, liên kết tiêu thụ cũng được quan tâm. Hợp tác xã quế Trà My Minh Phúc liên kết với hơn 30 hộ dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hướng dẫn kỹ thuật trồng, khai thác quế theo tiêu chuẩn GACP-WHO và bao tiêu sản phẩm. Việc kết hợp tập huấn với liên kết thị trường giúp người dân tiếp cận yêu cầu sản xuất theo tiêu chuẩn, tạo điều kiện nâng cao hiệu quả kinh tế từ cây quế.

Bên cạnh nghề nông nghiệp, nhu cầu học nghề phi nông nghiệp tại các xã miền núi cũng ngày càng đa dạng. Tại xã Trà Liên, từ đầu tháng 6/2026, Trường Cao đẳng Đà Nẵng tổ chức lớp kỹ thuật pha chế cho 35 học viên, chủ yếu là phụ nữ đồng bào Ca Dong, Xơ Đăng và Co.

Lớp học được bố trí vào thứ Bảy, Chủ nhật, phù hợp với điều kiện lao động, sản xuất của người dân. Giảng viên nhà trường đưa thiết bị, dụng cụ và nguyên vật liệu lên địa phương, hướng dẫn học viên thực hành kỹ thuật pha chế, sử dụng thiết bị và tính toán chi phí kinh doanh.

Cách tổ chức này giúp người dân tiếp cận nghề mới mà không phải di chuyển xa, có thêm kiến thức để tìm việc làm hoặc phát triển dịch vụ phù hợp với điều kiện gia đình.

Nhờ tham gia lớp đào tạo nghề do UBND xã Bến Giằng tổ chức, chị Bnướch Thị Thủy, thôn Cà Lai, xã Bến Giằng, đã biết cách pha chế đồ uống để kinh doanh, tạo thêm việc làm và thu nhập cho gia đình.

Tháng 7/2026, Trường Cao đẳng Đà Nẵng tiếp tục phối hợp với xã Trà Liên khai giảng 3 lớp nghề cho 105 học viên, gồm kỹ thuật pha chế, chế biến món ăn và sửa chữa xe máy. Nhà trường dự kiến mở thêm một lớp chế biến món ăn, nâng quy mô kế hoạch lên 4 lớp với 140 học viên.

Tại xã Sông Kôn, theo thống kê tháng 7/2026, trong số 4.975 người thuộc độ tuổi lao động có 3.909 người chưa qua đào tạo. Trên cơ sở khảo sát nhu cầu, địa phương đặt mục tiêu mở 3 lớp nghề cho 105 lao động, tập trung vào xây dựng dân dụng, công nghiệp và kỹ thuật chế biến món ăn.

Gắn đào tạo nghề với việc làm và phát triển sinh kế

Không chỉ đưa lớp học đến gần người dân, Đà Nẵng còn chú trọng gắn đào tạo nghề với nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp và phát triển sản xuất tại địa phương.

Theo Chi cục Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng, từ năm 2021 đến tháng 9/2026, khoảng 18.788 lao động nông thôn được hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo thường xuyên dưới ba tháng từ ngân sách nhà nước và các chương trình mục tiêu quốc gia.

Ông Nguyễn Thế Hùng, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng, nhấn mạnh yêu cầu gắn đào tạo nghề với hợp tác xã, tổ hợp tác và các mô hình sản xuất sản phẩm OCOP. Thông qua việc học và thực hành tại các mô hình sản xuất, người dân có điều kiện tiếp cận kỹ thuật canh tác, chăn nuôi, chế biến và vận dụng kiến thức vào thực tế.

Một số mô hình đào tạo kết hợp học tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp với thực hành tại doanh nghiệp. Nhiều lao động sau học nghề được doanh nghiệp tiếp nhận, có thu nhập bình quân khoảng 5-6 triệu đồng/tháng.

Nhờ áp dụng đúng quy trình kỹ thuật trong sản xuất, các sản phẩm từ quế Trà My từng bước được nâng cao chất lượng, gia tăng giá trị, góp phần phát triển sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Tại xã Bến Giằng, nơi đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 90% dân số, đào tạo nghề được triển khai gắn với nhu cầu của người dân.

Theo bà Hiền Thị Kim Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, năm 2026, địa phương tổ chức 5 lớp đào tạo nghề cho 185 học viên, với tổng kinh phí 478 triệu đồng. Xã cũng phối hợp với các đơn vị giới thiệu việc làm và doanh nghiệp tổ chức tư vấn, kết nối tuyển dụng, tạo thêm cơ hội việc làm cho người lao động.

Nhờ áp dụng đúng quy trình kỹ thuật trong sản xuất, các sản phẩm từ quế Trà My từng bước được nâng cao chất lượng, gia tăng giá trị, góp phần phát triển sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, Tiểu dự án 3 thuộc Dự án 5 tập trung phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng dân tộc thiểu số và miền núi, gắn đào tạo nghề với nhu cầu người học, điều kiện địa phương và thị trường lao động.

Từ tập huấn kỹ thuật sản xuất đến mở lớp nghề và kết nối doanh nghiệp, các địa phương miền núi Đà Nẵng đang từng bước tạo điều kiện để đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao kỹ năng, mở rộng cơ hội việc làm, phát triển sinh kế và cải thiện thu nhập bền vững./.

Nghệ An đào tạo dạy nghề cho gần 9.000 người lao động dân tộc thiểu số Tỉnh Nghệ An đặt mục tiêu giai đoạn 2026-2030 tuyển sinh đào tạo nghề cho 255.500 lao động nông thôn, trong đó có 38.000 lao động dân tộc thiểu số.