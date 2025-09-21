Đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2025-2030

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, chiều 17/9/2025, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 đã thành công tốt đẹp.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 55 đồng chí; Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 đồng chí.

Đồng chí Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Nhiệm kỳ 2025-2030, tỉnh Cao Bằng tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; khai thác tối đa lợi thế đặc thù, huy động mọi nguồn lực đầu tư cho các ngành kinh tế mũi nhọn, nhất là kinh tế cửa khẩu, du lịch, tạo đột phá trong giai đoạn mới; phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt mức khá so với các tỉnh trong khu vực Trung du và miền núi phía Bắc./.