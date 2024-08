Đại tá Trần Xuân Ánh được điều động làm Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình

Đại tá Trần Xuân Ánh, sinh năm 1975, quê quán huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an cho Đại tá Trần Xuân Ánh. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Ngày 16/8, tại Thái Bình, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ (Bộ Công an) thông báo quyết định về việc điều động Đại tá Trần Văn Phúc (sinh năm 1978, quê quán huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội), Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh; điều động Đại tá Trần Xuân Ánh (sinh năm 1975, quê quán huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh), Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an và Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải chúc mừng 2 đồng chí đã được Bộ Công an tin tưởng giao nhiệm vụ mới, biểu dương những thành tích 2 đồng chí đã đạt được thời gian qua; đồng thời mong muốn thời gian tới, các đồng chí tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an tin tưởng, trên cương vị mới, Đại tá Trần Xuân Ánh tiếp tục giữ vững thành tích, truyền thống của Công an tỉnh Thái Bình, tập trung hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của Bộ Công an, của tỉnh Thái Bình, đảm bảo vững chắc an ninh quốc gia, an ninh trật tự.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải mong muốn, Đại tá Trần Xuân Ánh sớm nắm bắt công việc, phát huy tinh thần đoàn kết, cùng tập thể Công an tỉnh Thái Bình xây dựng, triển khai các kế hoạch, bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân, phối hợp với chặt chẽ với các cấp, ngành, địa phương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Trần Xuân Ánh cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an, tỉnh Thái Bình.

Trên cương vị công tác mới, Đại tá Trần Xuân Ánh sẽ nỗ lực hết mình, tận tâm, tận lực, không quản ngại khó khăn, vất vả, chung sức đồng lòng cùng tập thể lãnh đạo và cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Thái Bình xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, triển khai hiệu quả các mặt công tác, đảm bảo an ninh trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm, tạo môi trường ổn định, phục vụ đắc lực quá trình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Trước khi được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình, Đại tá Trần Xuân Ánh đã trải qua nhiều vị trí công tác tại Bộ Công an. Tháng 10/2019 ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ; tháng 10/2021 được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh./.

