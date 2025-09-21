Danh sách 9 nhà khoa học VN lọt tốp 10.000 nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới

Tạp chí PLoS Biology của Hoa Kỳ vừa công bố danh sách xếp hạng các nhà khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới. Danh sách này được xây dựng bởi nhóm các nhà khoa học của Đại học Stanford (Mỹ), dựa trên căn cứ khai thác cơ sở dữ liệu Scopus.

Cách đánh giá của các chuyên gia trên cơ sở cập nhật dữ liệu của hơn 7 triệu nhà khoa học được trích dẫn từ nguồn dữ liệu của Scopus, dựa vào các tiêu chí quan trọng như: chỉ số ảnh hưởng trong giới khoa học (composite score); tổng số trích dẫn (không bao gồm các tự trích dẫn); chỉ số Hirsch h-index; chỉ số Schreiber hm-index; số trích dẫn cho các bài báo được đăng với tư cách là tác giả duy nhất (single author); số trích dẫn cho các bài báo là tác giả chính (tên đầu tiên - first author và tác giả liên hệ - corresponding author), và tác giả cuối cùng - last author …

Việt Nam có 9 nhà khoa học nằm trong bảng xếp hạng này, danh sách cụ thể như sau:

STT

Nhà khoa học

Nơi công tác

Vị trí

1

Hoàng Anh Tuấn

Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai

438

2

Võ Xuân Vinh

Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

2.327

3

Trần Nguyễn Hải

Trường Đại học Duy Tân

2.905

4

Hoàng Nhật Đức

Trường Đại học Duy Tân

3.635

5

Phạm Thái Bình

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

3.773

6

Nguyễn Phúc Cảnh

Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

4.727

7

Trần Xuân Bách

Đại học Quốc gia Hà Nội

5.085

8

Nguyễn Đình Đức

Đại học Quốc gia Hà Nội

5.750

9

Nguyễn Xuân Hùng

Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh

9.612



Trong danh sách này có nhiều nhà khoa học đã nhiều năm liền lọt vào danh sách này như Giáo sư-Tiến sỹ khoa học Nguyễn Đình Đức, Giáo sư-Tiến sỹ Trần Xuân Bách của Đại học Quốc gia Hà Nội, Giáo sư Nguyễn Xuân Hùng của Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh…

Các nhà khoa học được phân chia vào 22 lĩnh vực khoa học và 176 lĩnh vực phụ (ngành/chuyên ngành). Theo thứ tự trong bảng xếp hạng này, năm nay, Giáo sư Nguyễn Đình Đức xếp hạng 51 trong lĩnh vực kỹ thuật, Giáo sư Trần Xuân Bách xếp hạng 113 trong lĩnh vực y tế cộng đồng…

Những kết quả này một lần nữa tiếp tục khẳng định sự nỗ lực và vị thế của các nhà khoa học Việt Nam trên bản đồ khoa học thế giới./.

Phát triển nguồn nhân lực trẻ trong lĩnh vực vật lý thiên văn tại Việt Nam Tại Trường hè SAGI 2025, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu sẽ được đào tạo thực hành chuyên sâu về phát triển thiết bị ứng dụng vật lý thiên văn với sự tham dự của gần 40 nhà khoa học từ 5 quốc gia.