Đấu giá hơn 1.000 đạo cụ huyền thoại của phim “The Walking Dead”

Những xác sống rùng rợn trong loạt phim “The Walking Dead” từng khiến hàng triệu khán giả toàn cầu ám ảnh suốt gần 15 năm qua giờ đây sẽ “sống lại” theo cách hoàn toàn khác: thông qua cuộc đấu giá trực tuyến hơn 1.000 đạo cụ huyền thoại gắn liền với thương hiệu phim truyền hình đình đám này.

Do hãng AMC Networks phối hợp cùng nhà đấu giá Heritage Auctions tổ chức, phiên đấu giá kéo dài đến ngày 1/11, quy tụ những hiện vật biểu tượng trải dài từ mùa đầu tiên ra mắt năm 2010 cho đến phần kết năm 2022, cùng các loạt phim ngoại truyện tiếp nối vũ trụ “The Walking Dead.”

Ông Greg Nicotero - chuyên gia giám sát kỹ xảo hóa trang, nhà sản xuất điều hành kiêm đạo diễn của bộ phim truyền hình này - cho biết cuộc đấu giá không chỉ là cơ hội sở hữu hiện vật, mà còn là hành trình trở lại thời kỳ hoàng kim của thương hiệu khi “The Walking Dead” thay đổi cách thế giới sản xuất phim truyền hình.

Trong số các hiện vật nổi bật có cây đàn guitar của nhân vật Glenn Rhee (Steven Yeun đóng) với giá khởi điểm 1.000 USD; chiếc cuốc chim của nhân vật Carol Peletier (Melissa McBride đóng) từ mùa đầu tiên; bộ 5 chiếc mặt nạ các thây ma đã sử dụng và đặc biệt là chiếc Pontiac Tempest 1971 xuất hiện ngay trong tập mở màn với giá khởi điểm 25.000 USD.

Một số món đồ khác chỉ từ 500 USD, mở ra cơ hội cho người hâm mộ có thể sưu tầm.

Ông Nicotero chia sẻ: “Khó lòng cưỡng lại ký ức ùa về khi nhìn danh mục đấu giá. Những món đồ này khiến các khoảnh khắc mang tính biểu tượng trở nên thật hơn. Không chỉ là hình ảnh trên màn hình, đó là thứ bạn có thể chạm vào và nắm giữ.”

Ra mắt đúng dịp Halloween năm 2010, “The Walking Dead” đã định nghĩa lại thể loại phim zombie khi khai thác chiều sâu cảm xúc của con người trong thế giới hậu tận thế.

Dù phần phim gốc đã kết thúc nhưng vũ trụ này vẫn tiếp tục mở rộng với các dự án như “The Walking Dead: Daryl Dixon” (mùa 3 đang phát sóng) và “The Walking Dead: The Ones Who Live” - nơi hai nhân vật Rick Grimes và Michonne tái hợp, được phát hành năm ngoái./.

