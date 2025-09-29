Trận chiến sau trận chiến: Bộ phim thời sự, vừa chiếu đã được đoán đoạt Oscar

"Trận chiến sau trận chiến" (One Battle After Another) là tác phẩm điện ảnh Hollywood mới nhất vừa khởi chiếu tại Việt Nam ngày 26/9.

Phim theo chân Bob Ferguson (Leonardo Dicaprio) - một nhà hoạt động cách mạng thuộc nhóm cách mạng French 75 từng tham gia nhiều vụ chống chính quyền đầy tai tiếng, nhưng rút lui về ở ẩn sau khi có con.

16 năm trôi qua, tưởng như đã yên phận, hai bố con Bob bất ngờ phải chạy trốn một lần nữa khi bị tên đại tá biến chất Steven Lockjaw (Sean Penn) truy lùng. Qua đây phim hé lộ quá khứ chấn động về cô vợ da màu đầy rắc rối của anh Perfidia B. Hills (Teyana Taylor) cũng như bối cảnh nước Mỹ rối ren.

Perfidia B. Hills - thành viên cộm cán của nhóm French 75. (Ảnh từ phim)

Trong khi người dân nước này đang bị chia rẽ nặng nề vì các vấn đề sắc tộc, bạo lực, kiểm soát biên giới, bất đồng ý kiến với chính quyền… trang tin Variety nhận xét bộ phim đã "gãi đúng chỗ ngứa" khi “đất nước ngày càng gần với chủ nghĩa chuyên chế.”

“Quá nhiều người trong số chúng ta đang kẹt giữa mong muốn phản kháng và sự tuyệt vọng, ‘One Battle After Another’ đã đánh động trúng bầu không khí đó,” trang này nêu.

Đây cũng có thể là lý do khiến một bộ phận khán giả Việt cảm thấy phim xa lạ, không hẳn trùng khớp với những lời tung hô có cánh và cảm giác thích thú khi xem.

Tuy vậy “Trận chiến sau trận chiến” vẫn xứng đáng là một trải nghiệm điện ảnh đáng giá. Trên nền tảng Rotten Tomatoes, phim nhận 96% điểm “cà chua tươi” từ 279 đánh giá chuyên môn, 84% từ hơn 1.000 đánh giá của khán giả đại chúng. Nền tảng Metacritics chấm 95/100 điểm và dán nhãn “Cần xem” (Must-see). Điểm IMDb đạt 8.5/10 từ 32.000 lượt đánh giá...

Loạt gương mặt "ăn tiền" của Hollywood trong phim: Teyana Taylor, Leonardo DiCaprio, Chase Infinity, Benicio Del Toro, Sean Penn và Regina Hall. (Ảnh từ phim)

Bên cạnh cuộc đấu tranh nặng về mặt chính trị, phim còn mang đến những pha tương tác bật cười giữa một Leonardo DiCaprio trong tạo hình thảm hại, bệ rạc và một thầy dạy võ điềm tĩnh, vô tư nhưng luôn có tính toán kỹ lưỡng do Benicio Del Toro thủ vai.

Gây chú ý không kém là nữ diễn viên "gen Z" Chase Infinity với vẻ ngoài của một "công chúa chiến binh" xinh xắn, nhỏ tuổi nhưng bản lĩnh không thua kém một người trưởng thành.

Khen ngợi toàn bộ dàn sao nhưng trang tin giải trí nổi tiếng Screenrant dành nhiều lời khen nhất cho diễn xuất của Sean Penn và nữ rapper Teyana Taylor. Một là nhân vật phản diện, một là cựu thủ lĩnh bỏ trốn, cả hai đều mang đến chiều sâu tâm lý phức tạp, vừa đáng trách lại vừa đáng thương trên một nền cảnh xã hội hỗn loạn.

Ngay sau công chiếu, loạt trang báo và trang tin uy tín đã khẳng định “Trận chiến sau trận chiến” là ứng cử viên hàng đầu cho nhiều hạng mục Oscar quan trọng, như phim hay nhất, nam-nữ diễn viên chính và phụ hay đạo diễn và biên kịch xuất sắc nhất...

Paul Thomas Anderson trên bối cảnh quay.

Không đình đám như những Martin Scorsese, Quentin Tarantino hay Anh em nhà Coen... nhưng Paul Thomas Anderson - đạo diễn kiêm biên kịch - vẫn là một trong những nhà làm phim hàng đầu của Hollywood hiện nay.

Ông từng nhận nhiều giải thưởng quốc tế lớn nhỏ, nhưng chưa có duyên với tượng vàng Oscar khi đã nhận về 11 đề cử mà chưa một lần thắng. Song với bộ phim mới nhất, tờ báo The Guardian đặt câu hỏi giống như lời khẳng định: "Cuối cùng thì Paul Thomas Anderson cũng có thể chạm vào tượng vàng Oscar với 'One Battle After Another'?"

Hiện “Trận chiến sau trận chiến” đang được chiếu tại các cụm rạp ở Việt Nam./.

