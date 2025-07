Câu chuyện điện ảnh: Cú hích hồi sinh của vũ trụ điện ảnh DC

Bộ phim "Superman" của đạo diễn James Gunn tiếp tục làm đã làm mưa làm gió khắp các phòng vé trong tuần qua, theo đó không chỉ giữ vững ngôi vương Bắc Mỹ mà còn chính thức vượt mốc 400 triệu USD doanh thu toàn cầu. Đây là một cú hích ngoạn mục, khẳng định vị thế của “bom tấn” siêu anh hùng này.



Theo số liệu ước tính được Exhibitor Relations công bố tối 20/7, "Superman" đã thu về 57,3 triệu USD tại Mỹ và Canada chỉ trong tuần thứ hai công chiếu.

Tổng doanh thu nội địa hiện đạt 235 triệu USD, cùng với 171 triệu USD từ thị trường quốc tế, đã nâng tổng doanh thu toàn cầu của bộ phim lên con số ấn tượng 406,8 triệu USD.

Đây thực sự là một khởi đầu đầy hứa hẹn cho tham vọng tái khởi động vũ trụ điện ảnh DC (dựa trên các nhân vật truyện tranh DC Comics) của Warner Bros. và DC Studios.



Mặc dù giảm 54% doanh thu so với tuần mở màn - một mức sụt giảm thường thấy ở các siêu phẩm mùa Hè, nhưng "Superman" vẫn chứng minh sức hút bền bỉ của mình.

Với ngân sách sản xuất lên đến 225 triệu USD, bộ phim không chỉ được kỳ vọng sẽ mang lại lợi nhuận khổng lồ mà còn là “viên gạch” đầu tiên, đặt nền móng vững chắc cho kế hoạch phục hưng DC Studios kéo dài 10 năm, dưới sự dẫn dắt tài tình của bộ đôi James Gunn và Peter Safran.

Sau "Superman", khán giả sẽ tiếp tục được mãn nhãn với “Supergirl” và “Clayface” dự kiến ra mắt vào năm 2026.



Ở vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng doanh thu Bắc Mỹ tuần qua, “Jurassic World: Rebirth” - phần mới nhất của thương hiệu khủng long huyền thoại – vẫn giữ vững phong độ với 23,4 triệu USD.

Sau 3 tuần công chiếu, tác phẩm có sự góp mặt của Scarlett Johansson, Jonathan Bailey và Mahershala Ali đã thu về tới 648 triệu USD trên toàn thế giới, tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn vượt thời gian của những sinh vật tiền sử khổng lồ.



Theo hãng dữ liệu Comscore, tổng doanh thu mùa Hè năm nay tại các rạp chiếu Bắc Mỹ đã đạt 2,6 tỷ USD, tăng 15,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là một tín hiệu đáng mừng, cho thấy khán giả đang trở lại rạp chiếu phim với tinh thần hào hứng hơn bao giờ hết.



Tuy nhiên, sự thống trị tuyệt đối của hai "bom tấn" trên đã khiến nhiều "tân binh" phải ngậm ngùi lép vế khi ra rạp trong tuần qua.



Đầu tiên phải kể tới “I Know What You Did Last Summer” - phần tiếp theo của loạt phim kinh dị đình đám thập niên 1990, đánh dấu sự trở lại của bộ đôi diễn viên Freddie Prinze Jr. và Jennifer Love Hewitt. Sau 27 năm, thương hiệu này dường như đã mất đi ma lực vốn có.

Phim chỉ thu về 13 triệu USD - một con số đáng thất vọng dù ngân sách khiêm tốn 18 triệu USD. Với điểm số đánh giá 38% trên Rotten Tomatoes và chỉ nhận điểm C+ từ CinemaScore, bộ phim khó lòng tái hiện phép màu như bản gốc từng làm được vào năm 1997 (72,6 triệu USD doanh thu nội địa).



Tiếp đến là “Smurfs”, phiên bản điện ảnh mới nhất về những sinh vật xanh tí hon đáng yêu. Dù có sự góp giọng của danh ca Rihanna trong vai Smurfette, bộ phim cũng chỉ đạt 11 triệu USD tại thị trường Bắc Mỹ.

Giới phê bình không hề nương tay với 21% điểm tích cực trên Rotten Tomatoes, trong khi khán giả có phần dễ tính hơn với điểm B+ từ CinemaScore.

Với kinh phí sản xuất lên tới 58 triệu USD, "Smurfs" sẽ phải trông cậy rất nhiều vào doanh thu quốc tế - nơi phim đã "gom góp" được 22,6 triệu USD từ 56 thị trường.

Top 10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần qua: 1. Superman - 57,3 triệu USD

2. Jurassic World Rebirth - 23,4 triệu USD

3. I Know What You Did Last Summer - 13 triệu USD

4. Smurfs - 11 triệu USD

5. F1: The Movie - 9,6 triệu USD

6. How to Train Your Dragon - 5,4 triệu USD

7. Eddington - 4,3 triệu USD

8. Elio - 2 triệu USD

9. Lilo & Stitch - 1,5 triệu USD

10. 28 Years Later - 1,3 triệu USD./.