Phỏng vấn độc quyền Scarlett Johansson: Phim khủng long là giấc mơ từ bé của tôi

Minh tinh Scarlett Johansson là một trong những điểm nhấn ở - “Jurassic World: Rebirth” (2025). Cô chia sẻ về hậu trường phim trong cuộc phỏng vấn độc quyền với Universal.

“Jurassic World: Rebirth” là phần phim thứ 7 trong chuỗi “Công viên kỷ Jura,” đánh dấu 22 năm kể từ khi phần đầu tiên ra đời. Phim do Gareth Edwards (The Creator, Star Wars: Rogue One và Godzilla 2014) làm đạo diễn, ra mắt từ 2/7 tại Bắc Mỹ.

Tính đến 9/7, tác phẩm đã thu về 343 triệu USD doanh thu toàn cầu. Trước đó “bom tấn” mùa Hè này đã thu 91,5 triệu USD trong tuần ra mắt đầu tiên, trở thành tác phẩm có doanh số mở màn cao nhất của hãng trong năm 2025.

Tại Việt Nam, “Jurassic World: Rebirth” đã thu 28 tỷ đồng. Theo thống kê của Box Office Vietnam, trung bình phim được xếp hơn 2.300 suất mỗi ngày và đang là tác phẩm ăn khách nhất phòng vé.

Với kinh phí 250 triệu USD, phim được kỳ vọng thu về ít nhất 625 triệu USD./.