Để 10% dân số thế giới đi giày dép "made in Vietnam"

Theo Hiệp hội Da-Giày-Túi xách Việt Nam (LEFASO), Việt Nam hiện xếp thứ 3 thế giới về sản xuất và thứ 2 về xuất khẩu giày dép toàn cầu, chỉ sau Trung Quốc.

Thành tựu này là kết quả từ hơn 30 năm phát triển, với năng lực sản xuất lớn và nguồn lao động lành nghề.

Theo Niên giám Da giày thế giới năm 2021, lần đầu tiên VN chiếm trên 10% thị phần giày xuất khẩu toàn cầu với hơn 1,23 tỷ đôi giày trong năm 2020, đứng thứ hai thế giới về lượng xuất khẩu da giày, chỉ sau Trung Quốc.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều biến động, ngành da giày được Bộ Công Thương xác định là lĩnh vực xuất khẩu chủ lực cần ưu tiên thúc đẩy./.

