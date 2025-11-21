Đề nghị sửa đổi Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị và cơ chế đặc thù cho Đà Nẵng

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 375/NQ-CP ngày 20/11/2025 về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 136/2024/QH15 ngày 26/6/2024 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Cụ thể, Chính phủ quyết nghị thông qua: Nội dung dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 136/2024/QH15 ngày 26/6/2024 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng tại Tờ trình số 843/TTr-BTC ngày 17/11/2025 và Báo cáo số 660/BC-BTC ngày 20/11/2025 của Bộ Tài chính cùng hồ sơ liên quan kèm theo;

Nội dung dự thảo Tờ trình của Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 136/2024/QH15 (sau khi đã hoàn thiện, bảo đảm thống nhất với nội dung dự thảo Nghị quyết).

Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Tài chính thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình của Chính phủ về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 136/2024/QH15 về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội xem xét, quyết định việc áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn trong xây dựng, ban hành văn bản, bổ sung vào chương trình kỳ họp và xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 10.

Căn cứ ý kiến của cơ quan có thẩm quyền của Đảng về mở rộng trường hợp Nhà nước thu hồi đất so với quy định tại Điều 79 Luật Đất đai và về các nội dung khác trong dự thảo Nghị quyết (nếu có) để hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết và báo cáo, giải trình với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội theo quy định./.

