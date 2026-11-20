Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, bệnh dịch tả lợn châu Phi đang diễn biến phức tạp trên địa bàn, gây thiệt hại lớn cho người chăn nuôi và ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, cung ứng thực phẩm.

Từ đầu năm 2026 đến ngày 16/11, toàn tỉnh đã phát sinh 112 ổ dịch tại 354 hộ chăn nuôi, thuộc 167 thôn, buôn, tổ dân phố của 52 xã, phường. Tổng số lợn mắc bệnh, chết và buộc tiêu hủy gần 13.500 con với tổng trọng lượng hơn 748 tấn. Đáng chú ý, trên địa bàn còn 29 xã, phường có ổ dịch chưa qua 21 ngày. Chỉ trong 10 ngày gần đây, số địa phương có dịch chưa qua 21 ngày đã tăng thêm 9 xã, phường.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn nhận định nguy cơ dịch bệnh tiếp tục lây lan, tái phát và bùng phát mạnh trong thời gian tới là rất cao.

Thời tiết giao mùa cùng nhu cầu thu gom, vận chuyển, giết mổ và tiêu thụ lợn tăng cao vào dịp cuối năm và Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027 là những yếu tố làm gia tăng rủi ro lây lan, tái phát dịch bệnh.

Bên cạnh đó, khâu chỉ đạo phòng, chống dịch ở một số địa phương còn hạn chế; việc phát hiện, khai báo và xử lý ổ dịch chưa kịp thời; chăn nuôi nhỏ lẻ là chủ yếu, chưa bảo đảm an toàn sinh học; hoạt động quản lý vận chuyển, giết mổ và tái đàn vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Để chủ động khống chế dịch bệnh, ổn định sản xuất và bảo đảm nguồn cung thực phẩm phục vụ nhân dân dịp cuối năm, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Công văn số 18800/UBND-NNMT ngày 19/11/2026 về tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn.

Tại công văn này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu chính quyền các xã, phường phải xác định phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách và thường xuyên.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về kết quả phòng, chống dịch bệnh tại địa phương; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, buông lỏng quản lý hay "khoán trắng" nhiệm vụ này cho cơ quan chuyên môn và lực lượng thú y.

Chính quyền cấp xã cần khẩn trương rà soát, thống kê, cập nhật chính xác tổng đàn lợn, số lượng hộ, cơ sở chăn nuôi, thu gom, vận chuyển, giết mổ và kinh doanh sản phẩm lợn; phân loại theo quy mô, phương thức chăn nuôi, mức độ an toàn sinh học và nguy cơ dịch bệnh để xây dựng phương án phòng, chống dịch sát thực tế.

Đối với địa phương đang có ổ dịch chưa qua 21 ngày, chính quyền cơ sở phải dồn tối đa nhân lực, vật tư, kinh phí để khoanh vùng, bao vây và xử lý dứt điểm từng ổ dịch.

Các địa phương cần phân định rõ vùng dịch, vùng bị dịch uy hiếp và vùng đệm; tổ chức tiêu độc, khử trùng liên tục và kiểm soát nghiêm ngặt người, phương tiện ra vào vùng dịch nhằm ngăn chặn mầm bệnh phát tán sang địa bàn lân cận. Riêng những địa bàn có dịch kéo dài, tái phát nhiều lần hoặc thiệt hại lớn phải tổ chức kiểm tra, làm rõ nguyên nhân để có giải pháp xử lý triệt để.

Cùng đó, các địa phương chỉ đạo trưởng thôn, buôn, tổ dân phố và đoàn thể cơ sở giám sát đến từng hộ chăn nuôi nhằm phát hiện sớm lợn bệnh, chết bất thường để lấy mẫu xét nghiệm, xử lý theo quy định; đẩy mạnh tuyên truyền để người dân không giấu dịch, không mua bán, vận chuyển, giết mổ lợn bệnh, lợn chết hay vứt xác động vật, chất thải chưa qua xử lý ra môi trường.

Việc tái đàn chỉ được thực hiện khi bảo đảm điều kiện an toàn dịch bệnh, chuồng trại đã vệ sinh, tiêu độc, khử trùng kỹ lưỡng. Các xã, phường cũng phải chủ động bố trí nguồn lực tại chỗ và lập hồ sơ hỗ trợ thiệt hại cho người chăn nuôi có lợn buộc tiêu hủy công khai, minh bạch, đúng quy định.

Để triển khai đồng bộ giải pháp, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường làm cơ quan đầu mối, khẩn trương tổ chức các đoàn công tác kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc công tác phòng, chống dịch tại các điểm nóng, đặc biệt là tại 14 xã, phường có dịch diễn biến phức tạp, kéo dài.

Sở có trách nhiệm báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với các địa phương thiếu trách nhiệm để dịch lây lan rộng; đồng thời tăng cường giám sát dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm, xác định sự lưu hành của virus, đặc điểm dịch tễ tại ổ dịch và địa bàn có nguy cơ cao; sớm hoàn thiện Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2027.

Song song đó, Công an tỉnh và Bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường tuần tra, kiểm soát, đấu tranh ngăn chặn hành vi vận chuyển, buôn bán trái phép lợn bệnh, sản phẩm từ lợn không rõ nguồn gốc qua khu vực biên giới và nội địa; điều tra, xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm, tiếp tay cho hoạt động làm lây lan dịch bệnh hoặc vứt xác động vật ra môi trường.

Sở Công Thương phối hợp kiểm soát lưu thông, kinh doanh thịt lợn tại chợ đầu mối, điểm tập kết, cơ sở kinh doanh thực phẩm, đồng thời theo dõi cung cầu, giá cả để bảo đảm nguồn cung an toàn, không để khan hiếm, đầu cơ, tăng giá bất hợp lý. Sở Y tế tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm tại cơ sở giết mổ, chế biến, kinh doanh và bếp ăn tập thể…

Trao đổi về nhiệm vụ của lực lượng chuyên môn, ông Mai Xuân Lý, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang quyết liệt các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi, trọng tâm là giám sát đến tận cơ sở để phát hiện, cảnh báo, xử lý ngay khi phát sinh ổ dịch.

Chi cục hướng dẫn, đôn đốc các vùng có dịch tiêu hủy đúng quy định, vệ sinh tiêu độc hạn chế phát tán mầm bệnh; tăng cường kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm từ lợn để kịp thời xử lý vi phạm, nhất là các trường hợp giấu dịch, vận chuyển, mua bán lợn mắc bệnh hoặc nghi mắc bệnh.

Đồng thời, đơn vị phân công cán bộ chuyên môn hướng dẫn các địa phương và tuyên truyền người dân chăn nuôi an toàn sinh học, chủ động phòng dịch trên đàn vật nuôi, nhất là đàn lợn./.

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