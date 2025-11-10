Diễn đàn Văn hóa với doanh nghiệp: Định hình tư duy đột phá trong kỷ nguyên mới

Chiều 10/11, tại Hà Nội, Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức họp báo giới thiệu Diễn đàn quốc gia thường niên Văn hóa với doanh nghiệp lần thứ V năm 2025.

Diễn đàn diễn ra ngày 21/12 tại Hà Nội với chủ đề “Văn hóa kinh doanh Việt Nam - Định hình từ tư duy đột phá trong kỷ nguyên mới.”

Phát biểu tại họp báo, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy cho hay diễn đàn không chỉ là dịp gặp gỡ, trao đổi giữa các cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp mà còn truyền tải thông điệp mạnh mẽ của Đảng và Nhà nước, khích lệ doanh nghiệp tham gia tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội đặc biệt trong xây dựng và lan tỏa văn hóa doanh nghiệp trong bối cảnh mới.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam kỳ vọng Diễn đàn năm nay sẽ trở thành không gian đối thoại chiến lược giữa Nhà nước-Doanh nghiệp-Xã hội nhằm thúc đẩy văn hoá kinh doanh trở thành động lực mới cho phát triển kinh tế.

Theo ông Hồ Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam, chủ đề năm 2025 được lựa chọn để cụ thể hoá tinh thần các nghị quyết quan trọng của Đảng ban hành trong giai đoạn 2024-2025, đặc biệt là Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Theo ông, diễn đàn không chỉ tổng kết một chặng đường, mà còn mở ra hướng đi mới, nơi văn hoá kinh doanh được xem là nền tảng cho năng lực cạnh tranh và bản sắc của doanh nghiệp Việt Nam trong kỷ nguyên hội nhập sâu rộng.

Ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội, Trưởng Ban tổ chức diễn đàn cho biết: Diễn đàn quốc gia thường niên Văn hóa với doanh nghiệp lần thứ 5 hướng tới bốn mục tiêu chính.

Thứ nhất, nhận diện và phân tích tác động của “bộ tứ Nghị quyết” đối với quá trình định hình văn hóa kinh doanh Việt Nam. Thứ hai, tạo không gian đối thoại đa chiều giữa lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chuyên gia, doanh nhân, doanh nghiệp và các cơ quan báo chí. Thứ ba, định hướng giá trị mới cho văn hóa kinh doanh Việt Nam. Thứ tư, ra mắt các sáng kiến trọng điểm trong đó có Câu lạc bộ Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam và Câu lạc bộ Báo chí với văn hóa doanh nghiệp.

Diễn đàn gồm hai phiên tọa đàm chính.

Phiên thứ nhất: “Nhận diện tư duy đột phá trong kỷ nguyên mới tác động đến văn hóa kinh doanh Việt Nam,” tập trung thảo luận những tư duy mới từ các nghị quyết gần đây tác động đến văn hóa kinh doanh Việt Nam; nhận diện cơ hội, thuận lợi, thách thức đối với phát triển văn hóa kinh doanh trong kỷ nguyên số.

Phiên thứ hai: “Định hình và phát triển văn hóa kinh doanh Việt Nam từ tư duy đột phát trong kỷ nguyên mới,” đi sâu phân tích thuận lợi, khó khăn của doanh nghiệp trong quá trình xây dựng và phát triển giá trị văn hóa kinh doanh đồng thời đề xuất giải pháp, khuyến nghị phát triển doanh nghiệp bền vững gắn với tư duy đột phá.

Điểm nhấn của diễn đàn lần thứ 5 là “Thông điệp Hà Nội” nêu bật giá trị văn hóa kinh doanh Việt Nam trong kỷ nguyên mới, khẳng định văn hóa không chỉ là linh hồn của doanh nghiệp mà còn là nguồn năng lượng nội sinh của nền kinh tế Việt Nam hội nhập, sáng tạo, thịnh vượng.

Tại đây, Ban Tổ chức sẽ tôn vinh và khen thưởng các doanh nghiệp tiêu biểu lần thứ V (năm 2025) hưởng ứng Cuộc vận động “Xây dựng Văn hoá Doanh nghiệp Việt Nam” do Thủ tướng Chính phủ phát động (giai đoạn 2016-2024).

Ông Lê Tấn Phước, Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam, Tổ trưởng Tổ biên soạn Bộ Tiêu chí Văn hóa kinh doanh Việt Nam 2025 phát biểu. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Năm nay, lần đầu tiên Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam công bố “Bộ giá trị văn hóa kinh doanh Việt Nam-Hà Nội 2025,” đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc thiết lập hệ thống chuẩn mực toàn diện cho các doanh nghiệp Việt Nam.

Đây là nỗ lực nhằm hình thành khung tham chiếu giúp doanh nghiệp Việt Nam xây dựng văn hóa kinh doanh bền vững, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển.

Bộ giá trị gồm các cấu phần: Giá trị tư tưởng nền tảng; giá trị cốt lõi; chuẩn mực hành vi; nguyên tắc đạo đức kinh doanh và tiêu chí thực thi văn hóa doanh nghiệp./.

