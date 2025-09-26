Đoàn Công Vinh “chạy sô” 2 cuộc thi nam vương quốc tế tại Thái Lan trong ngày

Trong chung kết cuộc thi Mr International 2025 vừa diễn ra đêm qua (25/9), tại Thái Lan, đại diện Việt Nam Đoàn Công Vinh dừng chân ở Top 10. Ngay sau đó, Vinh tiếp tục chinh phục đấu trường nhan sắc quốc tế Mister Global 2025 ngay trong ngày.

Đoàn Công Vinh chia sẻ: “Tôi cảm thấy hài lòng với kết quả Top 10 Mr International 2025. Bởi dàn thí sinh năm nay rất mạnh, mỗi người bước lên sân khấu đều tỏa sáng. Đối với tôi, Top 10 là thành quả của cả một hành trình nỗ lực không ngừng, và cũng nhờ sự động viên to lớn từ tất cả công chúng, bạn bè, người thân đã luôn sát cánh ủng hộ. Tôi xin cảm ơn và biết ơn tất cả.”

“Càng ngày tôi càng biết cách đối diện và chấp nhận bản thân, kể cả những khuyết điểm. Trước đây, tôi luôn sợ bị chê cười, sợ không làm được. Nhưng chính cuộc thi lần này đã cho tôi bài học quý giá: muốn thành công thì không được để nỗi sợ lấn át. Tôi đã trưởng thành hơn, tự tin hơn, và quan trọng nhất là được học hỏi, giao lưu văn hóa với bạn bè quốc tế. Tất cả giúp tôi trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình ở hiện tại,” Đoàn Công Vinh bày tỏ.

Điều gây bất ngờ là ngay khi vừa ghi dấu ấn Top 10 Mr International 2025, Vinh đã lập tức tiếp tục chinh phục đấu trường nhan sắc quốc tế Mister Global 2025, cũng được tổ chức tại Thái Lan nhưng ở địa phương khác.

Nhận được lời mời tham dự Mister Global 2025 của ban tổ chức, Vinh cho biết ngay sau khi khép lại chung kết Mr International 2025, cậu đã nhanh chóng chuẩn bị hành lý, di chuyển sang địa điểm mới để kịp góp mặt trong những hoạt động đầu tiên của cuộc thi.

Trước đó, Trần Mạnh Kiên - Á vương 3 Manhunt International 2022 được công bố là đại diện Việt Nam dự thi Mister Global 2025. Trần Mạnh Kiên sinh năm 1992 đến từ Vĩnh Phúc từng vào Top 10 Vietnam’s Next Top Model 2013, Top 10 Mister Vietnam 2019. Tuy nhiên, theo tiết lộ từ phía Giám đốc Quốc gia Mister Global 2025, Trần Mạnh Kiên đã xin phép rút lui khỏi cuộc thi ngay sát giờ lên đường vì lý do gia đình.

Vì thế, Top 10 Mr International 2025 Đoàn Công Vinh đã nhận lời tham dự Mister Global 2025, sẵn sàng cho những thử thách, hành trình mới. Được biết, việc Đoàn Công Vinh có thể lập tức trở thành đại diện Việt Nam tại Mister Global 2025 là do hai cuộc thi đều có chung một Giám đốc Quốc gia, nên việc Vinh được cử dự thi hoàn toàn hợp lệ.

“Một hành trình khép lại sẽ mở ra hành trình mới. Tôi rất vui mừng khi nhận được đề nghị tiếp tục thi Mister Global 2025. Tôi không ngại thử thách, ngại học hỏi, trong tôi vẫn luôn khát khao được tiếp tục chinh chiến, thử sức mình tại những đấu trường mới. Tôi cũng rất tự hào khi được là đại diện Việt Nam thi Mister Global 2025,” Đoàn Công Vinh cho hay.

Nam vương này chia sẻ, khi dự thi Mr International 2025 đã chuẩn bị khá kỹ đồ đạc, trang phục, vì vậy vẫn còn những set trang phục phù hợp để tham gia Mister Global 2025. Bên cạnh đó, êkíp hỗ trợ từ Việt Nam sẽ chuẩn bị gấp cho cậu những trang phục mới, bao gồm cả trang phục dân tộc.

Dù 2 tuần dự thi Mr International 2025 với lịch trình dày đặc khiến Vinh khá vất vả, nhưng hiện tại nam vương cho biết đang rất dồi dào “lửa” chinh chiến tại Mister Global 2025./.

Đoàn Công Vinh sinh năm 1999, quê quán Tây Ninh, hiện là Trưởng phòng Kinh doanh của một công ty điện thoại tại Việt Nam. Cậu sở hữu chiều cao 1m82, cân nặng 77kg, cùng số đo hình thể 98-76-98. Trước Top 10 và giải Nam vương Ảnh ở Mr International 2025, Đoàn Công Vinh từng giành top 10, giải Nam vương truyền thông, Giải bạc Thí sinh có hình thể đẹp nhất, Giải đồng Thời trang thế giới… tại cuộc thi Man Of The World 2024 (Nam vương thế giới).