Doanh nghiệp Việt Nam trước làn sóng cải cách thuế GST tại Ấn Độ

Chiều 17/9 (giờ địa phương), Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ phối hợp cùng Công ty tư vấn KPMG Ấn Độ đã tổ chức hội thảo trực tuyến với chủ đề “Những điều chỉnh về chính sách thuế của Ấn Độ, tác động và ảnh hưởng đối với doanh nghiệp Việt Nam."

Mục tiêu của hội thảo là hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam kịp thời nắm bắt những thay đổi lớn trong chính sách thuế tại Ấn Độ để xây dựng chiến lược ứng phó phù hợp.

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Bùi Trung Thướng, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Ấn Độ, cho biết ngày 3/9/2025, Chính phủ Ấn Độ đã phê duyệt cải cách thuế hàng hóa và dịch vụ (GST 2.0), sẽ có hiệu lực từ ngày 22/9.

Hệ thống thuế nhiều tầng được rút gọn còn hai mức chính 5% và 18%, đồng thời hơn 200 mặt hàng thiết yếu như điện tử, ôtô, thiết bị y tế, giày dép và đồ gia dụng sẽ được giảm thuế. Đây là bước cải cách quan trọng, hứa hẹn tạo ra thay đổi lớn trong môi trường kinh doanh Ấn Độ và tác động trực tiếp đến các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư, sản xuất và xuất khẩu tại thị trường này.

Đại diện KPMG Ấn Độ, chuyên gia Ridhima Mehta, nhấn mạnh trọng tâm của cải cách GST 2.0 là tinh giản cấu trúc thuế, điều chỉnh thuế suất và hiện đại hóa thủ tục hành chính.

Việc giảm số bậc thuế giúp hạn chế tranh chấp, tạo sự ổn định và minh bạch trong chính sách, trong khi các quy trình đăng ký, kê khai và hoàn thuế được số hóa, mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp nhỏ, start-up và nhà xuất khẩu.

Theo bà Mehta, nhiều ngành hàng được hưởng lợi rõ rệt, đặc biệt là y tế, giáo dục, dệt may, nông nghiệp, điện tử và hàng tiêu dùng thiết yếu. Ngược lại, thuế đối với than và một số năng lượng gây ô nhiễm được tăng nhằm thúc đẩy chuyển dịch sang năng lượng sạch. Bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe được miễn hoàn toàn GST, tạo động lực mở rộng thị trường bảo hiểm.

Đối với doanh nghiệp Việt Nam, bà Mehta cho rằng cải cách này vừa mở ra cơ hội giảm chi phí, tăng sức cạnh tranh, vừa đặt ra thách thức trong việc thích ứng nhanh chóng.

Doanh nghiệp cần chủ động điều chỉnh hệ thống quản trị, cập nhật ERP, rà soát hợp đồng, quản lý hàng tồn kho và xây dựng chiến lược giá phù hợp để tận dụng tối đa lợi ích.

Trong 7 tháng năm 2025, xuất khẩu của Việt Nam sang Ấn Độ đạt 5,94 tỷ USD, tăng 10,7% và tiếp tục xuất siêu. Nhiều mặt hàng chủ lực như sắt thép, dệt may, sản phẩm nhựa sẽ được hưởng lợi từ hệ thống thuế mới, nhưng một số lĩnh vực như da giày, nông-thủy sản có thể đối mặt sức ép cạnh tranh lớn hơn do chính sách hoàn thuế tạm thời và ưu đãi hàng tiêu dùng nội địa của Ấn Độ.

Buổi hội thảo khép lại trong không khí trao đổi sôi nổi, với nhiều ý kiến, kinh nghiệm và giải pháp được chia sẻ. Những thông tin cập nhật và phân tích chuyên sâu từ các chuyên gia KPMG Ấn Độ được kỳ vọng sẽ giúp doanh nghiệp Việt Nam nắm bắt kịp thời thay đổi về chính sách thuế, từ đó xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp, chủ động hơn khi thâm nhập và mở rộng tại thị trường Ấn Độ./.

