Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới, du lịch, sinh thái, văn hóa, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí trên địa bàn phường Tam Sơn (Tiểu khu 112.3) là một trong những dự án được thành phố Bắc Ninh thu hút đầu tư, có ý nghĩa quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng, nâng cấp diện mạo đô thị.

Để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, ngày 25/11, Ủy ban Nhân dân phường Tam Sơn tổ chức đối thoại với 38 hộ gia đình, cá nhân chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao đất thực hiện dự án.

Theo ông Trần Huy Cương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tam Sơn, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới, du lịch, sinh thái, văn hóa, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí (Tiểu khu 112.3) có tổng diện tích đất thu hồi hơn 197 ha, với tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ khoảng 913 tỷ đồng, liên quan đến 2.506 hộ dân và diện tích đất do Ủy ban Nhân dân phường quản lý.

Theo Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất Tiên Phong, đến ngày 23/11/2026, đã có 1.200/2.506 hộ nhận tiền bồi thường, hỗ trợ; diện tích đã giải phóng mặt bằng đạt khoảng 141/197,1 ha, tương đương 70%; tổng số tiền đã chi trả hơn 477,7 tỷ đồng, đạt khoảng 53% kinh phí dự kiến.

Riêng khu vực dự kiến khởi công theo đề xuất của nhà đầu tư có diện tích 29,6 ha, đến nay đã có 578/616 hộ nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng với diện tích 25,3 ha, đạt khoảng 85,5% diện tích. Tổng kinh phí đã chi trả tại khu vực này đạt 152,8/160,3 tỷ đồng, tương đương 95,3%.

Còn 38 hộ chưa nhận tiền, gồm 36 hộ tại tổ dân phố Hồi Quan và 2 hộ tại tổ dân phố Phúc Tinh. Qua quá trình vận động, các hộ đưa ra một số kiến nghị như đề nghị tăng mức giá bồi thường, hỗ trợ hoặc được bố trí đất đổi đất do cho rằng Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án khu đô thị, nhà ở thương mại...

Tại buổi đối thoại, chính quyền phường Tam Sơn cùng các cơ quan chuyên môn thông tin về chủ trương, mục tiêu, quy mô dự án; quá trình thực hiện thu hồi đất, lập và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ; đồng thời giải thích các quy định pháp luật liên quan, làm rõ những nội dung người dân còn băn khoăn, kiến nghị từ những phiên họp trước và bằng văn bản.

Đại diện các đơn vị chuyên môn cũng trao đổi, giải đáp những ý kiến của các hộ dân về chính sách bồi thường, hỗ trợ, quyền lợi và trách nhiệm của người có đất thu hồi; vận động các gia đình đồng thuận, nhận tiền và sớm bàn giao mặt bằng để dự án được triển khai theo tiến độ.

Trước đó, tại Thông báo kết luận số 638/TB-UBND ngày 9/10/2026 về tình hình triển khai Dự án Khu đô thị mới, du lịch sinh thái, văn hóa, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí thuộc phường Tam Sơn và phường Tiên Du, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phạm Hoàng Sơn yêu cầu các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan thể hiện quyết tâm chính trị cao, triển khai đồng bộ các giải pháp đẩy nhanh bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng; phấn đấu giảm tối đa số hộ chưa đồng thuận.

Đối với phường Tam Sơn, thành phố yêu cầu tập trung cao điểm trong 20 ngày, huy động cả hệ thống chính trị và lực lượng chức năng đẩy nhanh giải phóng mặt bằng khu vực khoảng 29,6ha, ưu tiên bàn giao cho nhà đầu tư triển khai dự án.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhấn mạnh, các địa phương cần trực tiếp chỉ đạo, tổ chức đối thoại, tuyên truyền, vận động để cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ ý nghĩa, vai trò của dự án đối với phát triển kinh tế-xã hội và hoàn thiện hạ tầng đô thị. Cùng với đó, các cơ quan chức năng phải rà soát chặt chẽ hồ sơ pháp lý, kịp thời giải quyết kiến nghị chính đáng của người dân, bảo đảm việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng đúng quy định.

Đối với nhà đầu tư, lãnh đạo thành phố yêu cầu tập trung nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và đơn vị làm nhiệm vụ giải phóng mặt bằng; bố trí kinh phí chi trả kịp thời cho các hộ đã được phê duyệt phương án, đồng thuận nhận tiền và bàn giao đất.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, phường Tam Sơn đã triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền, vận động các hộ dân. Sau khi rà soát hồ sơ, trình tự, thủ tục thu hồi đất và bồi thường, hỗ trợ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường đã ban hành 38 quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ chưa chấp hành.

Cùng ngày, Ủy ban Nhân dân phường Tam Sơn đã phê duyệt phương án cưỡng chế thu hồi đất. Theo phương án trước khi tổ chức cưỡng chế, địa phương tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục và đối thoại với các hộ dân. Trường hợp các hộ thống nhất nhận tiền, bàn giao mặt bằng sẽ được phối hợp giải quyết, chi trả theo quy định.

Theo kế hoạch, việc cưỡng chế thu hồi đất đợt 1 dự kiến bắt đầu từ 7 giờ 30 phút ngày 27/11/2026 tại các khu vực thửa đất bị cưỡng chế thu hồi đất đợt 1 thuộc tổ dân phố Hồi Quan và Phúc Tinh.

Quá trình thực hiện có sự phối hợp của các cơ quan chức năng, lực lượng chuyên môn và các đơn vị liên quan, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn và thực hiện đúng quy định pháp luật./.

Bắc Ninh triển khai Quy hoạch chung đô thị đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 Thành phố sẽ tập trung lập quy hoạch không gian ngầm, 4 quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật, 21 quy hoạch phân khu đô thị, 21 quy hoạch chung xã, cùng các quy hoạch phân khu chức năng.