Môi trường

Động đất làm rung chuyển khu vực miền Đông Indonesia

Trận động đất 6,5 độ Richter xảy ra tại Papua, Indonesia, chưa có thiệt hại hay cảnh báo sóng thần, gây rung chuyển khu vực miền Đông.

Trận động đất xảy ra vào khoảng 17h24 ngày 12/8, tâm chấn của trận động đất cách thị trấn Abepura ở Papua khoảng 193 km về phía Tây Bắc.
Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) ngày 12/8 cho biết một trận động đất có độ lớn 6,5 đã làm rung chuyển vùng Papua ở miền Đông Indonesia. Trung tâm Cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương hiện chưa đưa ra cảnh báo sóng thần.

Trận động đất xảy ra vào khoảng 17h24 ngày 12/8 (giờ địa phương, tức 15h24 theo giờ Việt Nam). Tâm chấn của trận động đất cách thị trấn Abepura ở Papua khoảng 193 km về phía Tây Bắc. Độ sâu chấn tiêu của trận động đất là 10 km.

Trong khi đó, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Địa chất Đức (GFZ) cho biết trận động đất này có độ lớn 6,1.

Hiện chưa có báo cáo về thương vong hay thiệt hại do trận động đất gây ra./.

