Đồng Nai điều chỉnh đường kết nối Tây Nguyên với đường Vành đai 4 lên 6 làn xe

Ngày 7/4, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai cho biết đã làm việc với Sở Xây dựng, Trung tâm Phát triển quỹ đất Đồng Nai và đơn vị tư vấn, qua đó thống nhất điều chỉnh quy mô cầu Mã Đà (xã Tân Lợi, xã Trị An, tỉnh Đồng Nai) và đường từ cầu Mã Đà đến đường Vành đai 4-Thành phố Hồ Chí Minh (viết tắt là đường Vành đai 4) từ 4 làn xe lên 6 làn xe.

Hiện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai đang lập thủ tục điều chỉnh dự án. Khi điều chỉnh, do quy mô dự án lớn hơn nên tổng mức đầu tư và và diện tích rừng cần chuyển đổi để triển khai dự án tăng lên.

Ngành chức năng đang gấp rút hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục, phấn đấu tháng 6/2026 khởi công đường từ cầu Mã Đà đến đường Vành đai 3.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai, tới đây Đồng Nai sẽ chuyển dịch phát triển công nghiệp lên khu vực phía Bắc của tỉnh. Khi đó, đường từ cầu Mã Đà sẽ là tuyến giao thông huyết mạch trực tiếp kết nối khu vực Tây Nguyên và phía Bắc Đồng Nai với đường Vành đai 4, từ đó kết nối với sân bay Long Thành, cảng Cái Mép-Thị Vải.

Việc điều chỉnh quy mô cầu và đường là yêu cầu tất yếu, đáp ứng nhu cầu vận tải tăng cao trong những năm tới, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; đồng thời tránh lãng phí nguồn lực khi đầu tư mở rộng đường trong tương lai.

Vị trí xây dựng cầu Mã Đà. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Trước khi hợp nhất đơn vị hành chính cấp tỉnh, thành phố, Đồng Nai và Bình Phước cũ là 2 địa phương có đường ranh giới giáp ranh với chiều dài khoảng 160 km. Tuy nhiên, giữa 2 địa phương bị ngăn cách bởi sông, suối, không có cầu và đường trực tiếp kết nối.

Đầu tháng 7/2025, Đồng Nai và Bình Phước cũ hợp nhất thành tỉnh Đồng Nai, ngay sau đó (tháng 8/2025) tỉnh khởi động xây dựng cầu Mã Đà, đồng thời điều chỉnh quy hoạch, triển khai Dự án xây dựng tuyến đường từ phường Đồng Xoài đến đường Vành đai 4. Dự án bắt đầu từ phường Đồng Xoài đến đường tỉnh 753 - cầu Mã Đà - đường Vành đai 4 với tổng chiều dài hơn 60km. Trong đó đoạn từ cầu Mã Đà đến đường Vành đai 4 dài gần 45 km.

Đường 761 đi qua khu vực rừng, tới đây, hướng tuyến đường từ cầu Mã Đà đến đường Vành đai 4 - Thành phố Hồ Chí Minh sẽ bám Đường 761. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Tháng 12/2025, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai có văn bản chấp thuận nhà đầu tư đề xuất Dự án xây dựng tuyến đường kết nối từ cầu Mã Đà đến đường Vành đai 4 theo phương thức đối tác công tư.

Theo đề xuất của nhà đầu tư, dự án được chia làm 2 dự án thành phần; trong đó, Dự án thành phần 1-1 xây dựng cầu cạn qua Khu bảo tồn Thiên nhiên-Văn hóa Đồng Nai với chiều dài hơn 13 km, đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Dự án thành phần 1-2 xây dựng tuyến đường kết nối từ cầu cạn nêu trên đến đường Vành đại 4 với chiều dài hơn 31km, đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư công.

Việc giải phóng mặt bằng, tái định cư phục vụ 2 dự án thành phần được tách thành dự án độc lập, đầu tư bằng vốn đầu tư công./.

