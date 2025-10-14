Đồng Nai: Người nông dân đưa mật ong Việt Nam ra thế giới

Từ đam mê với những chú ong nhỏ bé nhưng cần mẫn làm việc, ông Lê Lộc Quân ở xã Dầu Giây, tỉnh Đồng Nai từng bước gây dựng thương hiệu mật ong Việt Nam vươn ra thị trường quốc tế.

Không chỉ là nông dân sản xuất giỏi với doanh thu 25 tỷ đồng/năm, ông còn là người tiên phong ứng dụng công nghệ cao trong nuôi ong góp phần khẳng định vị thế mật ong Việt Nam trên bản đồ xuất khẩu nông sản thế giới.

Năm 2000, ông Quân bắt đầu nghề nuôi ong. Ông nhận thấy nên tìm vùng hoa ổn định để đàn ong có thời gian gắn bó, tích lũy sức khỏe; ong khỏe thì mật mới nhiều và ngọt đậm.

Không dừng lại ở đó, ông liên tục nghiên cứu, cải tiến mô hình, áp dụng công nghệ cao nhằm đảm bảo chất lượng mật ong tốt nhất. Bước ngoặt đến vào năm 2017, khi ông Quân tham dự hội thảo thuộc dự án EU-Mutrap do Liên minh châu Âu tài trợ. Tại đây, ông được tiếp cận những tiêu chuẩn khắt khe của châu Âu đối với mật ong xuất khẩu./.