Dự báo miền Trung tiếp tục có mưa lớn diện rộng từ ngày 30/10-4/11

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 30/10-4/11, khu vực miền Trung tiếp tục xảy ra mưa lớn diện rộng.

Cụ thể, do không khí lạnh hoạt động tăng cường, dải hội tụ nhiệt đới có trục duy trì qua khu vực Trung Trung Bộ kết hợp với nhiễu động gió Đông hoạt động ở các tầng khí quyển trên cao mực từ 1500-5000m, do vậy, từ 30/10-4/11, các tỉnh miền Trung sẽ tiếp tục xảy ra mưa lớn diện rộng trong đó từ ngày 30/10 đến ngày 1/11, mưa to tập trung nhiều ở khu vực từ Nghệ An trở vào đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị (tỉnh Quảng Bình cũ) với tổng lượng mưa từ 200-300mm, cục bộ có nơi trên 600mm.

Từ đêm 1 đến ngày 4/11, có thể xuất hiện đợt mưa vừa, mưa to tập trung ở khu vực từ Hà Tĩnh trở vào đến Quảng Ngãi, "Số liệu hiện tại chưa có dấu hiệu mưa cực đoan như giai đoạn 27-29/10. Tuy nhiên dự báo xa của các mô hình chưa có độ tin cậy cao, cần phải tiếp tục theo dõi và cập nhật," Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Vũ Anh Tuấn lưu ý.

Đối với tình hình lũ, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, với xu thế mưa giảm, các sông chính ở thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng và Quảng Ngãi như sông Hương, sông Bồ, sông Vu Gia-Thu Bồn và sông Trà Khúc đều đã đạt đỉnh và đang có xu hướng xuống chậm.

Trong 12 giờ tới, lũ trên sông Vu Gia-Thu Bồn tiếp tục xuống và ở trên mức báo động 3; lũ trên các sông ở thành phố Huế tiếp tục xuống và ở dưới báo động 3; lũ trên sông Trà Khúc tiếp tục xuống và ở dưới báo động 2.

Trong 12–24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Thu Bồn tiếp tục xuống và ở trên mức báo động 3; lũ trên sông Vu Gia tiếp tục xuống và ở dưới báo động 3; các sông ở Thành phố Huế tiếp tục xuống và ở trên mức báo động 2; lũ trên sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) tiếp tục xuống và ở trên mức báo động 1.

Đối với các sông ở tỉnh Quảng Trị, trong 24 giờ tới: Sông Thạch Hãn (tại Thạch Hãn) ở mức 5,8 m, trên báo động 3 là 0,2m; sông Kiến Giang (tại Lệ Thủy) ở mức 2,9m, trên báo động 3 là 0,2m; sông Ô Lâu (tại Mỹ Chánh) ở mức báo động 2. Các sông khác dao động quanh mức báo động 1-báo động 2.

Cảnh báo: Từ ngày 30/10-1/11, trên các sông từ Nghệ An đến Bắc Quảng Trị xuất hiện lũ, lũ trên thượng lưu sông Cả (Nghệ An), sông Ngàn Sâu Ngàn Phố (Hà Tĩnh), sông Gianh, Kiến Giang (Quảng Trị) xuất hiện đợt lũ từ báo động 2-báo động 3, có sông trên báo động 3, hạ lưu sông Cả (Nghệ An), La (Hà Tĩnh) lên trên mức báo động 1.

Từ ngày 2-4/11, lũ trên trên các sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi khả năng lên trở lại. "Theo số liệu dự báo hiện tại thì ít khả năng xảy ra lũ đặc biệt lớn như đợt lũ ngày 27-29/10. Tuy nhiên dự báo xa của các mô hình chưa có độ tin cậy cao, cần phải tiếp tục theo dõi và cập nhật," Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Vũ Anh Tuấn nhấn mạnh.

Thông tin thêm về đặc điểm đợt lũ từ ngày 27-30/10, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 27-29/10, trên các sông chính ở thành phố Huế và thành phố Đà Nẵng xuất hiện lũ đặc biệt lớn, với mực nước t hầu hết các sông vượt mức báo động 3, trong đó 5/12 trạm đo vượt mức lũ lịch sử, gồm: Sông Bồ (thành phố Huế) tại trạm Phú Ốc đạt 5,27m (lúc 19 giờ ngày 29/10), cao hơn mức lũ lịch sử năm 2020 (5,24m) là 0,03m.

Sông Vu Gia (thành phố Đà Nẵng) tại trạm Thành Mỹ đạt 27,2m (lúc 14 giờ/29/10), cao hơn mức lũ lịch sử năm 2007 (27,14m) là 0,06m; tại trạm Hội Khách đạt 19,32m (lúc 15 giờ ngày 29/10), cao hơn mức lũ lịch sử năm 2009 (18,14m) là 1,18m.

Sông Thu Bồn (thành phố Đà Nẵng) tại trạm Nông Sơn đạt 18,68m (lúc 19 giờ ngày 29/10), cao hơn mức lịch sử năm 1998 (18,53m) là 0,15m; tại trạm Câu Lâu đạt 5,62m (lúc 2 giờ ngày 30/10), cao hơn mức lịch sử năm 1964 (5,48m) là 0,14m.

Đáng chú ý, thời gian duy trì mực nước trên báo động 3 đợt này kéo dài do mưa lớn liên tục trong nhiều ngày. Tính đến 7giờ sáng 30/10, các trạm Kim Long (sông Hương-Huế), Ái Nghĩa, Nông Sơn, Giao Thủy, Câu Lâu, Hội An (hệ thống sông Vu Gia-Thu Bồn) đã duy trì mực nước trên báo động 3 từ 60-73 giờ, trong đó trạm Nông Sơn là lâu nhất với 73 giờ. Dự báo, mực nước trên các sông ở Thành phố Đà Nẵng sẽ còn duy trì trên mức báo động 3 thêm 6-12 giờ tới.

Cùng với đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ 11 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút, khu vực các tỉnh/thành phố từ Quảng Trị đến Gia Lai tiếp tục có mưa. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở khu vực nói trên.

Cụ thể, lượng mưa tích lũy phổ biến như Hà Tĩnh, Quảng Trị và thành phố Huế từ 20-50mm, có nơi trên 120 mm; thành phố Đà Nẵng từ 20-30mm, có nơi trên 80mm; Quảng Ngãi và Gia Lai từ 10-15mm, có nơi trên 40mm; Lâm Đồng từ 10-30mm, có nơi trên 70mm. Cảnh báo nguy cơ: xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường: Cẩm Hưng, Cẩm Lạc, Cẩm Trung, Cẩm Xuyên, Hương Khê, Hương Xuân, Kỳ Anh, Kỳ Hoa, Kỳ Khang, Kỳ Lạc, Kỳ Thượng, Kỳ Văn, Kỳ Xuân, Hải Ninh, Hoành Sơn, Sông Trí, Vũng Áng; Cẩm Duệ, Hà Linh, Hương Đô, Hương Phố, Sơn Kim 2, Sơn Tây, Thạch Xuân; Cổ Đạm, Hồng Lộc, Hương Bình, Mai Phụ, Hà Huy Tập, Phúc Trạch, Sơn Giang, Sơn Hồng, Sơn Kim 1, Thạch Khê, Vũ Quang (tỉnh Hà Tĩnh); Bố Trạch, Đakrông, Hướng Phùng, Kim Ngân, Đồng Sơn, Quảng Ninh, Tà Rụt, Trường Ninh, Trường Sơn; Ba Lòng, Bắc Trạch, Bến Quan, Đông Trạch, Hoàn Lão, Hướng Hiệp, Khe Sanh, La Lay, Lệ Ninh, Nam Gianh, Nam Trạch, Phong Nha, Phú Trạch, Trường Phú; A Dơi, Cam Lộ, Cồn Tiên, Dân Hóa, Đồng Lê, Hải Lăng, Hiếu Giang, Hòa Trạch, Hướng Lập, Kim Điền, Kim Phú, Lao Bảo, Lìa, Minh Hóa, Nam Ba Đồn, Nam Hải Lăng, Quảng Trạch, Tân Gianh, Tân Lập, Tân Thành, Thượng Trạch, Trung Thuần, Tuyên Bình,

Tuyên Hóa, Tuyên Lâm, Tuyên Phú, Tuyên Sơn (tỉnh Quảng Trị).

Đối với thành phố Huế và thành phố Đà Nẵng gồm các xã, phường: A Lưới 1, A Lưới 2, A Lưới 3, A Lưới 4, A Lưới 5, Bình Điền, Chân Mây - Lăng Cô, Hưng Lộc, Khe Tre, Lộc An, Nam Đông, Kim Long, Kim Trà, Phong Điền, Phú Bài, Phú Lộc; Long Quảng, Hương An, Hương Trà, Phong Thái, Vinh Lộc (thành phố Huế); Bà Nà, Hòa Vang, Hùng Sơn, An Khê, Hải Vân, Liên Chiểu, Tam Mỹ; Avương, Đại Lộc, Đông Giang, Hà Nha, Hiệp Đức, Hòa Tiến, La Êê, Nông Sơn, Núi Thành, Hòa Khánh, Phước Trà, Quế Phước, Quế Sơn, Sơn Cẩm Hà, Sông Kôn, Sông Vàng, Tây Giang, Thạnh Bình, Thạnh Mỹ, Thu Bồn, Thượng Đức, Tiên Phước, Việt An; Bến Giằng, Bến Hiên, Chiên Đàn, Đắc Pring, Điện Bàn Tây, Đồng Dương, Đức Phú, Duy Xuyên, Khâm Đức, La Dêê, Lãnh Ngọc, Nam Giang, Sơn Trà, Phú Ninh, Phú Thuận, Phước Chánh, Phước Hiệp, Phước Năng, Phước Thành, Quế Sơn Trung, Tam Anh, Tam Xuân, Tây Hồ, Thăng Phú, Trà Giáp, Trà Liên, Trà My, Trà Tân, Trà Vân, Vu Gia (thành phố Đà Nẵng).

Các xã, phường thuộc tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất gồm: Tây Trà Bồng; Ba Động, Ba Tô, Ba Tơ, Ba Vinh, Bình Minh, Cà Đam, Minh Long, Nguyễn Nghiêm, Phước Giang, Sơn Hà, Sơn Hạ, Sơn Linh, Thanh Bồng, Thiện Tín, Trà Giang; Ba Dinh, Ba Gia, Ba Vì, Ba Xa, Bình Chương, Đặng Thùy Trâm, Đình Cương, Đông Trà Bồng, Khánh Cường, Kon Plông, Lân Phong, Mộ Đức, Nghĩa Giang, Đức Phổ, Sa Huỳnh, Trà Câu, Sơn Kỳ, Sơn Mai, Sơn Tây, Sơn Tây Hạ, Sơn Tây Thượng, Sơn Thủy, Sơn Tịnh, Tây Trà, Trà Bồng, Trường Giang, Vệ Giang (tỉnh Quảng Ngãi); An Hòa, Bồng Sơn, Vạn Đức; An Toàn, Ân Tường, Hoài

Ân; Ân Hảo, An Lão, An Vinh, Bình Dương, Bình Hiệp, Bình Phú, Hội Sơn, KBang, Kim Sơn, Kông Bơ La, Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Bắc, Hoài Nhơn Đông, Hoài Nhơn Nam, Hoài Nhơn Tây, Tam Quan, Phù Mỹ, Phù Mỹ Bắc, Phù Mỹ Đông, Phù Mỹ Tây, Vĩnh Quang, Vĩnh Sơn, Vĩnh Thịnh (tỉnh Gia Lai).

Ngoài ra, tỉnh Lâm Đồng có các xã, phường có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất gồm: Hàm Kiệm, Hàm Thuận; Hàm Liêm, Hàm Thạnh, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận, Phước Hội, Tiến Thành, Sơn Mỹ; Cát Tiên, Cát Tiên 2, Cát Tiên 3, Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Đạ Tẻh 3, Đinh Văn Lâm Hà, Đông Giang, Hàm Tân, Hàm Thuận Nam, Hồng Sơn, La Dạ, phường 1 Bảo Lộc, Hàm Thắng, La Gi, Phan Thiết, Phú Thủy, Sơn Điền, Tà Hine, Tân Hải, Tân Hội, Tân Lập, Tân Minh, Tân Thành, Tuyên Quang.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1; Quảng Ngãi cấp 2; thành phố Huế và thành phố Đà Nẵng cấp 3.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó./.

Đà Nẵng: Sẵn sàng kích hoạt các kho dự trữ lương thực liên kết trong cộng đồng Chính quyền địa phương phối hợp với các đại lý, cửa hàng tạp hóa và chủ cơ sở kinh doanh lương thực, thực phẩm ký “hợp đồng nguyên tắc” về việc thành lập các kho dự trữ.