Đà Nẵng: Sẵn sàng kích hoạt các kho dự trữ lương thực liên kết trong cộng đồng

Bắt đầu từ ngày 30/10, các xã miền núi thành phố Đà Nẵng sẵn sàng kích hoạt các kho dự trữ lương thực, thực phẩm thiết yếu liên kết trong cộng đồng để đảm bảo nguồn lương thực phục vụ nhân dân, nhất là đồng bào ở những khu vực bị nước lũ cô lập, khu dân cư bị mưa lũ gây tắc đường chưa thể tiếp cận được, có đủ lương thực, thực phẩm thiết yếu để sử dụng.

Bí thư Đảng ủy xã Trà My Phùng Văn Huy cho biết trước mùa mưa lũ năm nay, xã Trà My đã chủ động thành lập nhiều kho dự trữ nhu yếu phẩm thiết yếu theo hình thức liên kết trong cộng đồng, nhằm kịp thời cung cấp lương thực, thực phẩm cho người dân ở những khu vực có nguy cơ bị cô lập do mưa lũ và sạt lở.

Bí thư Đảng ủy xã Trà My Phùng Văn Huy cho biết: các kho dự trữ liên kết trong cộng đồng sẵn sàng cung cấp lương thực cho đồng bào. (Ảnh: Đoàn Hữu Trung/TTXVN)

Chính quyền địa phương phối hợp với các đại lý, cửa hàng tạp hóa và chủ cơ sở kinh doanh lương thực, thực phẩm ký “hợp đồng nguyên tắc” về việc thành lập các kho dự trữ này.

Mỗi kho có trách nhiệm thu mua, bảo quản các mặt hàng thiết yếu như gạo, mì tôm, nước mắm, muối, thực phẩm khô... để sẵn sàng phục vụ khi có tình huống khẩn cấp.

Khi mưa lũ kéo dài khiến việc vận chuyển hàng hóa từ đồng bằng lên miền núi bị gián đoạn, nguồn lương thực dự trữ của người dân đã cạn, chính quyền địa phương sẽ chỉ đạo các đại lý mở kho, cung cấp các mặt hàng thiết yếu theo số lượng cụ thể, bảo đảm nguồn thực phẩm kịp thời cho đồng bào vùng bị cô lập.

Vận chuyển hàng cứu trợ tới người dân vùng lũ. (Ảnh: TTXVN phát)

Hiện nay, tại khu vực 4 xã cũ của xã Trà My (gồm thị trấn Trà My và các xã Trà Sơn, Trà Giang, Trà Dương), mỗi xã đều có ít nhất một kho dự trữ liên kết trong cộng đồng, luôn sẵn sàng mở cửa khi cần thiết.

Tất cả các trường học bán trú, chủ yếu dành cho con em đồng bào các dân tộc thiểu số đều dự trữ đủ lương thực, thực phẩm thiết yếu để sử dụng trong mùa mưa lũ, Bí thư Đảng ủy xã Trà My Phùng Văn Huy chia sẻ.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trà Tân Lê Minh Chiến nêu rõ trong đêm 29/10, địa phương đã chuyển 3 trong 5 nạn nhân của vụ sạt lở núi gây sập nhà vào chiều tối cùng ngày đến bệnh viện tuyến trên. Hai nạn nhân còn lại được chăm sóc tại Trạm y tế xã. Đến sáng 30/10, sức khỏe của 5 nạn nhân đã ổn định.

Hiện tại nhiều tuyến đường ở xã Trà Tân bị ách tắc hoàn toàn do sạt lở núi. Để đảm bảo nguồn lương thực, thực phẩm thiết yếu cho đồng bào, địa phương đã thành lập một Trạm dự trữ và tiếp nhận hàng hóa thiết yếu tại xã Trà Giác (cũ). Trạm dự trữ đủ lương thực cho đồng bào xã sử dụng trong 3 ngày.

Vận chuyển hàng cứu trợ tới người dân vùng lũ. (Ảnh: TTXVN phát)

Mặt khác, địa phương đã chỉ đạo Trạm y tế xã chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, vật tư y tế, thuốc khử khuẩn nguồn nước và triển khai các biện pháp chống dịch cấp bách để ngăn chặn dịch bệnh có thể xảy ra sau mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trà Tân thông tin.

Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng Trương Xuân Tý cho biết, với quyết tâm không để người dân bị thiếu lương thực, thực phẩm, trong các ngày 29-30/10, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 (đóng tại Trà My) phối hợp với lực lượng hỗ trợ của Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và các lực lượng tại chỗ đã tổ chức hàng trăm lượt cán bộ, chiến sỹ cơ động bằng đường bộ để tiếp cận các thôn 3, 4, 5 của xã Trà Leng, những khu vực bị cô lập với bên ngoài trong nhiều ngày qua.

Các lực lượng hỗ trợ Quân khu 5 đã cung cấp lương thực, thực phẩm, nước uống cho hàng nghìn hộ trong vùng ngập lũ, đảm bảo để không người dân nào bị thiếu ăn. (Ảnh: Đoàn Hữu Trung/TTXVN)

Các lực lượng hỗ trợ đã cung cấp lương thực, thực phẩm, nước uống cho 665 hộ đồng bào với 2.727 khẩu, đảm bảo không để người dân nào bị thiếu ăn. Hiện tại, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Trà My đã thành lập một điểm tiếp nhận hàng hóa thiết yếu và chuẩn bị đầy đủ phương tiện, nhân lực để sẵn sàng vận chuyển nhu yếu phẩm thiết yếu đến đồng bào.

Đặc biệt, với sự vào cuộc quyết liệt của cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh Quân khu 5, lực lượng tại chỗ và các đơn vị quản lý đường bộ, đến sáng 30/10, một trong hai tuyến đường vào xã Trà Leng bị sạt lở nặng đã được khắc phục tạm thời, thông tuyến cho xe máy di chuyển vào trung tâm xã.

Hiện nay, các lực lượng đang huy động tối đa phương tiện và thiết bị cơ giới để san gạt khối lượng lớn đất đá vùi lấp mặt đường, phấn đấu sớm thông tuyến hoàn toàn, tạo điều kiện cho xe ôtô vận chuyển lương thực, thực phẩm vào hỗ trợ đồng bào xã Trà Leng trong thời gian sớm nhất./.

