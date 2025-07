Du lịch Việt Nam bứt phá: Gần 10,7 triệu lượt khách quốc tế trong nửa đầu 2025

Nhờ chính sách thị thực thông thoáng và xúc tiến hiệu quả, ngành du lịch Việt Nam đã đón gần 10,7 triệu lượt khách quốc tế trong 6 tháng đầu năm 2025, tăng 20,7% so với cùng kỳ.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đón gần 10,7 triệu lượt khách quốc tế, tăng 20,7% so với cùng kỳ năm 2024 và vượt 25,7% so với cùng kỳ 2019 – thời điểm trước đại dịch COVID-19. Riêng tháng 6/2025, có gần 1,5 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước.

Trung Quốc và Hàn Quốc là hai thị trường lớn nhất, lần lượt chiếm 25,6% và 20,7% tổng lượng khách. Ngoài ra, nhiều thị trường châu Á và châu Âu ghi nhận mức tăng ấn tượng như: Nga (+139,3%), Philippines (+105%), Ấn Độ (+41%), Campuchia (+55,6%), Nhật Bản (+17,2%).

Kết quả này là nhờ chính sách miễn thị thực, cấp thị thực điện tử thuận tiện, cùng các chiến dịch quảng bá du lịch sáng tạo tại châu Á, châu Âu và trên nền tảng số./.