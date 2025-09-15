Đưa ấn phẩm đặc sắc của TTXVN lên chuyến tàu ”Hà Nội 5 cửa ô”

Những ấn phẩm đặc sắc của TTXVN, phản ánh đời sống văn hóa, kinh tế, xã hội của Việt Nam, bằng tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Pháp sẽ được tặng miễn phí tới nhiều nhóm đối tượng hành khách.

Đồng hành với chuyến tàu “Hà Nội 5 cửa ô,” ngày 15/9, Trung tâm Nội dung số và truyền thông - TTXVN phối hợp cùng Công ty Cổ phần Du lịch dịch vụ thương mại BHL tại Hà Nội đã ký thỏa thuận hợp tác để đưa những ấn phẩm đặc sắc của TTXVN đáp ứng nhu cầu của hành khách trên chuyến tàu, với thông điệp “Văn hóa tri thức lan tỏa mỗi cung đường.”

Tại lễ ký kết, lãnh đạo Trung tâm Nội dung số và truyền thông, TTXVN cho biết, sẽ có hơn 20.800 ấn phẩm báo chí tiêu biểu nhất của TTXVN đưa lên chuyến tàu” Hà Nội 5 cửa ô” để dành tặng miễn phí cho hành khách trong thời gian từ nay đến hết năm 2025.

Đây là những ấn phẩm đặc sắc, phản ánh đời sống văn hóa, kinh tế, xã hội của Việt Nam dưới nhiều góc nhìn, bằng các ngữ: tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Pháp, phù hợp với nhiều nhóm đối tượng hành khách.

Việc bố trí ấn phẩm trên tàu và tại ga sẽ giúp hành khách có thêm lựa chọn giải trí, thông tin chất lượng trong suốt hành trình, đồng thời gia tăng sự gắn kết giữa trải nghiệm du lịch và tiếp cận thông tin báo chí chính thống./.