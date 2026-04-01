EU cảnh báo rủi ro từ sự phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài

Ủy viên phụ trách kỹ thuật số của Liên minh châu Âu (EU) Henna Virkkunen, ngày 31/3 cảnh báo rằng sự phụ thuộc của Lục địa già vào các tập đoàn công nghệ nước ngoài có thể bị lợi dụng, chống lại chính EU.



Phát biểu tại thành phố Lille, bà Virkkunen nhấn mạnh: “Chúng ta đang sống trong một thế giới tồn tại những sự phụ thuộc quá lớn như vậy… hoàn toàn có thể bị lợi dụng chống lại chính chúng ta.”

Bà Virkkunen tái khẳng định đề xuất hồi tháng 1 vừa qua về việc xem xét lại luật an ninh mạng của EU, trong đó có việc bổ sung các yêu cầu loại bỏ thiết bị viễn thông từ những nhà cung cấp được đánh giá “rủi ro cao.”

Mặc dù Trung Quốc và các công ty như Huawei hay ZTE không bị nêu tên trực tiếp, các chuyên gia dự đoán những công ty này nằm trong nhóm “rủi ro cao.”



Về điện toán đám mây, lĩnh vực mà nhiều doanh nghiệp và cơ quan châu Âu phụ thuộc vào các nhà cung cấp Mỹ, bà Virkkunen nhấn mạnh: “Không chỉ kiểm soát ở châu Âu, mà dữ liệu cũng phải được lưu trữ tại châu Âu.”



Dự kiến, Ủy viên EU Virkkunen sẽ đề xuất các biện pháp “chủ quyền công nghệ” vào tháng 5 tới, trong đó có cả các lĩnh vực đám mây, trí tuệ nhân tạo (AI) và bán dẫn.



Trước áp lực từ Mỹ muốn tham gia vào quá trình xây dựng các quy tắc kỹ thuật số của EU, bà Virkkunen khẳng định: “Đây là quyền chủ quyền của châu Âu và không phải là điều có thể đem ra thương lượng, vì phía Mỹ nhiều lần muốn biến các quy tắc kỹ thuật số của EU thành một phần của đàm phán thương mại”./.

Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu: EU trước "bài toán kép" Chương trình nghị sự của hội nghị thượng đỉnh EU cho thấy EU đang đứng trước bài toán kép: vừa phải ứng phó với khủng hoảng vừa phải định hình lại sức mạnh chiến lược để thích ứng trật tự thế giới.