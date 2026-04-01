Công nghệ

EU cảnh báo rủi ro từ sự phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài

Phương Hoa
Cờ Liên minh châu Âu (EU). (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Ủy viên phụ trách kỹ thuật số của Liên minh châu Âu (EU) Henna Virkkunen, ngày 31/3 cảnh báo rằng sự phụ thuộc của Lục địa già vào các tập đoàn công nghệ nước ngoài có thể bị lợi dụng, chống lại chính EU.

Phát biểu tại thành phố Lille, bà Virkkunen nhấn mạnh: “Chúng ta đang sống trong một thế giới tồn tại những sự phụ thuộc quá lớn như vậy… hoàn toàn có thể bị lợi dụng chống lại chính chúng ta.”

Bà Virkkunen tái khẳng định đề xuất hồi tháng 1 vừa qua về việc xem xét lại luật an ninh mạng của EU, trong đó có việc bổ sung các yêu cầu loại bỏ thiết bị viễn thông từ những nhà cung cấp được đánh giá “rủi ro cao.”

Mặc dù Trung Quốc và các công ty như Huawei hay ZTE không bị nêu tên trực tiếp, các chuyên gia dự đoán những công ty này nằm trong nhóm “rủi ro cao.”

Về điện toán đám mây, lĩnh vực mà nhiều doanh nghiệp và cơ quan châu Âu phụ thuộc vào các nhà cung cấp Mỹ, bà Virkkunen nhấn mạnh: “Không chỉ kiểm soát ở châu Âu, mà dữ liệu cũng phải được lưu trữ tại châu Âu.”

Dự kiến, Ủy viên EU Virkkunen sẽ đề xuất các biện pháp “chủ quyền công nghệ” vào tháng 5 tới, trong đó có cả các lĩnh vực đám mây, trí tuệ nhân tạo (AI) và bán dẫn.

Trước áp lực từ Mỹ muốn tham gia vào quá trình xây dựng các quy tắc kỹ thuật số của EU, bà Virkkunen khẳng định: “Đây là quyền chủ quyền của châu Âu và không phải là điều có thể đem ra thương lượng, vì phía Mỹ nhiều lần muốn biến các quy tắc kỹ thuật số của EU thành một phần của đàm phán thương mại”./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Liên minh châu Âu #Tập đoàn công nghệ #Phụ thuộc công nghệ
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Tàu thám hiểm Perseverance của NASA hạ cánh xuống sao Hỏa. (Ảnh: THX/TTXVN)

Đột phá mới trong công nghệ tạo nước trên sao Hoả

Sao Hỏa hiện tại là một môi trường vô cùng khắc nghiệt đối với con người. Nhiệt độ trung bình bề mặt ở mức -55 độ C và thậm chí có thể rớt xuống -125 độ C trong các trận bão bụi kéo dài nhiều tháng.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Meta thử nghiệm gói trả phí mới cho Instagram

Ngày 30/3, tập đoàn công nghệ Meta (Mỹ) cho biết đang thử nghiệm một gói dịch vụ trả phí mới trên nền tảng Instagram, cho phép người dùng truy cập thêm một số tính năng nâng cao.

Đóng gói bưởi da xanh xuất khẩu tại Chợ Lách, Vĩnh Long. (Ảnh: Hồng Nhung/TTXVN)

Nông sản Việt vươn xa hơn nhờ số hóa "lý lịch"

Bằng việc số hóa “lý lịch” từ vùng trồng đến bàn ăn, Nghệ An đang nỗ lực khẳng định giá trị thương hiệu, chủ động vượt qua các rào cản kỹ thuật để thâm nhập những thị trường khó tính trên toàn cầu.