Gia tăng tình trạng lạm dụng “thuốc lá zombie” chứa thuốc an thần tại Nhật Bản

Tình trạng lạm dụng dung dịch etomidate có chứa thuốc an thần dùng cho thuốc lá điện tử, được gọi là “thuốc lá zombie,” đang gia tăng trong giới trẻ ở miền Nam Nhật Bản. Hiện các cơ quan điều tra đang tăng cường cảnh giác trước nguy cơ tình trạng này lan rộng ra toàn quốc.



Etomidate thường được sử dụng để gây mê trong phẫu thuật ở nước ngoài, có chức năng làm suy giảm tạm thời hoạt động thần kinh tiểu não. Việc lạm dụng chất này có thể dẫn đến mất ý thức hoặc mất kiểm soát cơ thể, cũng như co thắt các chi. Tháng 5 vừa qua, Chính phủ Nhật Bản đã đưa chất này vào danh mục cấm.



Tuy nhiên, Cục Kiểm soát Ma túy thuộc Bộ Y tế Nhật Bản phát hiện chất etomidate đang được quảng cáo trên các ứng dụng nhắn tin bảo mật và lan truyền trên mạng xã hội.

Lực lượng chức năng tình nghi các đối tượng tội phạm nhận đơn đặt hàng qua mạng xã hội, hóa lỏng chất bột, đóng gói vào ống chứa và bán trực tiếp tại khu vực đô thị Tokyo. Trong nhiều trường hợp, người mua sử dụng etomidate cho thuốc lá điện tử, gồm cả loại có hương vị và không hương vị.



Cảnh sát Nhật Bản cho biết, tính đến cuối tháng 9 năm nay đã có 10 người, chủ yếu ở độ tuổi thiếu niên và 20, bị bắt giữ tại tỉnh Okinawa vì tàng trữ etomidate.

Ngoài ra, trong hai tháng 8 và 9 cũng có 3 thanh niên Trung Quốc, ở độ tuổi 20 và sống gần Tokyo, đã bị bắt vì tình nghi buôn bán khoảng 100gr etomidate từ Ấn Độ qua Singapore.

Tháng 10, cảnh sát bắt giữ Yuto Agarie - một thủ lĩnh băng nhóm buôn bán ma túy - vì tình nghi tàng trữ khoảng 63,84 gr dung dịch chứa etomidate ở tỉnh Urasoe để đem bán. Cảnh sát nghi ngờ băng nhóm của Yuto Agarie là nguồn cung cấp chính loại thuốc độc hại này trên địa bàn tỉnh.



Trước đó, vào tháng 3, Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC) cho biết đã phát hiện số lượng đáng kể etomidate và các chất tương tự tại các thị trường ma túy ở Đông và Đông Nam Á trong những năm gần đây./.

