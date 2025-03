Cứu sống người phụ nữ uống 113 viên thuốc an thần liều nặng cùng lúc

Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh (Đồng Nai) cho biết, đến ngày 14/3, bà L.T.M.N (52 tuổi, ngụ xã Lộ 25, huyện Thống Nhất, Đồng Nai), bị ngộ độc do uống cùng lúc 113 viên thuốc an thần liều nặng, đã có chỉ số sinh tồn ổn định, tỉnh táo, huyết động ổn, nói chuyện được và có thể xuất viện trong tuần tới.

Trước đó, ngày 10/3, bà L.T.M.N nhập viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu, suy hô hấp, huyết áp tụt.

Người nhà bà L.T.M.N cho biết, trước khi nhập viện khoảng 4 tiếng, bà đã uống hết 113 viên thuốc Phenobarbital (một loại thuốc có tác dụng chống co giật, an thần, gây ngủ), sau đó người nhà phát hiện và đưa đi cấp cứu.

Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sỹ chẩn đoán bà L.T.M.N bị hôn mê sâu do ngộ độc thuốc an thần liều rất cao (khoảng 9g), ngay lập tức đặt nội khí quản, bù dịch, sử dụng thuốc vận mạch để nâng huyết áp.

Sau khi được điều trị hồi sức ban đầu, bà L.T.M.N được lọc máu hấp phụ để lọc bớt chất độc trong cơ thể. Sau 3 lượt lọc máu hấp phụ, tình trạng của bà L.T.M.N cải thiện dần nên được rút ống nội khí quản, cai thở máy.

Bác sỹ Trần Đức Chuyên, Phó Trưởng khoa Hồi sức tích cực, chống độc, Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh cho biết, trường hợp bà L.T.M.N may mắn được người nhà phát hiện sớm và đưa đi cấp cứu kịp thời, nếu không được phát hiện sớm, nguy cơ tử vong rất cao do lượng thuốc uống vào cơ thể vượt quá nhiều lần cho phép.

Nguyên nhân dẫn đến việc bà L.T.M.N uống thuốc an thần liều cao là do bị sang chấn về tâm lý. Người nhà cho biết, bà bị bệnh lý về mắt, có thể dẫn đến mù vĩnh viễn nên thấy chán nản, tuyệt vọng.

Các bác sỹ khuyến cáo, thuốc an thần, chống co giật là nhóm dược phẩm có nguy cơ ngộ độc cao nếu sử dụng quá liều. Do đó, người dân cần đặc biệt lưu ý không tự dùng thuốc mà không có chỉ định của bác sỹ. Trường hợp những người có tiền sử bệnh lý tâm thần hoặc trầm cảm cần được gia đình quan tâm, hỗ trợ, tránh để xảy ra những sự việc đáng tiếc./.

