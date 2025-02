Chuyên gia hướng dẫn sơ cứu trẻ khi ngộ độc thuốc chuột

Ngày 26/2, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết vừa kịp thời cứu sống bé trai 3 tuổi (ở Hà Nội) bị ngộ độc thuốc chuột.

Chỉ trong vòng 15 phút sau khi phát hiện cháu trai đang cho vào miệng một nắm “thóc” trộn với thuốc diệt chuột, gia đình cháu đã kịp thời sơ cứu và đưa cháu đến Khoa Nhi, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Tại đây, cháu P xuất hiện các dấu hiệu mệt mỏi và khóc, là những dấu hiệu cảnh báo sự tác động của độc tố và tăng nguy cơ phát sinh biến chứng nguy hiểm nếu không được xử lý kịp thời.

Cháu P được chẩn đoán ngộ độc thuốc diệt chuột. Các chỉ số sinh tồn như mạch, huyết áp, SPO₂ và mức độ ý thức đều ổn định mặc dù bé có phản ứng hoảng loạn.

Bé được tiến hành đặt ống xông dạ dày và rửa dạ dày bằng nước muối sinh lý trong khoảng 15 phút, cho đến khi dịch dạ dày trở nên trong. Qua phân tích, dịch dạ dày có chứa thức ăn, một ít thóc và một số dấu hiệu của thuốc chuột.

Cháu P tiếp tục được kiểm tra các chỉ số sinh tồn và tiến hành các xét nghiệm cần thiết như công thức máu, xét nghiệm đông máu, chức năng gan, thận và tim để phát hiện sớm các biến chứng.

May mắn, sức khỏe cháu đã ổn định và đã được xuất viện.

Khi ra viện, gia đình bé được hướng dẫn theo dõi tình trạng sức khỏe tại nhà, đặc biệt chú ý đến các triệu chứng như tình trạng ý thức, vấn đề tiêu hóa (nôn mửa, đau bụng, tiêu chảy) và dấu hiệu rối loạn đông máu (chảy máu chân răng, chảy máu cam, xuất huyết dưới da, nôn ra máu).

Bác sỹ Bùi Thị Hiền, Khoa Nhi Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cho biết: Thuốc chuột có thể gây ra tác hại nghiêm trọng nếu không được xử lý kịp thời.

Độc tố có thể gây rối loạn đông máu, khiến bé dễ bị chảy máu chân răng, chảy máu cam, nôn ra máu hoặc xuất huyết dưới da. Ngoài ra, thuốc còn ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương, gây ra các triệu chứng như đồng tử co nhỏ, vật vã, ly bì và có thể tiến triển đến mất ý thức, suy hô hấp trong trường hợp nặng.

Việc sơ cứu ngay tại chỗ và nhanh chóng đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế là yếu tố quyết định sự sống còn. Bởi chỉ sau 6 giờ tiếp xúc, độc tố có thể xâm nhập qua ruột vào cơ thể gây ra những hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, đe dọa tính mạng.

Rất may, nhờ vào sự can thiệp kịp thời và chính xác, cháu P đã được xử lý hiệu quả, giúp ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm và đảm bảo sự an toàn tối đa cho bé khi ra viện.

Để phòng ngừa các trường hợp đáng tiếc như của cháu P, bác sỹ Hiền khuyến cáo: Các gia đình nên cân nhắc không sử dụng thuốc diệt chuột trong nhà nếu không cần thiết; nên tìm các phương pháp an toàn hơn để kiểm soát chuột, như bẫy hoặc dịch vụ diệt chuột chuyên nghiệp.

Nếu bắt buộc phải sử dụng, cần đặt thuốc ở những vị trí cao, xa tầm tay của trẻ em và thú cưng. Không để thuốc diệt chuột trong các khu vực dễ tiếp cận như tủ, kệ thấp hoặc gần đồ chơi của trẻ.

Trong trường hợp nghi ngờ có tiếp xúc với thuốc diệt chuột, cần sơ cứu ngay tại chỗ bằng cách loại bỏ hoàn toàn thuốc còn lại trong miệng, xúc miệng và rửa sạch các vùng da tiếp xúc. Đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt để ngăn ngừa các hậu quả nghiêm trọng./.