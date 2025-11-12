Bộ Y tế đề nghị đưa thuốc lá thế hệ mới vào danh mục cấm đầu tư kinh doanh

Ngày 12/11, Bộ Y tế thông tin đã có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ liên quan dự án Luật Đầu tư (thay thế) sau khi cơ quan soạn thảo tiếp thu, giải trình ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ý kiến thẩm tra.

Theo đó, Bộ Y tế đề nghị đưa nội dung cấm đầu tư kinh doanh đối với “thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng” vào Điều 6 dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi) để phù hợp với quy định tại Nghị quyết số 173/2024/QH15 của Quốc hội.

Bởi Nghị quyết số 173/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV quy định: “Quốc hội thống nhất cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp, vận chuyển, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, các loại khí, chất gây nghiện, gây tác hại cho sức khỏe con người từ năm 2025…” và tại Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 05/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị quyết số 173/2024/QH15 giao Bộ Tài chính “rà soát và xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư” và “Đề xuất giải pháp bảo đảm thống nhất với quy định của pháp luật và tình hình chấp hành pháp luật của doanh nghiệp…”

Liên quan đến Điều 6 dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi), trong phiên thảo luận tổ chiều 11/11 của Quốc hội, phát biểu ý kiến, Đại biểu quốc hội Lê Hoàng Anh, đoàn đại biểu quốc hội Gia Lai kiến nghị bổ sung vào Điều 6 Ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh của Dự thảo Luật Đầu tư nội dung: "Cấm đầu tư kinh doanh thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới khác."

Theo Đại biểu Lê Hoàng Anh, việc đưa thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng vào danh mục cấm đầu tư kinh doanh là thể hiện sự thống nhất ý chí với Đảng và trách nhiệm cao nhất của Quốc hội đối với sự an toàn, sức khỏe của Nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.../.

Thiếu niên 15 tuổi tổn thương não vì ngộ độc thuốc lá điện tử chứa ma túy Theo lời kể của người nhà, bệnh nhân xuất hiện tình trạng đau bụng, nôn nao, người toát mồ hôi rồi sau đó miệng sùi bọt mép, chân tay có quắp và co giật.