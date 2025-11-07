Tổng thống Putin ủng hộ ý tưởng cấm hoàn toàn thuốc lá điện tử tại Nga

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bày tỏ sự ủng hộ đối với ý tưởng cấm hoàn toàn việc bán thuốc lá điện tử tại nước này.



Nhà lãnh đạo Nga đưa ra quan điểm trên khi đến thăm trung tâm phát triển thể thao thích ứng ở Samara ngày 6/11. Tổng thống Putin nhấn mạnh điều quan trọng không chỉ là việc ra quyết định như vậy mà cũng cần phải thực hiện công tác giáo dục cho giới trẻ.



Đề xuất cấm hoàn toàn thuốc lá điện tử tại Nga do người đứng đầu phong trào cộng đồng Healthy Fatherland (Tổ quốc khỏe mạnh), bà Ekaterina Leshchinskaya, đưa ra.

Bà Leshchinskaya cũng đã nêu những kinh nghiệm tích cực về việc cấm thuốc lá điện tử ở các nước lân cận và trên thế giới.



Theo Phó Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga, ông Sholban Kara-ool, Duma Quốc gia có kế hoạch soạn thảo dự luật cấm hoàn toàn thuốc lá điện tử trong kỳ họp mùa Thu./.

