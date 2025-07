Giao ban các ban đảng, 4 văn phòng, đảng ủy, cơ quan, đoàn thể Trung ương

Ngày 1/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, chủ trì giao ban với các ban đảng, 4 văn phòng, các đảng ủy, cơ quan, đoàn thể ở Trung ương về tình hình, kết quả công tác nổi bật quý 2/2025; triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 3/2025 và thời gian tiếp theo.

Cùng dự có các Ủy viên Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo các ban đảng, 4 Văn phòng, các đảng ủy, cơ quan, đoàn thể Trung ương.

Phát biểu mở đầu phiên họp, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết ngày 30/6 vừa qua, toàn quốc đã tổ chức Lễ công bố các nghị quyết, quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính, thành lập tổ chức đảng, chỉ định cấp ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành phố, xã, phường, đặc khu.

Đến nay, chúng ta cơ bản đã hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, trong đó có sự nỗ lực đóng góp rất hiệu quả trong tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn và trực tiếp triển khai thực hiện của các ban đảng, 4 Văn phòng, các đảng uỷ, các cơ quan, đoàn thể ở Trung ương.

Hoàn thành khối lượng công việc rất lớn

Bà Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, trình bày báo cáo tổng hợp tình hình, kết quả công tác và những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Đại biểu dự hội nghị thảo luận, thống nhất đánh giá, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Chính phủ, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã nỗ lực, cố gắng đạt thành tích quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực, hoàn thành khối lượng công việc rất lớn.

Bà Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, trình bày báo cáo tại cuộc họp. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Trong quý 2/2025, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Hội nghị Trung ương 11, với nhiều điểm mới, giải quyết rất nhiều nội dung quan trọng, cấp bách và nổi bật. Trong đó, lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 18-NQ/TW với tiến độ vượt kế hoạch đề ra; Chính quyền địa phương 2 cấp chính thức đi vào hoạt động từ 1/7/2025 tạo không khí sôi nổi, phấn khởi và tin tưởng trong nhân dân; Chủ động thúc đẩy các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo động lực mới cho phát triển và tăng trưởng kinh tế với mục tiêu đạt từ 8% trở lên.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo quyết liệt triển khai các nghị quyết quan trọng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thể chế chính sách, pháp luật.

Chính phủ và Quốc hội kịp thời ban hành các nghị quyết, kế hoạch để triển khai thực hiện; hoàn thành chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, trong đó có 5 nghị quyết trình Quốc hội biểu quyết thông qua sớm hơn so với dự kiến.

Tích cực chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng và chuẩn bị sớm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2030; ban hành khá đầy đủ, kịp thời quy định của Đảng, Quy định thi hành Điều lệ Đảng và hướng dẫn thi hành; sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Trong quý 2/2025, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, rất phức tạp, nhưng cũng rất kịp thời, hiệu quả; trong đó có sự cố gắng nỗ lực và đóng góp rất quan trọng của các cơ quan đảng, mặt trận, đoàn thể, 4 Văn phòng của Trung ương.

Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, chủ trì giao ban. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Kết luận hội nghị giao ban, Thường trực Ban Bí thư ghi nhận, đánh giá cao các cơ quan đã xác định rõ trách nhiệm làm việc không quản ngày đêm, chủ động, sáng tạo, kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Trong đó có rất nhiều việc mới, việc khó, chưa có tiền lệ với thời gian rất gấp.

Đến nay các ban đảng, 4 Văn phòng, các đảng ủy, cơ quan, đoàn thể Trung ương đã cơ bản hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy, ổn định đội ngũ cán bộ, tạo sự đoàn kết, thống nhất để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, chỉ đạo giải quyết kịp thời, đúng quy định các chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức nghỉ việc theo quy định; làm tốt công tác tư tưởng, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên.

Nhiệm vụ trọng tâm quý 3/2025 và thời gian tới

Thời gian từ nay đến Đại hội XIV của Đảng không còn nhiều, khối lượng công việc trước mắt là rất lớn, rất gấp. Nhấn mạnh điều này, Thường trực Ban Bí thư đề nghị các cơ quan tập trung cao độ, chuẩn bị các phương án, kế hoạch, khẩn trương triển khai những nhiệm vụ mới, vừa phải khẩn trương hoàn thành Chương trình làm việc năm 2025, không để chậm trễ, tồn đọng các nhiệm vụ, bảo đảm đạt mục tiêu, yêu cầu, tiến độ đề ra

Về những nhiệm vụ trọng tâm, Thường trực Ban Bí thư lưu ý thêm một số nội dung.

Cụ thể, các cơ quan cần tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các cấp, các ngành triển khai ngay các nhiệm vụ theo kế hoạch, các nhiệm vụ mới phát sinh, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025; tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình làm việc năm 2025 của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; bảo đảm tiến độ, đồng thời nâng cao chất lượng các đề án và các nội dung tham mưu, đề xuất, các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo lĩnh vực phụ trách của cơ quan, đơn vị.

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của lãnh đạo chủ chốt, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tại các kết luận hằng tháng, hằng quý; báo cáo kịp thời tiến độ và kết quả.

Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh yêu cầu cần khẩn trương rà soát triển khai hiệu quả các nội dung công việc chuẩn bị cho Đại hội XIV, có thể đề xuất đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công việc, chuẩn bị các vấn đề trình xin ý kiến Hội nghị Trung ương 12, 13; quan tâm chỉ đạo toàn diện các công việc, nhiệm vụ chuẩn bị Đại hội theo Chỉ thị số 45. Tham mưu chỉ đạo tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp.

Cùng với đó theo dõi sát sao việc vận hành tổ chức và hoạt động của các tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội theo mô hình chính quyền 2 cấp, đẩy mạnh chuyển đổi số, kết nối giải quyết thông suốt các thủ tục hành chính, nhu cầu của người dân và doanh nghiệp; kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc (hằng tuần); nhân rộng những cách làm sáng tạo, hiệu quả; làm tốt công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, quyết tâm khắc phục khó khăn trong cán bộ, đảng viên...

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu các cơ quan tiếp tục tham mưu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về chính sách, pháp luật; xử lý các dự án yếu kém, chậm tiến độ, khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài; chỉ đạo đồng bộ các giải pháp tạo động lực mới để phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, phấn đấu tăng trưởng theo đúng mục tiêu đã đề ra; triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị (nhất là 4 Nghị quyết 57, 59, 66, 68).

Đồng thời, chủ động đánh giá, dự báo đúng, kịp thời tình hình thế giới, tham mưu xử lý hiệu quả các vấn đề liên quan chính sách đối ngoại.

Ông Trần Cẩm Tú yêu cầu các cơ chuẩn bị tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm lớn, quan trọng của đất nước. Phấn đấu hoàn thành thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; làm tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo các đối tượng chính sách, người có công.

Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự, nhất là các địa bàn chiến lược, không để bị động, bất ngờ; đấu tranh, ngăn chặn, vô hiệu hoá các hoạt động lợi dụng dân tộc, tôn giáo để kích động, chia rẽ; bảo đảm an ninh thông tin, an ninh mạng; xử lý nghiêm tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; cải cách quy chế hội họp phù hợp mô hình mới./.

