Góp lá vá rừng 2025: Cộng đồng, doanh nghiệp chung tay trồng 60.000 cây xanh

Trong khuôn khổ Chiến dịch “Góp lá vá rừng 2025,” ngày 8/8, đông đảo tình nguyện viên, người dân, cán bộ kiểm lâm Hạt Kiểm lâm Khu vực 16 và Khu rừng đặc dụng Xuân Nha, cán bộ Đồn Biên phòng Trường Sơn, đại diện Vietnam Airlines, MoMo và Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) đã khởi động hoạt động trồng cây tại khu vực rừng phòng hộ bản Pha Luông, xã Chiềng Sơn, tỉnh Sơn La.

Theo kế hoạch, chiến dịch sẽ trồng 60.000 cây bản địa gồm dổi, trám, chò chỉ, gù hương, quế, dẻ gai,… tại khu vực rừng phòng hộ ở bản Pha Luông.

Chiến dịch “Góp lá vá rừng 2025" với sự hỗ trợ kỹ thuật và thực hiện của Trung tâm Con người và Thiên nhiên, đã bước sang năm thứ hai hoạt động. Chiến dịch được phát động lần đầu vào Ngày Môi trường Thế giới 5/6/2024, gây quỹ thông qua việc trích một phần doanh thu bán vé máy bay của Vietnam Airlines giao dịch trên ứng dụng MoMo.

"Góp Lá Vá Rừng” không chỉ mang ý nghĩa môi trường, mà còn là hành động thiết thực góp phần bảo vệ văn hóa cũng như sinh kế gắn với rừng của người dân. (Ảnh: PanNature)



Với sự ủng hộ của khách hàng, sự đồng lòng của cộng đồng địa phương, năm 2024, chiến dịch đã trồng được 35.000 cây, phủ xanh 53 ha rừng tại tỉnh Hòa Bình (nay là tỉnh Phú Thọ) và tỉnh Sơn La.

Năm 2025, Chiến dịch “Góp lá vá rừng” tiếp nối ở quy mô lớn hơn năm trước, với hơn 60.000 cây được trồng trên diện tích gần 100 ha.

Ông Trương Văn Linh - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Chiềng Sơn cho hay địa phương này là một trong những xã có diện tích rừng tự nhiên lớn của tỉnh. Tuy nhiên, nhiều diện tích rừng tự nhiên nơi đây đang bị suy giảm, ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn nước, môi trường sống và cả sinh kế của người dân.

Vì vậy, theo ông Linh, Chiến dịch “Góp Lá Vá Rừng” được triển khai không chỉ mang ý nghĩa môi trường, mà còn là hành động thiết thực góp phần bảo vệ văn hóa cũng như sinh kế gắn với rừng của người dân. Chính quyền và người dân xã Chiềng Sơn sẽ tích cực chăm sóc và bảo vệ các diện tích rừng được trồng.

Ông Nguyễn Thành Công - Phó Giám đốc Ban Quản lý rừng đặc dụng Xuân Nha, cũng cho rằng việc trồng 60.000 cây bản địa tại khu vực rừng phòng hộ xã Chiềng Sơn, không chỉ là một sự kiện trồng cây, mà còn là bước khởi đầu cho quá trình phục hồi rừng bền vững. “Chúng tôi cam kết đồng hành cùng cộng đồng trong quá trình chăm sóc, giám sát và bảo vệ diện tích rừng được phục hồi,” ông Công nói.

Việc tham gia “Góp Lá Vá Rừng” thể hiện trách nhiệm, niềm tự hào và tâm huyết của doanh nghiệp, cộng đồng gửi gắm trong từng tán cây, từng nhánh lá. Với mong muốn phục hồi rừng, thông qua những đóng góp thực tế, một “chiếc lá nhỏ” cũng có thể “vá lại vết rách” của rừng. Và hàng triệu chiếc lá nhỏ sẽ hồi sinh cả một đại ngàn.

Giám đốc Trung tâm Con người và Thiên nhiên - ông Trịnh Lê Nguyên nhấn mạnh: “Chúng tôi rất trân trọng những nỗ lực của doanh nghiệp, cộng đồng và cơ quan quản lý tại địa phương trong công cuộc phục hồi rừng. Khi cộng đồng, doanh nghiệp và các đơn vị bảo tồn cùng bắt tay hợp tác, chúng ta không chỉ trồng cây, mà còn gieo niềm tin và hy vọng cho những cánh rừng trở lại xanh tươi.”

Chung tay phục hồi rừng. (Ảnh: PanNature)



Sự kiện năm nay diễn ra nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế các Dân tộc Bản địa Thế giới (9/8) nhằm tôn vinh vai trò của các cộng đồng địa phương trong bảo vệ thiên nhiên, lưu giữ tri thức truyền thống và gìn giữ bản sắc văn hóa.

Sự kiện này cũng nằm trong khuôn khổ Chương trình “Rừng xanh lên” với mục tiêu phục hồi 500 ha rừng tự nhiên nối liền Mai Châu (tỉnh Hòa Bình cũ) và Vân Hồ (tỉnh Sơn La) trong thời gian 10 năm (2022 - 2032).

Dải rừng trên được coi là “lá phổi xanh” quan trọng của Tây Bắc, là mái nhà của loài Vượn đen má trắng quý hiếm cùng nhiều động thực vật đặc hữu. Tuy nhiên, do sức ép khai thác và phát triển kinh tế, các hệ sinh thái tự nhiên tại đây đang đối mặt với nhiều thách thức và bị tác động mãnh liệt.

Trước thực trạng trên, từ năm 2022 đến đầu tháng 8/2025, với sự chung tay của các tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị và cộng đồng đã trồng hơn 180.000 cây, phủ xanh hơn 280 ha trong khu vực./.

