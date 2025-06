Hà Nội: Gần 500 thí sinh vắng mặt trong buổi làm thủ tục dự thi vào lớp 10

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, có 495 thí sinh vắng mặt trong buổi làm thủ tục dự thi vào lớp 10 sáng nay, 6/6.

Số thí sinh đã đến điểm thi làm thủ tục dự thi là 102.365 em, đạt tỷ lệ 99,52%. Có 11 thí sinh có vấn đề về sức khỏe. Các điểm thi đã có phương án hỗ trợ các em trong quá trình làm bài thi.

Cơ sở vật chất phục vụ tại các điểm thi đều được chuẩn bị đầy đủ đúng quy định và có sự phối hợp với lực lượng an ninh, công an, có các phương án đảm bảo an toàn, an ninh trong trường thi và khu vực ngoài cổng trường thi.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của Hà Nội năm nay có sự đăng ký tham gia của hơn 100.000 thí sinh, được bố trí tại 201 phòng thi với 4.400 phòng thi.

Sáng mai, các em sẽ dự thi môn đầu tiên là môn Ngữ văn, thời gian 120 phút, theo hình thức thi tự luận.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay khá đặc biệt khi là kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của lứa học sinh đầu tiên học theo chương trình giáo dục phổ thông mới 2018. Theo đó, đề thi có nhiều điều chỉnh như môn Ngữ văn sẽ không sử dụng ngữ liệu trong sách giáo khoa; đề thi môn Toán sẽ mang tính ứng dụng thực tế nhiều hơn và vì thế, dung lượng đề có thể dài hơn.

Đây cũng là năm đầu tiên áp dụng quy chế thi mới. Theo đó, thí sinh sẽ thi ba môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh, bỏ nhân đôi điểm thi môn Toán và Ngữ văn như các năm trước./.

