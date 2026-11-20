Ngày 20/11, tại Hà Nội, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) phối hợp với Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (Bộ Nội vụ) tổ chức khai mạc triển lãm “Lời hiệu triệu non sông,” với sự chủ trì của Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Theo Đại tá Lê Vũ Huy, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, hoạt động được tổ chức hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2026), qua đó góp phần khơi dậy niềm tự hào, củng cố niềm tin, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sỹ toàn quân và nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước; từ tinh thần “Toàn quốc kháng chiến,” tiếp tục nêu cao ý chí tự lực, tự cường, ý chí quyết tâm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, biến những thành tựu vẻ vang trong quá khứ để hoàn thành sứ mệnh lịch sử trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, thịnh vượng của dân tộc Việt Nam.

Đại tá Lê Vũ Huy, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, phát biểu tại lễ khai mạc Triển lãm “Lời hiệu triệu non sông”. (Ảnh: Phan Phương/TTXVN)

Triển lãm giới thiệu hơn 300 tài liệu, hình ảnh, hiện vật tiêu biểu gồm 3 phần trưng bày chính.

Phần thứ nhất với chủ đề “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh,” trưng bày các tài liệu, hình ảnh, hiện vật phản ánh những chủ trương, quyết sách của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng, Chính phủ nhằm củng cố chính quyền cách mạng; tinh thần “Toàn quốc kháng chiến” của cả nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trong phần thứ hai: “Hành trình độc lập, thống nhất và bảo vệ Tổ quốc.” Nội dung trưng bày phản ánh cuộc kháng chiến trường kỳ, toàn dân, toàn diện của dân tộc Việt Nam với những chiến thắng vang dội, từ Chiến dịch Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” năm 1954, đến Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975.

Phần trưng bày “Việt Nam hòa bình và thịnh vượng” giới thiệu những thành tựu nổi bật của đất nước sau 40 năm đổi mới, trong đó có lĩnh vực quân sự, quốc phòng và xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. (Ảnh: Phan Phương/TTXVN)

Phần thứ ba mang chủ đề “Việt Nam hòa bình và thịnh vượng,” trưng bày phản ánh những thành tựu của Việt Nam trong 40 năm tiến hành đổi mới, nhất là trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng; nòng cốt là Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Một số hình ảnh, hiện vật, tài liệu quý được giới thiệu tại triển lãm, như: Nòng pháo cao xạ 75 mm tại trận địa Pháo đài Láng; Tập bản đồ các trận đánh tiêu biểu trong 60 ngày đêm bảo vệ Thủ đô Hà Nội; các tài liệu, văn bản của Trung ương Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn 1945 - 1946…; nhiều hiện vật, tư liệu được lưu giữ tại Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Viện Thông tin khoa học xã hội và gia đình các đồng chí Bạch Thành Phong, Nguyễn Văn Triệu, Lưu Đình Quế, Hoàng Bình Kim… là những chiến sỹ trực tiếp chiến đấu bảo vệ Hà Nội trong 60 ngày đêm. Bên cạnh đó, tại triển lãm có các hoạt động trải nghiệm về trang phục Vệ quốc đoàn.

Để bảo đảm các điều kiện tốt nhất phục vụ lễ khai mạc triển lãm, Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam đã chủ động, tích cực triển khai công tác chuẩn bị trên tất cả các mặt, từ nghiên cứu, xây dựng nội dung đến thiết kế, thi công và tổ chức không gian trưng bày. Nội dung triển lãm được đầu tư nghiên cứu công phu, bám sát đề cương chính trị đã được phê duyệt, bảo đảm tính chính xác, khoa học và có chiều sâu.

Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Phan Phương/TTXVN)

Hệ thống tư liệu, tài liệu, hình ảnh, hiện vật được tuyển chọn kỹ lưỡng, chú trọng tính tiêu biểu, giá trị lịch sử, đồng thời bố trí, sắp xếp theo trình tự hợp lý, bảo đảm tính logic, khoa học và thẩm mỹ, góp phần làm nổi bật chủ đề, thông điệp và giá trị của triển lãm.

Cùng ngày, Thượng tướng Trương Thiên Tô và đoàn công tác Tổng cục Chính trị đã tới thăm, chúc mừng cán bộ, nhân viên, chiến sỹ Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam nhân “Ngày Văn hóa Việt Nam” gắn với “Ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2026./.

Triển lãm 80 năm Bác Hồ ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến Triển lãm nhằm tưởng nhớ và tôn vinh giá trị lịch sử trường tồn của Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Bác Hồ; khẳng định tầm vóc tư tưởng, bản lĩnh và trí tuệ của Đảng và dân tộc Việt Nam.