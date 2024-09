Hà Nội khẩn trương vận hành các trạm bơm tiêu thoát nước để tránh ngập úng

Từ nay đến sáng 9/9, thành phố có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông (mưa to đến rất to tập trung từ chiều 7/9 đến sáng 8/9). (Ảnh minh họa: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Chiều 7/9, Đại diện Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội cho biết công ty đã vận hành các bơm trên hệ thống thoát nước đô thị, để phòng chống ngập úng do ảnh hưởng của cơn bão số 3.

Cụ thể, Trạm bơm Đồng Bông 1 vận hành 3/3 bơm; Trạm bơm Đồng Bông 2 vận hành 1/3 bơm; Trạm bơm Cổ Nhuế vận hành 3/4 bơm; Trạm bơm DPS (Bắc Thăng Long-Vân Trì) vận hành 1/4 bơm; Trạm bơm Yên Sở vận hành 5/15 bơm khẩn cấp.

Theo ghi nhận, đến thời điểm 13 giờ cùng ngày, trên địa bàn thành phố không xuất hiện điểm úng ngập.

Tuy nhiên, để ứng phó, phòng chống úng ngập, giảm thiểu do ảnh hưởng của cơn bão số 3, Công ty tiếp tục thường xuyên cập nhật, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, sẵn sàng nhận, triển khai các nhiệm vụ theo yêu cầu của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai thành phố, Sở Xây dựng, các quận, huyện; tổ chức triển khai lực lượng ứng trực, giải quyết thoát nước, tua vớt rác tại miệng thu trên toàn địa bàn quản lý.

Bên cạnh đó, Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội đã và đang vận hành hợp lý các cửa phai của hồ điều hòa như Đống Đa, Bảy Mẫu, Đầm Chuối… và các trạm bơm đầu mối Yên Sở, Đồng Bông 1, Đồng Bông 2, Cổ Nhuế… để hạ mực nước trên hệ thống theo đúng quy định.

Các thông tin lượng mưa, chế độ vận hành trạm bơm, cửa phai và tình hình úng ngập được cập nhật theo thời gian thực về Trung tâm giám sát hệ thống thoát nước và lên phần mềm HSDC Maps.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ, chiều và đêm nay 7/9, các quận: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Long Biên, Tây Hồ, Cầu Giấy, Hoàng Mai, Thanh Xuân, Hà Đông, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, và các huyện: Gia Lâm, Hoài Đức, Đan Phượng, Thanh Trì, Thường Tín, Thanh Oai, Mỹ Đức, Ứng Hòa, Phú Xuyên, Chương Mỹ, Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh có gió mạnh cấp 5, cấp 6, sau tăng lên cấp 7, cấp 8, giật cấp 10.

Thị xã Sơn Tây và các huyện: Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai, Phúc Thọ có gió mạnh cấp 4, cấp 5, sau tăng lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 9. Thời điểm gió mạnh nhất trong khoảng từ chiều tối đến đêm ngày 7/9.

Dự báo tác động của gió mạnh có thể gây tốc mái, hư hại nhà cửa, làm gãy đổ cây cối, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và cơ sở hạ tầng. Cấp độ rủi ro thiên tai do bão cấp 3.

Ngoài ra, từ nay đến sáng 9/9, thành phố có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông (mưa to đến rất to tập trung từ chiều 7/9 đến sáng 8/9).

Lượng mưa các nơi được dự báo như: Các quận: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Long Biên, Tây Hồ, Cầu Giấy, Hoàng Mai, Thanh Xuân, Hà Đông, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm và các huyện: Gia Lâm, Hoài Đức, Đan Phượng, Thanh Trì, Thường Tín, Thanh Oai, Thạch Thất, Quốc Oai, Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh: 200 - 300mm, có nơi trên 400mm. Thị xã Sơn Tây và các huyện Phúc Thọ, Chương Mỹ, Ba Vì, Mỹ Đức, Ứng Hòa, Phú Xuyên: 150-250mm, có nơi trên 350mm.

Dự báo tác động của mưa lớn sẽ làm mực nước sông lên cao nguy cơ xảy ra sạt lở đất ven sông, ngập lụt các vùng trũng thấp, các bãi nổi giữa sông, ảnh hưởng đến an toàn đối với các tuyến đê vùng ven sông Đà, sông Hồng, sông Đuống, sông Đáy, sông Bùi, sông Tích, sông Cà Lồ và vùng trũng, ven sông một số khu vực thuộc huyện Chương Mỹ, Mỹ Đức, Quốc Oai, Thạch Thất, Đông Anh, Sóc Sơn, quận Long Biên, quận Hà Đông…

Bên cạnh đó, mưa lớn cũng có khả năng gây ra sạt lở đất ở vùng đồi núi một số huyện ngoại thành như Ba Vì, Sóc Sơn, Quốc Oai…; đồng thời gây lũ, ngập lụt, lũ quét sạt lở đất ảnh hưởng đến con người, một số khu công nghiệp, khu nuôi trồng thủy sản, nông nghiệp và sinh hoạt, giao thông của người dân.

Đặc biệt, mưa lớn có thể kèm theo các hiện tượng dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn sẽ làm giảm tầm nhìn khi lái xe, gây ra trơn trượt, tai nạn giao thông và có thể làm quá tải hệ thống thoát nước đô thị, gây ra ngập úng trong các khu dân cư, ách tắc giao thông do ngập úng đường.

Do đó, các lực lượng, phương tiện của Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội tiếp tục ứng trực, đảm bảo thông thoáng dòng chảy, vận hành hợp lý các trạm bơm nhằm hạ mực nước trên toàn bộ hệ thống sẵn sàng đón mưa bão./.

