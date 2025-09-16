Hà Nội: Ngày Văn hóa thế giới lần thứ nhất: Kết nối các giá trị toàn cầu

Ngày Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất sẽ được Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch phối hợp với Bộ Ngoại giao, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội tổ chức tại Hoàng thành Thăng Long từ ngày 4-5/10 tới.

"Ngày Văn hóa thế giới tại Hà Nội" nhằm xây dựng một sự kiện ngoại giao văn hóa thường niên mang tầm quốc tế, lấy "văn hóa làm nền tảng-nghệ thuật là phương tiện" để kết nối các quốc gia; qua đó, thúc đẩy giao lưu nhân dân; tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa Việt Nam và cộng đồng quốc tế; đồng thời nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, trình độ thẩm mỹ và nhận thức văn hóa toàn cầu cho người dân Thủ đô Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung.

Lễ hội Quán Giá làng Yên Sở. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Sự kiện góp phần xây dựng hệ sinh thái văn hóa-giải trí hiện đại, giúp Việt Nam bắt kịp xu hướng kinh tế sáng tạo toàn cầu; kích thích mạnh mẽ nền công nghiệp văn hóa, du lịch, tạo công ăn việc làm và thúc đẩy tiêu dùng nội địa.

Hằng năm, Ban Tổ chức lựa chọn 1 chủ đề để các quốc gia tập trung giới thiệu, quảng bá về văn hóa, nghệ thuật đặc sắc của đất nước mình khuyến khích sự giao lưu, hiểu biết lẫn nhau giữa các nước tại sự kiện "Ngày Văn hóa thế giới tại Hà Nội."

"Ngày Văn hóa thế giới tại Hà Nội" sẽ tạo không gian văn hóa mở, đa giác quan: Mỗi quốc gia,tổ chức quốc tế tham gia sẽ có một gian hàng riêng để giới thiệu văn hóa, tổ chức trải nghiệm hoặc trình diễn nghệ thuật theo mô hình mở, mời cộng đồng sáng tạo, các đại sứ quán, các viện văn hóa/tổ chức quốc tế cùng tham gia, thiết kế, tài trợ và tổ chức. Giao quyền tổ chức từng khu vực/không gian cho từng nước, nhưng có quy chuẩn chung về bố trí và thông điệp.

Các loại hình giao lưu văn hóa được thể hiện với hình thức phong phú, đa dạng như: Chương trình biểu diễn nghệ thuật; trình diễn thời trang; talkshow; gian hàng trưng bày, trải nghiệm văn hóa (sản phẩm thủ công, trang phục truyền thống, âm nhạc, hội họa, visual art, sản phẩm sáng tạo…); các cuộc thi, tổ chức bình chọn, trao giải; trò chơi văn hóa-giao lưu cộng đồng; giới thiệu ẩm thực Việt Nam và quốc tế,… Tạo không gian văn hóa đa giác quan, bên cạnh "trình diễn" là "kích hoạt trải nghiệm" thông qua âm thanh- hình ảnh-mùi vị-tương tác.

Trò chơi Ô ăn quan.

Kết hợp truyền thống và đương đại: Song song với các hoạt động quảng bá tại gian hàng của mỗi quốc gia, sẽ có chương trình chung: biểu diễn, diễn xướng nghệ thuật, diễu hành, giao lưu, các cuộc thi... được tổ chức tại Sân khấu chính hoặc Không gian chung. Đảm bảo sự sống động và tính kết nối của văn hóa quốc tế, không chỉ là "bảo tàng sống" mà là sự kết nối, tương tác dành cho mọi người; Là một sự kiện được thiết kế mở, thân thiện, gắn kết công chúng.

Hằng năm, Ban Tổ chức lựa chọn, mời 1 Quốc gia là Khách mời danh dự hoặc Quốc gia tiêu điểm.

Chủ đề Ngày Văn hóa thế giới sâu sắc, đa nghĩa, mang tính đa chiều, gợi mở, truyền cảm hứng, đặc biệt hướng tới giới trẻ và cộng đồng quốc tế, góp phần lan tỏa thông điệp về hòa bình, hữu nghị, sáng tạo, phát triển bền vững và hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn. Chủ đề có sự liên hệ với văn hóa Việt Nam nhưng mang thông điệp có tính toàn cầu (hòa bình-đa dạng-bền vững-sáng tạo-bao trùm… ).

Nội dung chủ đề vừa gắn kết với bản sắc văn hóa Việt Nam, vừa phản ánh những giá trị chung của nhân loại, thể hiện tinh thần đa dạng trong sự thống nhất.

Đáng chú ý, sự kiện Ngày Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ Nhất sẽ diễn ra ngay trước thềm kỷ niệm Giải phóng Thủ đô 10/10/1954-10/10/2025, càng làm sâu sắc hơn ý nghĩa quan trọng nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa, thúc đẩy giao lưu, hợp tác quốc tế và quảng bá hình ảnh, văn hóa Thủ đô Hà Nội đến bạn bè năm châu.

Liên quan đến công tác chuẩn bị sự kiện này, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch Lê Hải Bình bày tỏ mong muốn sự kiện nhận được sự quan tâm, ủng hộ và tham gia tích cực của các Đại sứ quán, trung tâm văn hóa, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam, coi đây là yếu tố quan trọng làm nên thành công của sự kiện.

Theo Thứ trưởng Thường trực Lê Hải Bình, Hà Nội hiện là nơi đặt trụ sở của nhiều cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, trung tâm văn hóa nước ngoài. Không chỉ là nơi làm việc, Hà Nội đã trở thành thành phố gần gũi, gắn bó với các cơ quan và bạn bè quốc tế.

Vì vậy, sự hiện diện và tham gia của các đơn vị tại sự kiện sẽ là minh chứng sống động cho tình yêu và sự gắn bó với Hà Nội - thành phố vì hòa bình, hữu nghị và hợp tác./.

