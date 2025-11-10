Hà Nội sắp chấm dứt hiện tượng mưa nồm ẩm

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ ngày 11/11, mưa giảm dần nên hiện tượng nồm ẩm cũng có xu hướng giảm, nắng hanh điển hình đầu mùa đông rõ rệt hơn trong những ngày tới.

Miền Bắc đang xảy ra hiện tượng nồm ẩm mà theo quy luật chỉ xuất hiện ngoài Tết Nguyên đán. Chuyên gia khí tượng đánh giá, nồm ẩm xuất hiện vào tháng 11 là bất thường.

Những ngày gần đây, nhiều địa phương ở miền Bắc như Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh… xuất hiện hiện tượng nồm ẩm trái mùa. Mưa rả rích kéo dài khiến nền nhà luôn trong tình trạng ẩm ướt, trơn dính, gây không ít bất tiện cho sinh hoạt của người dân.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, năm nay mưa nhiều, tiết Thu chỉ duy trì khoảng 2 tuần. Đặc biệt, trong 2-3 ngày gần đây, xuất hiện sương mù, mưa nhỏ liên tục, nhiệt độ cao nhất khoảng 28 độ, trong khi độ ẩm không khí vẫn trên 80%, gây ra hiện tượng nồm ẩm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ ngày 11/11, mưa giảm dần nên hiện tượng nồm ẩm cũng có xu hướng giảm, nắng hanh điển hình đầu mùa đông rõ rệt hơn trong những ngày tới./.