Hà Nội tập trung nhân lực, phương tiện thu dọn, vận chuyển rác về khu xử lý

Cùng chung tay dọn dẹp, vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả bão số 3. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Sau bão số 3, hiện nay, trên nhiều tuyến đường, phố, khu dân cư tại Hà Nội vẫn còn nhiều cành, lá cây, vật liệu hư, đổ sau bão chưa được thu dọn, vận chuyển, ảnh hưởng đến giao thông, môi trường, mỹ quan đô thị...

Đáng chú ý, tại hai khu xử lý tập trung của thành phố là Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn và Khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn, do ảnh hưởng của bão, mưa sau bão, còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong quá trình vận hành.

Để xử lý, khắc phục và đảm bảo công tác thu gom vận chuyển, xử lý rác trên địa bàn và vận hành các Khu xử lý chất thải tập trung của thành phố sau bão số 3, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Trọng Đông chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn và hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc duy trì vệ sinh môi trường.

Thành phố yêu cầu đơn vị duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn tập trung nhân lực, phương tiện thu dọn, vận chuyển rác trên địa bàn về Khu xử lý tập trung của thành phố; có phương án khử khuẩn, che phủ, đảm bảo vệ sinh môi trường; đảm bảo an toàn, vệ sinh trong vận hành các xe thu gom, vận chuyển rác; phối hợp chặt chẽ với Trung tâm kỹ thuật tài nguyên và môi trường (thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường) trong tiếp nhận chất thải sinh hoạt về các khu tập trung của thành phố đảm bảo thông suốt, an toàn.

Đối với các địa bàn quận, huyện có tồn đọng rác chưa kịp vận chuyển tới Khu xử lý tập trung của thành phố, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã chỉ đạo đơn vị thu gom, vận chuyển vào điểm tập kết tạm thời; có giải pháp che chắn nước mưa và phát sinh nước rác, thường xuyên phun chế phẩm khử mùi, diệt ruồi, muỗi đảm bảo vệ sinh, tránh gây ô nhiễm môi trường.

Đối với khu vực thấp trũng có nguy cơ úng ngập, ngập lụt, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai các phương án đảm bảo vệ sinh môi trường, tránh phát sinh dịch từ ô nhiễm chất thải, nước thải.

Đối với các khu vực còn ngập, lụt, Ủy ban Nhân dân quận, huyện, thị xã khẩn trương huy động lực lượng, đơn vị duy trì thu gom rác thải, có biện pháp khử khuẩn kịp thời và khẩn trương có phương án vận chuyển rác tồn đọng về Khu xử lý chất thải tập trung của thành phố ngay khi nước rút, để đảm bảo ổn định đời sống dân sinh; đồng thời, tăng cường tuyên truyền vệ sinh môi trường đến nhân dân; phát động các tổ chức, đoàn kết tổng vệ sinh môi trường khu vực sau mưa lũ.

Phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai) ra quân xử lý cây đổ do ảnh hưởng của cơn bão số 3 tại đường Ngọc Hồi. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Các đơn vị duy trì vệ sinh môi trường tăng cường nhân lực, phương tiện thu dọn, vận chuyển rác phát sinh về Khu xử lý tập trung của thành phố; quản lý các vị trí tập kết rác thải đảm bảo không làm phát sinh ô nhiễm, đặc biệt là nước rác phát sinh; bố trí đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện và các điều kiện vật chất liên quan, để đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ theo quy định và chỉ đạo nêu trên.

Cũng theo chỉ đạo của thành phố, Ủy ban Nhân dân các huyện Sóc Sơn, Ba Vì, thị xã Sơn Tây tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị vận hành tại Khu xử lý tập trung trên địa bàn, đảm bảo việc vận hành an toàn, ổn định và không để xảy ra các sự cố môi trường (sạt lở, rò rỉ nước rác...).

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội phải kiểm tra, đôn đốc Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố về xử lý, khắc phục sau bão; chỉ đạo các đơn vị duy trì vệ sinh môi trường tập trung lực lượng, phương tiện tham gia, phối hợp thu dọn cành, lá cây, vệ sinh môi trường đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn, thuận lợi về giao thông và mỹ quan đô thị.

Chỉ đạo các đơn vị vận hành khu xử lý 24/24h, có phương án điều phối hợp lý rác vào Nhà máy và rác chôn lấp để đảm bảo tiếp nhận kịp thời và hết rác từ các địa bàn chuyển đến.

Trung tâm kỹ thuật tài nguyên và môi trường (thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường) và đơn vị vận hành các khu xử lý tăng cường nhân lực, vật lực, máy móc vận hành các khu xử lý; kiểm tra, đôn đốc, ứng trực thực hiện các giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn khu xử lý; phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn và Ba Vì, thị xã Sơn Tây để triển khai ứng phó (nếu xảy ra sự cố) theo kế hoạch, đảm bảo an toàn, ổn định vận hành.

Bên cạnh đó, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị quản lý vận hành các khu xử lý tiếp tục thực hiện hàn vá vải, phủ bạt HDPE, vải dứa các diện tích bị hở do gió tốc tại các khu xử lý; tăng cường xử lý nước rỉ rác đảm bảo an toàn cho các hồ chứa nước rỉ rác tại Nam Sơn (hồ 1.1, hồ 1.2 và hồ 10.5) và Xuân Sơn (ô 1.2, 1.3); tiếp tục dọn dẹp vệ sinh môi trường khu vực bãi, điều phối hợp lý giữa chôn lấp và đốt rác đảm bảo xử lý hết khối lượng rác tồn trên địa bàn thành phố.

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội thường xuyên nắm bắt, theo dõi diễn biến của thời tiết để chỉ đạo các đơn vị quản lý vận hành các Khu xử lý tập trung phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương có phương án phòng chống, ứng phó kịp thời và hiệu quả; kịp thời triển khai thực hiện các chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố; thường xuyên theo dõi, tổng hợp, đề xuất báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền./.

