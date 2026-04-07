Hà Nội thi công dự án quảng trường phía Đông hồ Hoàn Kiếm từ tháng 5

Theo Ủy ban Nhân dân phường Hoàn Kiếm (Hà Nội), Dự án 1 "Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng" thuộc Dự án đầu tư xây dựng Quảng trường - Công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm đang được triển khai khẩn trương, với nhiều hạng mục quan trọng đã hoàn thành, tạo điều kiện để bước vào giai đoạn thi công xây dựng từ tháng 5/2026.

Ông Nguyễn Vũ Linh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư hạ tầng Ủy ban Nhân dân phường Hoàn Kiếm, cho biết dự án 1 đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 4711/QĐ-UBND ngày 12/9/2025.

Dự án có tổng mức đầu tư 2.841 tỷ đồng, thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng đối với 17 tổ chức và 43 hộ dân để tạo quỹ đất sạch phục vụ dự án đầu tư xây dựng Quảng trường - Công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm.

Trong 17 tổ chức thuộc diện giải phóng mặt bằng có 7 cơ quan điện lực và 10 tổ chức khác. Tổng diện tích đất thực hiện giải phóng mặt bằng khoảng 21.151m2.

Khu đất có ranh giới phía Tây giáp hồ Hoàn Kiếm, phía Bắc giáp khu dân cư, phía Đông giáp phố Lý Thái Tổ, phía Nam giáp phố Trần Nguyên Hãn. Sau khi hoàn thành, khu vực này sẽ tạo quỹ đất sạch để triển khai dự án đầu tư xây dựng quảng trường-công viên, góp phần cải thiện cảnh quan, môi trường đô thị, tạo không gian công cộng xanh, sạch, đẹp cho khu vực trung tâm Thủ đô.

Về kết quả triển khai, đến nay việc giải phóng mặt bằng đã đạt kết quả đồng bộ ở cả khối tổ chức và hộ dân.

Cụ thể, 17/17 tổ chức đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng; 43/43 hộ dân đã đồng thuận với phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư do Ủy ban Nhân dân phường Hoàn Kiếm phê duyệt, đạt tỷ lệ 100%.

Trên cơ sở đó, Ủy ban Nhân dân phường Hoàn Kiếm đang tiếp tục tổ chức tuyên truyền, vận động để các hộ dân chấp hành việc di chuyển, bàn giao mặt bằng, bảo đảm tiến độ chung theo chỉ đạo của thành phố.

Cùng với công tác vận động, các cơ quan chức năng đang khẩn trương hoàn thiện những thủ tục liên quan đến bố trí tái định cư, giao đất, cho thuê đất.

Đơn vị thi công đang san gạt mặt bằng phía Đông hồ Hoàn Kiếm. (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)

Hiện Ủy ban Nhân dân phường Hoàn Kiếm đang phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Yên Hòa, Ủy ban Nhân dân phường Việt Hưng và Ủy ban Nhân dân xã Đông Anh để hoàn tất thủ tục cho thuê đất đối với các tổ chức ngành điện, đồng thời thực hiện thủ tục giao đất đối với các hộ dân thuộc dự án.

Trên thực địa, công tác phá dỡ đang được triển khai đồng loạt đối với các diện tích đã bàn giao.

Hiện nay, các đơn vị đang tiến hành phá dỡ 42/43 hộ dân. Theo kế hoạch, toàn bộ công tác phá dỡ đối với các hộ dân sẽ hoàn thành trước ngày 10/5/2026.

Đối với phần diện tích của các tổ chức, việc phá dỡ sẽ tiếp tục được thực hiện theo tiến độ giải phóng mặt bằng, nhằm sớm tạo mặt bằng sạch phục vụ thi công.

Đáng chú ý, tại khu vực phố Lý Thái Tổ, một khách sạn cao 9 tầng - công trình cuối cùng thuộc phạm vi dự án - đang được tháo dỡ các hạng mục lan can, nội thất để chuẩn bị bàn giao cho chủ đầu tư. Việc tháo dỡ công trình này được xem là bước cuối cùng trong chuỗi xử lý mặt bằng của dự án, có ý nghĩa quan trọng để hoàn tất việc bàn giao toàn bộ khu đất theo đúng kế hoạch.

Sau khi mặt bằng được giải phóng và phá dỡ hoàn chỉnh, dự án sẽ chuyển sang giai đoạn thi công quảng trường.

Theo kế hoạch, từ tháng 5/2026 sẽ triển khai thi công các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, lát đường dạo, trồng cây xanh, thảm cỏ, lắp đặt hệ thống chiếu sáng và các hạng mục phụ trợ khác.

Dự kiến toàn bộ phần xây dựng quảng trường-công viên sẽ hoàn thành vào tháng 10/2026.

Như vậy, tính từ thời điểm dự án giải phóng mặt bằng được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt ngày 12/9/2025 đến mốc dự kiến hoàn thành xây dựng vào tháng 10/2026, tổng thời gian triển khai toàn bộ quá trình vào khoảng hơn 1 năm. Riêng giai đoạn thi công quảng trường dự kiến kéo dài khoảng 6 tháng, từ tháng 5 đến tháng 10/2026.

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư hạ tầng phường Hoàn Kiếm cho biết trong thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung tối đa nhân lực, vật lực và các nguồn lực cần thiết cho dự án. Đồng thời, công tác chỉ đạo, điều hành sẽ tiếp tục được tăng cường, gắn với phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị liên quan nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại.

Việc hoàn thành Dự án 1 với các con số cụ thể như 17/17 tổ chức, 43/43 hộ dân đồng thuận, 42/43 hộ đã được phá dỡ và mục tiêu hoàn tất phá dỡ trước ngày 10/5/2026 cho thấy quyết tâm rất lớn của chính quyền địa phương trong giải phóng mặt bằng tại khu vực đặc biệt nhạy cảm và có giá trị cao ở trung tâm Thủ đô.

Đây cũng là tiền đề quan trọng để dự án Quảng trường-Công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm sớm về đích, góp phần chỉnh trang không gian đô thị, nâng cao chất lượng cảnh quan khu vực hồ Hoàn Kiếm và đáp ứng kỳ vọng của người dân về một không gian công cộng xứng tầm ngay giữa trung tâm Hà Nội./.

