Hà Tĩnh phòng chống ngừa nguy cơ bùng phát dịch bệnh sau bão số 5

Cơn bão số 5 đổ bộ vào Hà Tĩnh đã gây thiệt hại nặng về người và tài sản.

Sau mưa bão, nhiều gia đình, trường học bị ngập úng, môi trường ô nhiễm, tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh.

Để kịp thời khắc phục những ảnh hưởng về môi trường, sức khỏe của người dân, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh (CDC) đã nhanh chóng thành lập đoàn công tác đến các địa phương giám sát và phun khử khuẩn tại các trường học, nhà dân, đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường và nguồn nước sinh hoạt, ngăn chặn nguy cơ bùng phát dịch bệnh.

Tại các địa phương chịu ảnh hưởng của mưa bão, công tác khắc phục đang diễn ra khẩn trương. Xã Cẩm Lạc có 405 hộ dân, 250 giếng nước, 270 công trình vệ sinh và Trường Trung học Phổ thông Hà Huy Tập bị ngập.

Xã Cẩm Xuyên có 550 hộ dân, 105 giếng nước và 7 công trình vệ sinh bị ảnh hưởng. Nhiều trạm y tế ở Hồng Lĩnh, Kỳ Xuân, Kỳ Văn cũng bị tốc mái, hư hỏng...

Trước đó, ngay khi nước rút, Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên cùng các trạm y tế xã đã đồng loạt triển khai công tác xử lý môi trường với phương châm "nước rút đến đâu làm vệ sinh môi trường đến đó."

Qua giám sát cho thấy, tình hình dịch bệnh tại các địa phương không phát sinh phức tạp, các hộ gia đình và trường học cơ bản hoàn thành việc dọn dẹp, xử lý các khu vực bị ảnh hưởng, đặc biệt chú trọng khử khuẩn phòng học và công trình vệ sinh.

Kiểm tra thực tế, ông Nguyễn Chí Thanh - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh, đề nghị Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên tiếp tục cử cán bộ hỗ trợ người dân và trường học xử lý nguồn nước sinh hoạt, phun hóa chất, vệ sinh môi trường. Việc này nhằm chủ động phòng ngừa nguy cơ bùng phát dịch bệnh sau mưa bão, đặc biệt các bệnh tiêu chảy cấp, tả, lỵ, bệnh đường hô hấp, đau mắt đỏ, bệnh ngoài da và sốt xuất huyết...

Ông cũng lưu ý ưu tiên phân bổ hóa chất Cloramin B cho các khu vực đang dùng nước mưa, nước giếng khơi.

Sở Y tế Hà Tĩnh yêu cầu chính quyền địa phương phối hợp với các trạm y tế, đoàn thể tăng cường thu gom, xử lý rác thải và xác động vật chết tại các vùng ngập úng, tránh ô nhiễm và lây lan mầm bệnh.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã cấp hơn 1.000 kg Cloramin B và bổ sung thêm 300 kg cho các xã bị ngập; đến nay, hầu hết giếng nước, trường học và công trình vệ sinh bị ảnh hưởng đã được khử khuẩn, đảm bảo an toàn sử dụng cho người dân./.

