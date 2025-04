Hạn chế nguồn cung nhà ở tại Thành phố Hồ Chí Minh

Theo ghi nhận của Công ty CBRE Việt Nam, nguồn cung nhà ở tại Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục hạn chế trong những tháng đầu năm 2025, với 350 căn hộ và 58 căn nhà phố, biệt thự xây sẵn mở bán mới.

Số lượng nguồn cung ít ỏi này đều đến từ các giai đoạn tiếp theo của các dự án cũ, tuy nhiên, tình hình gỡ vướng pháp lý đã có một số tiến triển nhất định.

Giám đốc điều hành CBRE Việt Nam Dương Thùy Dung cho biết một số dự án như dự án căn hộ tại quận 7 (Thành phố Hồ Chí Minh) có thể sớm ký hợp đồng mua bán, hay các dự án nhà ở tại thành phố Thủ Đức đã bàn giao trong các năm 2016-2019 dự kiến cấp sổ cho người mua nhà sau nhiều năm chậm trễ, giúp củng cố niềm tin của người mua nhà.

Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, trong năm 2025 dự kiến sẽ có thêm khoảng 38.000 căn hộ có sổ. Kể từ cuối năm 2024, tại thành phố Thủ Đức cũng có thêm dự án chào bán trở lại sau hai năm không có hoạt động bán hàng vì vướng mắc pháp lý.

Trong những năm gần đây, mô hình khu đô thị tích hợp, nằm tại vùng ven thành phố, phát triển ngày càng mạnh mẽ tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, các dự án hạ tầng trọng điểm được đầu tư sát sao và đẩy nhanh tiến độ cũng giúp hỗ trợ xu hướng này.

Ở các khu đô thị tích hợp vùng ven, không chỉ có sự đa dạng về tiện ích mà còn thường được quy hoạch kỹ lưỡng về mặt hạ tầng giao thông, với mục tiêu giảm thiểu tắc nghẽn và cải thiện chất lượng cuộc sống của cư dân.

Các chuyên gia đánh giá, khu vực phía Tây của Thành phố Hồ Chí Minh tập trung các dự án do các chủ đầu tư lớn phát triển ghi nhận nhiều hoạt động chuẩn bị chào bán tích cực và có lượng giao dịch đặt chỗ sôi động.

Cụ thể, có dự án khu đô thị gần sân bay tại quận Tân Phú ghi nhận hơn 1.000 lượng đặt chỗ chỉ trong vòng mười ngày kể từ khi triển khai. Hay tại tỉnh Long An, có liên tiếp các dự án thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư như một dự án khu đô thị xanh tại Bến Lức có kết nối gần với huyện Bình Chánh (Thành phố Hồ Chí Minh) đang trong giai đoạn nhận giữ chỗ và một dự án khu đô thị gần 200ha khác ở Đức Hòa cũng tổ chức khởi công, dự kiến ra mắt trong năm nay.

Đây đều là các dự án quy mô lớn được các chủ đầu tư lớn từ phía Bắc phát triển, góp phần tạo “sóng” cho khu vực phía Tây của Thành phố Hồ Chí Minh trong các tháng đầu năm.

Dự kiến thị trường nhà ở khu Tây Thành phố Hồ Chí Minh trong các quý tiếp theo sẽ sôi động hơn.

Cả năm 2025, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có hơn 8.600 căn hộ và dưới 1.000 căn nhà phố/biệt thự xây sẵn dự kiến mở bán mới, chủ yếu tập trung tại vùng ven thành phố.

Khu chung cư ở gần trung tâm huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Đối với thị trường cho thuê văn phòng, Phó Giám đốc Nghiên cứu & Tư vấn CBRE Việt Nam Thanh Phạm cho biết thị trường tiếp tục ghi nhận diện tích hấp thụ tốt từ các toà nhà Hạng A mới đi vào hoạt động, đạt hơn 4.000 m2. Các tòa nhà mới như The Nexus tại quận 1 hay The Hallmark và The Mett tại Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức đều có tỷ lệ lấp đầy cải thiện, đạt từ 80% trở lên.

Theo khảo sát tâm lý khách thuê khu vực châu Á-Thái Bình Dương vào năm 2024 của bộ phận Nghiên cứu thị trường CBRE Việt Nam, nhu cầu thuê mặt bằng văn phòng tại toàn khu vực châu Á-Thái Bình Dương cho thấy giá thuê cạnh tranh và tòa nhà có dịch vụ và chất lượng cao là hai yếu tố chính ảnh hưởng đến quyết định di dời văn phòng của khách thuê.

Tỷ lệ giao dịch với mục đích di dời chiếm 50% tổng số giao dịch lớn ghi nhận bởi CBRE trong ba tháng đầu năm 2025, trong đó giao dịch di dời mặt bằng văn phòng đến các tòa nhà có chất lượng tốt chiếm 60% diện tích.

Nhóm ngành công nghệ thông tin tiếp tục dẫn đầu về cả số lượng giao dịch và diện tích giao dịch, chiếm lần lượt 25% và 31% theo thống kê của CBRE.

Tiếp theo là nhóm ngành tài chính, ngân hàng, bảo hiểm và sản xuất lần lượt chiếm 16% và 14% tổng diện tích giao dịch quý này.

Riêng thị trường đất công nghiệp miền Nam, đến thời điểm nay vẫn tiếp tục duy trì tỷ lệ lấp đầy ổn định với mức 89%. Trong khi đó, thị trường nhà kho và nhà xưởng xây sẵn cũng ghi nhận nhiều diễn biến tích cực, với tỷ lệ lấp đầy lần lượt đạt 72% và 89% trong quý 1/2025, tăng lần lượt 14 và 3 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Bà Thanh Phạm cho biết các giao dịch thuê đất công nghiệp, kho xưởng xây sẵn trong ba năm trở lại đây tại thị trường phía Nam chủ yếu đến từ các doanh nghiệp trong nước với đa dạng các ngành nghề như vận tải, logistics, sản xuất vật liệu xây dựng, linh kiện điện tử, thực phẩm, sản xuất đồ gỗ, ecommerce và bán lẻ./.

