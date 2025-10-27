Hàn Quốc sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam trong chặng đường tiếp theo

Sáng 27/10, tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung khẳng định Hàn Quốc luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng trong triển khai chính sách đối ngoại tại khu vực và sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam trong chặng đường phát triển tiếp theo.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị; mở rộng hợp tác thực chất về quốc phòng-an ninh; tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư; đưa hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số thành trụ cột mới trong quan hệ song phương; đồng thời tiếp tục tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực lao động, văn hóa, du lịch và giao lưu địa phương.

Hai bên cũng nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, trong đó có việc Việt Nam ủng hộ Hàn Quốc tổ chức thành công Diễn đàn cấp cao APEC 2025 và Hàn Quốc ủng hộ, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam trong tổ chức thành công Năm APEC 2027.

Thủ tướng chuyển lời mời của Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo chủ chốt Việt Nam đến Tổng thống Lee Jae Myung sớm sang thăm Việt Nam vào thời điểm phù hợp. Tổng thống Lee Jae Myung bày tỏ cảm ơn và vui vẻ nhận lời để có dịp tận mắt chứng kiến sự phát triển của Việt Nam./.