Đối thoại thuế, hải quan 2025: Thúc đẩy đầu tư từ Hàn Quốc vào Việt Nam

Cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam luôn có sự quan tâm đặc biệt đến các chính sách và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế và hải quan. Bởi, đây là những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và môi trường đầu tư.

Nhằm tăng cường sự minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi và củng cố niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động tại Việt Nam, Bộ Tài chính đã phối hợp cùng Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức Hội nghị đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc về chính sách thuế và hải quan năm 2025, ngày 30/9.

Cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn đã khẳng định sự trân trọng đối với những đóng góp to lớn của cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp Hàn Quốc vào sự phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam trong suốt thời gian qua.

Thứ trưởng nhấn mạnh cam kết của Bộ Tài chính trong việc luôn quan tâm và hỗ trợ tích cực các doanh nghiệp và chia sẻ những nỗ lực của Chính phủ trong việc ổn định và phát triển kinh tế.

"Tiếp nối truyền thống luôn đồng hành, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, năm 2025, trong bối cảnh tình hình kinh tế vĩ mô trong nước vẫn còn khó khăn, kinh tế toàn cầu dự báo sẽ có những diễn biến khó lường, Bộ Tài chính đã khẩn trương nghiên cứu, trình cấp có thẩm quyền các giải pháp hỗ trợ phù hợp về thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất để áp dụng ngay từ đầu năm 2025 với giá trị hỗ trợ khoảng 241.740 tỷ đồng," Thứ trưởng Cao Anh Tuấn thông tin.

Để hiện thực hóa các cam kết này, Bộ Tài chính đã và đang đẩy mạnh công tác chuyển đổi số và cải cách hành chính, lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ. Trong lĩnh vực thuế, các thủ tục hành chính đã được nâng cấp lên mức độ Dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Cụ thể là Dịch vụ thuế điện tử cho doanh nghiệp (eTax) và Ứng dụng eTax Mobile hỗ trợ cá nhân khai, nộp thuế, tra cứu nghĩa vụ thuế tiếp tục được duy trì và nâng cấp. Đặc biệt, việc hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động sẽ được áp dụng từ tháng 4/2025. Thêm vào đó, những ứng dụng công nghệ mới như Trí tuệ nhân tạo (AI) và Dữ liệu lớn (Big Data) cũng được triển khai mạnh mẽ trong công tác quản lý thuế, hứa hẹn mang lại hiệu quả vượt trội.

Tương tự, về lĩnh vực hải quan, ông Tuấn cho hay Bộ Tài chính tiếp tục đẩy mạnh công tác chuyển đổi số và cải cách hành chính nhằm phục vụ người dân, doanh nghiệp một cách thuận lợi, thông suốt và hiệu quả. Cơ quan Hải quan đã nghiên cứu và ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) trong triển khai Chatbot, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến và cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động xuất nhập khẩu.

Ông Tuấn nhấn mạnh cam kết của Bộ Tài chính trong việc luôn quan tâm và hỗ trợ tích cực các doanh nghiệp, chia sẻ những nỗ lực của Chính phủ trong việc ổn định và phát triển kinh tế. (Ảnh: Vietnam+)

Nền tảng vững chắc cho hợp tác kinh tế

Trải qua hơn ba thập kỷ phát triển kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1992, Việt Nam và Hàn Quốc đã vươn lên tầm Đối tác chiến lược toàn diện, trở thành những đối tác quan trọng hàng đầu của nhau. Mối quan hệ hợp tác sâu rộng trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế, thương mại và đầu tư luôn giữ vai trò then chốt.

Trong bối cảnh kinh tế-chính trị thế giới có nhiều biến động nhanh, khó lường, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt và rủi ro tài chính, tiền tệ toàn cầu gia tăng, mối quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc luôn duy trì ổn định, bền vững và tiếp tục phát triển cả về quy mô lẫn chất lượng. Theo dữ liệu từ Bộ Tài chính, Hàn Quốc hiện là một trong những nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam. Tính đến đầu năm 2025, tổng vốn đầu tư đăng ký của Hàn Quốc vào Việt Nam đã đạt hơn 92 tỷ USD với hơn 10.000 dự án hoạt động trên nhiều lĩnh vực (như sản xuất, thương mại, dịch vụ). Các dự án này không chỉ đóng vai trò quan trọng trong hoạt động xuất khẩu mà còn góp phần không nhỏ vào sự phát triển chung của nền kinh tế Việt Nam.

Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của việc kiến tạo một môi trường đầu tư thông thoáng và minh bạch, Bộ Tài chính đã duy trì truyền thống đối thoại thường niên với cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc. Từ năm 2008 đến nay, Bộ Tài chính, phối hợp với Đại sứ quán Hàn Quốc, Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (KCCI) và Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (KoCham) liên tục tổ chức các hội nghị đối thoại. Mục tiêu chính là lắng nghe, ghi nhận những khó khăn, vướng mắc, cũng như các đề xuất sáng kiến, giải pháp cải cách cơ chế, chính sách và thủ tục hành chính nhằm đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh.

Qua các Hội nghị đối thoại, tính minh bạch, sự tin cậy và đồng thuận giữa cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam ngày càng được củng cố. Trên cơ sở đó, những cải cách về thủ tục hành chính thuế-hải quan tiếp tục được đẩy mạnh, đưa các chính sách đi vào thực tiễn một cách hiệu quả, phù hợp với nhu cầu và điều kiện sản xuất-kinh doanh của doanh nghiệp.

Đại diện Bộ Tài chính chia sẻ năm 2024, Hội nghị đối thoại trực tiếp đã mang lại hiệu quả rõ rệt khi nhiều vướng mắc cụ thể của doanh nghiệp được giải đáp, hỗ trợ kịp thời. Bên cạnh đó, các chính sách thuế-hải quan mới cũng được giải thích, hướng dẫn cụ thể, qua đó tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tuân thủ đúng quy định pháp luật đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Tạo dựng môi trường đầu tư minh bạch

Nối thành công đó, hội nghị năm nay được tổ chức trong bối cảnh quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng mở rộng, đi vào chiều sâu và đạt được nhiều kết quả toàn diện. Do đó, các mục tiêu đặt trọng tâm vào tăng cường đối thoại thẳng thắn, thực chất để giải đáp kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong hoạt động sản xuất-kinh doanh của doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam liên quan đến chính sách thuế, hải quan.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác về các chính sách mới trong lĩnh vực thuế, hải quan, giúp doanh nghiệp nắm bắt và thực thi thuận lợi đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Đại diện Bộ Tài chính khẳng định cam kết đồng hành, lắng nghe và hỗ trợ của Bộ Tài chính đối với cộng đồng doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) nói chung và doanh nghiệp Hàn Quốc nói riêng. (Ảnh: Vietnam+)

Từ đó, Bộ Tài chính khẳng định cam kết đồng hành, lắng nghe và hỗ trợ của Bộ Tài chính đối với cộng đồng doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) nói chung và doanh nghiệp Hàn Quốc nói riêng.

Hội nghị cũng góp phần cải thiện môi trường đầu tư-kinh doanh theo hướng minh bạch, công bằng, thuận lợi, khuyến khích các hoạt động sản xuất-kinh doanh bền vững. Và, củng cố và phát triển hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam, ông Choi Young Sam bày tỏ niềm tự hào về chặng đường hợp tác hơn 30 năm giữa hai quốc gia trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là trong quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư. Theo Đại sứ, Hội nghị đối thoại Thuế và Hải quan được bắt đầu tổ chức từ năm 2008, đã trở thành một cơ hội tốt để Chính phủ Việt Nam và các doanh nghiệp Hàn Quốc trực tiếp trao đổi về các khó khăn, vướng mắc và phương án cải thiện chính sách. Đây cũng là dịp để Chính phủ Việt Nam chia sẻ rõ ràng về các chính sách thuế cũng như thủ tục hành chính thuế quan.

“Thông qua sự kiện này, tôi hy vọng môi trường thuế cởi mở, minh bạch và ổn định sẽ được tạo dựng, qua đó khuyến khích đầu tư mới và mở rộng đầu tư vào Việt Nam đồng thời giúp các doanh nghiệp Hàn Quốc có lợi nhuận tại Việt Nam khai báo trung thực và thuận lợi,” ông Choi Young Sam bày tỏ.

Tại hội nghị, đại diện Cục Thuế, Cục Hải quan và các đơn vị của Bộ Tài chính đã giới thiệu những nội dung, kết quả chủ yếu trong lĩnh vực thuế, hải quan thời gian qua. Các nội dung trình bày tập trung vào công tác cải cách thủ tục hành chính của cơ quan thuế, hải quan, cùng với nội dung chủ yếu của các văn bản quy phạm pháp luật về thuế, hải quan mới ban hành từ tháng 3/2024 đến nay (như Luật số 90/2025/QH15; Luật Thuế Giá trị gia tăng số 48/2024/QH13; Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 66/2025/QH15 và các Nghị định, Thông tư liên quan). Sau phần trình bày, Lãnh đạo Bộ Tài chính và các đơn vị thuộc Bộ đã trực tiếp trao đổi, giải đáp cụ thể các nội dung mà doanh nghiệp Hàn Quốc nêu ra tại Hội nghị, thể hiện sự lắng nghe và cam kết hỗ trợ sâu sắc.

Trên cơ sở những ý kiến đóng góp từ cộng đồng doanh nghiệp, Lãnh đạo Bộ Tài chính cam kết sẽ tiếp tục nghiên cứu, rà soát và hoàn thiện các chính sách thuế, hải quan phù hợp, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp. Cùng với các giải pháp của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, Ban, Ngành Trung ương và địa phương, Bộ Tài chính mong muốn doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam chủ động tận dụng hơn nữa các cơ hội để đổi mới, nâng cao sức cạnh tranh và phát triển. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cần tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về thuế, hải quan, đóng góp vào mục tiêu chung về phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, củng cố vững chắc mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc./.

Việt Nam-Hàn Quốc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ cao Chuyến công tác Hàn Quốc của Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng góp phần thắt chặt quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc trong kỷ nguyên phát triển mới trên các trụ cột, đặc biệt là khoa học, công nghệ cao.