Chi phí thấp, vị trí chiến lược: Việt Nam vào "tầm ngắm" của doanh nghiệp đóng tàu Hàn Quốc

Việt Nam có ưu thế là bờ biển trải dài và đặc biệt là có chi phí lao động thấp hơn so với nhiều nước khác, chính vì vậy chúng tôi muốn thúc đẩy xúc tiến đầu tư nhà máy đóng tàu tại Việt Nam.

Ông Chang Hun Ju, Giám đốc Công ty VK Sunyang Shipbuilding - Công ty đầu tư trong lĩnh đóng tàu của Hàn Quốc - cho biết như vậy tại Hội thảo công nghệ đóng tàu, logistics được tổ chức tại Gyeongsangnam-do, Hàn Quốc cuối tháng Tám vừa qua.

Ông Chang Hun Ju cho biết thêm bản thân đã tới Việt Nam nhiều lần và dự định trong tháng 9/2025 sẽ tiếp tục tới Việt Nam xúc tiến, khảo sát địa hình, tìm kiếm vị trí phù hợp cho việc đầu tư một nhà máy đóng tàu tại Việt Nam.

Ông Chang Hun Ju, Giám đốc Công ty VK Sunyang Shipbuilding. (Ảnh PV/Vietnam+)

“Chúng tôi quan tâm tới những địa phương của Việt Nam có biển, cảng biển, đặc biệt là cảng biển nước sâu, bày tỏ mong muốn thông qua các cơ quan truyền thông của Việt Nam có thể kết nối chúng tôi với các cơ quan chức năng, doanh nghiệp trung ương và địa phương để chúng tôi sớm triển khai được dự án xây dựng một nhà máy đóng tàu tại Việt Nam,” ông Chang Hun Ju nhấn mạnh.

Ngoài Công ty VK Sunyang Shipbuilding, một số công ty khác của Hàn Quốc trong lĩnh vực cung ứng nguyên vật liệu cho ngành đóng tàu cũng cùng chung mong muốn được hợp tác với phía Việt Nam trong việc cung cấp các nguyên vật liệu cho các nhà máy đóng tàu tại Việt Nam.

Công ty Neotec, một doanh nghiệp chuyên gia công và cung cấp thép mạ kẽm, vỏ động cơ và kết nối đường dẫn khí thải dùng cho đóng tàu bày mong muốn bước chân được vào thị trường Việt Nam.

Theo ông Ryu Chang Soo, Giám đốc Công ty Neotec, mặc dù công ty mới được thành lập năm 2022 nhưng tới thời điểm hiện tại, sản phẩm của công ty đã được cung cấp cho một số nhà máy đóng tàu lớn của Hàn Quốc, trong đó có HD Hyundai Heavy Industries.

Ông Ryu Chang Soo, Giám đốc Công ty Neotec. (Ảnh PV/Vietnam+)

Ông Ryu Chang Soo cho biết trong số các công ty sản xuất vật liệu đóng tàu ở Geoje, Tongyeong và Goseong (Hàn Quốc) thì Công ty Neotec là nhà máy duy nhất có thiết bị gia công laser và phần lớn dây chuyền sản xuất áp dụng tự động hóa. Hiện tại ngoài cung cấp thiết bị cho các nhà máy đóng tàu lớn, công ty đang dự kiến vận hành kho hậu cần đúng lúc (JIT), nhập khẩu máy móc và thiết bị cần thiết cho tàu từ Việt Nam và lưu trữ tại nhà máy Newtech - một doanh nghiệp khác của ông Ryu Chang Soo, để sau đó giao cho nhà máy đóng tàu khi cần.

Bằng việc áp dụng công nghệ tiên tiến, tiêu chuẩn trong sản xuất các linh kiện và với bằng chứng hiện công ty đang cung ứng linh kiện cho một số nhà máy đóng tàu lớn của Hàn Quốc, Công ty Neotec và Newtech hoàn toàn có thể đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đặt ra của các đối tác phía Việt Nam, ông Ryu Chang Soo khẳng định.

Ông Lee Won Ki, Giám đốc kinh doanh Công ty Cổ phần Byucksan Insu - doanh nghiệp chuyên thiết kế và gia công vật liệu cách nhiệt cung cấp cho các nhà máy đóng tàu - trong cuộc gặp với các phóng viên Việt Nam ngày 22/8 cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục mở rộng đầu tư sang Việt Nam.

Công ty Byucksan Insu được thành lập vào năm 2000, một công ty không chỉ cung cấp các vật liệu cách nhiệt, chống cháy mà còn đảm nhận khâu lắp ráp và gia công phù hợp với kết cấu phức tạp của các loại tàu.

Ông Lee Won Ki, Giám đốc kinh doanh Công ty Cổ phần Byucksan Insu. (Ảnh PV/Vietnam+)

Hiện tại, khách hàng chính của của Công ty Byucksan Insu là các nhà máy đóng tàu hàng đầu thế giới như Samsung Heavy Industries và Hanwha Ocean, ngoài ra công ty còn hợp tác với nhiều nhà máy đóng tàu vừa và nhỏ trong và ngoài nước.

Hiện Công ty Byucksan Insu cũng đã xuất khẩu vật liệu cách nhiệt dùng cho ngành đóng tàu sang Việt Nam.

Ông Lee Won Ki cho biết thiết kế sản xuất vật liệu cách nhiệt dùng cho tàu thủy phải thực hiện những chức năng phức tạp hơn rất nhiều so với việc sản xuất các vật liệu dùng cho các công trình cách nhiệt thông thường khác. Công ty đang khẳng định vị thế là một đối tác quan trọng trong ngành đóng tàu Hàn Quốc, hoàn toàn có thể đáp ứng được các yêu cầu của các đối tác và mong muốn sản phẩm của chúng tôi sẽ được nhiều doanh nghiệp đóng tàu tại Việt Nam.

Theo ông Lee Won Ki điểm mạnh lớn nhất của Byucksan Insu là “dịch vụ một cửa.” Toàn bộ quy trình từ thiết kế, sản xuất đến thi công đều được đội ngũ kỹ thuật viên của công ty trực tiếp phụ trách. Mặt khác không chỉ cung cấp sản phẩm trong nước, công ty còn có năng lực nhập khẩu chuyên nghiệp sản phẩm từ nước ngoài để đáp ứng đầy đủ nhu cầu khách hàng. Công ty Byucksan Insu hiện vận hành 3 nhà máy và kho hàng tại Busan và Gimhae, là trung tâm logistics hàng hải của Hàn Quốc.

Cũng tại hội thảo nói trên, Giáo sư Yang Yong-mo - chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu về ngành công nghiệp đóng tàu của Hàn Quốc - cho rằng thị trường đóng tàu của Hàn Quốc đang dần phục hồi ngoạn mục. Để tạo ra giá trị hơn nữa cần phải vận hành các cơ sở sản xuất ở nước ngoài để tăng tỷ lệ sản xuất trong nước. Hiện có một số nước có khả năng cạnh tranh về chi phí sản xuất như Việt Nam, Philippines, Ấn Độ, các nước châu Phi, Brazil, Hoa Kỳ, Trung Đông...

Giáo sư Giáo sư Yang Yong-mo – chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu về ngành công nghiệp đóng tàu của Hàn Quốc. (Ảnh PV/Vietnam+)

Đặc biệt khi nhu cầu thị trường gần đây đòi hỏi phải có chi phí thấp, công nghệ mới và tàu thân thiện với môi trường. Chính vì vậy rất cần có sự hợp tác để phát triển ngành công nghiệp đóng tàu trong từng khâu cụ thể.

Hiện các nhà máy đóng tàu Hàn Quốc có lợi thế thiết kế, mua sắm, hỗ trợ kỹ thuật, trong khi các nhà máy đóng tàu Việt Nam có lợi thế về sản xuất do nhiều yếu tố, trong đó có chi phí thuê nhân công tại Việt Nam hiện nay rẻ so với nhiều thị trường khác trên thế giới.

Ông bày tỏ hy vọng trong tương lai Việt Nam-Hàn Quốc sẽ hình thành một mô hình đôi bên cùng có lợi để đảm bảo khả năng cạnh tranh về chi phí./.

Khám phá nhà máy đóng tàu, chế tạo thiết bị công nghiệp nặng của Hàn Quốc Với các sản phẩm nổi bật như LNG Fuel Tank, Funnel Casing và các dự án Offshore, Nhà máy DHI – một trong những đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực đóng tàu và chế tạo thiết bị công nghiệp nặng của Hàn Quốc - đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

