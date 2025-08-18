Hãng bay Qantas bị phạt 59 triệu USD vì sa thải nhân viên bất hợp pháp

Ngày 18/8, Tòa án Liên bang Australia đã phạt hãng hàng không quốc gia Qantas 90 triệu AUD (tương đương 59 triệu USD) vì hành vi sa thải trái phép 1.800 nhân viên mặt đất trong đại dịch COVID-19.

Con số này thấp hơn mức 120 triệu AUD mà trước đó Qantas đã đồng ý bồi thường cho những lao động bị sa thải.

Thẩm phán Michael Lee khẳng định ông muốn mức phạt trở thành “biện pháp răn đe thực sự” đối với các doanh nghiệp vi phạm luật lao động do chạy theo lợi nhuận tài chính.

Theo ông, Ban lãnh đạo Qantas đã ra quyết định trong bối cảnh “bị chi phối bởi mục tiêu tránh đối đầu với công đoàn và tối đa hóa lợi nhuận,” mà bất chấp quyền lợi của người lao động.

Tháng 8/2020, khi Australia áp dụng biện pháp phong tỏa biên giới và chưa có vaccine ngừa COVID-19, hãng Qantas đã quyết định sa thải 1.820 nhân viên mặt đất tại 10 sân bay và chuyển dịch vụ cho bên ngoài.

Hãng viện dẫn “áp lực thương mại,” nhưng Tòa án Liên bang Australia kết luận Qantas đã vi phạm luật Bảo vệ Lao động. Sau đó, hãng bay này đã 2 lần nộp đơn kháng cáo lên các tòa cao hơn nhưng đều bị bác bỏ vào các năm 2022 và 2023.

Trên thực tế, mức phạt 90 triệu AUD tương đương 75% mức phạt tối đa 121 triệu AUD mà tòa có thể áp dụng.

Trong số này, 50 triệu AUD sẽ được chuyển cho Công đoàn Công nhân Vận tải (TWU) - đơn vị đại diện cho người lao động khởi kiện Qantas. 40 triệu AUD còn lại sẽ do tòa án quyết định phân bổ cho các cựu nhân viên bị ảnh hưởng.

Qantas đã có lịch sử hoạt động 104 năm và được mệnh danh là “tinh thần Australia.” Sau vụ bê bối sa thải hàng loạt nhân viên năm 2020, hãng hàng không này đã phải chật vật khôi phục danh tiếng trong bối cảnh dịch vụ xuống cấp, giá vé tăng cao và thậm chí hay bị hoãn, hủy chuyến.

Giám đốc điều hành hiện tại của Qantas là bà Vanessa Hudson, lên thay ông Alan Joyce năm 2023, với cam kết “đặt khách hàng trở lại vị trí trung tâm”./.

