Hành trình Hùng cường-Thịnh vượng

Ngày nay, Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới với khát vọng hùng cường và thịnh vượng, hội nhập sâu rộng vào dòng chảy toàn cầu.

Từ nền tảng độc lập và kiến tạo, đất nước đang vươn mình mạnh mẽ, khẳng định vị thế và uy tín quốc tế.

Kỷ nguyên vươn mình không chỉ phản ánh sức mạnh nội sinh và khát vọng phát triển, mà còn thể hiện trách nhiệm của Việt Nam trong việc cùng nhân loại kiến tạo hòa bình, thịnh vượng và tương lai bền vững.

Với thành tựu 80 năm độc lập và gần 40 năm Đổi mới làm nền tảng, cùng “Bộ tứ trụ cột” (Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Nghị quyết 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, Nghị quyết 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới và Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân) làm lực đẩy, Việt Nam đang đứng trước thời cơ vàng để vươn lên thành quốc gia giàu mạnh.

Mục tiêu đặt ra là trở thành nước có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 (ghi dấu 100 năm thành lập Đảng) và thu nhập cao vào năm 2045 (ghi dấu 100 năm thành lập nước).

Đến Việt Nam lần đầu tiên năm 2012, ông Ludwig Graf Westarp, Phó Chủ tịch Hội Việt-Đức, giảng viên trường Đại học Công nghệ Dortmund và từng là Trưởng đại diện tại Hiệp hội các Doanh nghiệp vừa và nhỏ của Đức tại Việt Nam, nhấn mạnh “Bộ tứ trụ cột” sẽ tạo nền tảng, tạo động lực cho kỷ nguyên cất cánh của đất nước.

Theo ông, một khuôn khổ pháp lý minh bạch, nhất quán sẽ tạo dựng niềm tin của nhà đầu tư và cạnh tranh công bằng, trong khi đổi mới khoa học và công nghệ sẽ thúc đẩy năng suất và khả năng cạnh tranh toàn cầu.

Hội nhập sâu rộng thông qua các hiệp định thương mại tiêu chuẩn cao sẽ mở rộng thị trường, chuyển giao công nghệ và tăng cường khả năng phục hồi. Trao quyền cho nền kinh tế tư nhân sẽ giải phóng động lực trong nước và tạo việc làm.

Chuyên gia Đức nêu rõ: "Cùng nhau, những trụ cột này sẽ đưa Việt Nam hướng tới một nền kinh tế dựa trên tri thức, lấy đổi mới sáng tạo làm động lực và kết nối toàn cầu, đảm bảo tăng trưởng bền vững và hội nhập quốc tế mạnh mẽ hơn, đứng vững trong thế kỷ XXI.”

Tiến sỹ Sandra Scagliotti, Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Turin và Genoa, nhà Việt Nam học, nhận xét rằng những cải cách và đổi mới tập trung vào “Bộ tứ trụ cột” là bệ đỡ giúp Việt Nam cất cánh, bởi 4 nghị quyết nêu trên sẽ giúp xây dựng thể chế pháp lý minh bạch, bảo đảm quyền con người, thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và lấy khu vực tư nhân làm động lực trung tâm của nền kinh tế.

Tiến sỹ Sandra Scagliotti, nhà Việt Nam học, Lãnh sự danh dự Việt Nam tại thành phố Turin và Genoa, trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Rome. (Ảnh: Trường Dụy/TTXVN)

Giáo sư Carl Thayer tại Học viện Quốc phòng Australia (Đại học New South Wales), dự báo kinh tế tư nhân Việt Nam sẽ chứng kiến sự bùng nổ của các doanh nghiệp nhỏ, hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp đa dạng, vừa củng cố nội lực vừa vươn ra thị trường toàn cầu.

Đồng quan điểm, ông Harry Hoàng, Chủ tịch Hội người Việt tại thủ đô Canberra (Australia), cho rằng để khu vực tư nhân và đổi mới sáng tạo cất cánh, điều kiện tiên quyết là thể chế hành chính phải “đơn giản, tinh, gọn,” và Việt Nam đã khởi động đúng hướng với Nghị quyết 66 và 68.

Tuy nhiên, để hiện thực hóa những mục tiêu phát triển, Việt Nam phải vượt qua những điểm yếu về cơ cấu cũng như áp lực môi trường và bất ổn toàn cầu thông qua những cải cách sâu rộng, đổi mới sáng tạo và các chiến lược bền vững.

Tiến sỹ Kambiz Ghawami, Chủ tịch Ủy ban Đức của Tổ chức Hỗ trợ Đại học Thế giới (WUS), lưu ý Việt Nam cần một chiến lược nghiên cứu, phát triển độc lập và một nền giáo dục chú trọng kỹ năng số, tư duy phản biện, tinh thần đổi mới. Chỉ khi thế hệ trẻ đủ tự tin bước vào thế giới số, đất nước mới thực sự làm chủ tương lai công nghệ. Đồng thời, việc xây dựng hạ tầng số độc lập, bảo vệ dữ liệu và an ninh mạng là điều kiện tất yếu để giữ vững chủ quyền công nghệ.

Giáo sư Nguyễn Xuân Thính (Đại học TU Dortmund, Đức) nhấn mạnh “Bộ tứ trụ cột” là điều kiện cần, nhưng niềm tin của doanh nghiệp và người dân chỉ được củng cố nếu chính sách thực thi minh bạch, hiệu quả.

Nhiều chuyên gia quốc tế khẳng định sức mạnh kinh tế và công nghệ sẽ là bệ phóng để Việt Nam nâng tầm vị thế. Trong dòng chảy phát triển, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh đang trở thành xu thế không thể đảo ngược. Việt Nam cần nắm bắt những công nghệ mới - từ trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn, đến năng lượng sạch - để phục vụ cho mục tiêu phát triển bền vững. Nếu tận dụng tốt, Việt Nam không chỉ rút ngắn khoảng cách mà còn có thể tạo ra lợi thế cạnh tranh mới trên bản đồ kinh tế toàn cầu.

Hội nhập không chỉ là tìm kiếm thị trường, mà còn là tham gia sâu vào chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu. Việt Nam đang trở thành một đối tác tin cậy, kiên trì nguyên tắc luật pháp quốc tế, đồng thời tích cực góp phần vào những vấn đề toàn cầu như gìn giữ hòa bình, ứng phó biến đổi khí hậu, bảo đảm an ninh lương thực và năng lượng.

Hơn tất cả, Việt Nam luôn kiên định quan điểm: con người là trung tâm của mọi chiến lược.

Nhà báo, học giả Argentina Gastón Fiorda nhận định thách thức lớn nhất không chỉ là tăng trưởng, mà là bảo đảm công bằng - để mọi người dân đều được tiếp cận nhà ở, y tế, giáo dục chất lượng và các dịch vụ xã hội thiết yếu.

Theo ông, Việt Nam đang đi đúng hướng, qua đó nuôi dưỡng một xã hội công bằng, đoàn kết - nền tảng để vượt qua thử thách và tiến bước trong kỷ nguyên mới.

Với “Bộ tứ trụ cột,” quyết tâm cải cách mạnh mẽ, định hướng khoa học-công nghệ hiện đại, cùng khát vọng xây dựng một đất nước vì hạnh phúc của nhân dân, Việt Nam đã có trong tay nền tảng vững chắc để cất cánh.

Từ Canberra, ông Harry Hoàng tin tưởng rằng giai đoạn 2025-2045 là “kỷ nguyên vươn mình” của Việt Nam, là thời khắc thế giới không còn nhắc đến cụm từ “Chiến tranh Việt Nam” mà sẽ nhớ đến Việt Nam như một đất nước lan tỏa giá trị của 3 chữ “Độc lập-Tự do-Hạnh phúc” đến bạn bè thế giới.

Giáo sư Carl Thayer thì cho rằng trong bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến phức tạp và những tác động của công nghệ số, Việt Nam cần tiếp tục thúc đẩy hơn nữa tinh thần tự lực, tự cường để vững vàng bước vào kỷ nguyên mới.

Giáo sư Carl Thayer trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Australia. (Ảnh: Thanh Tú/TTXVN)

Phó Chủ tịch Hội Việt-Đức, giảng viên trường Đại học Công nghệ Dortmund, ông Ludwig Graf Westarp, lại nêu bật vai trò của những thành tựu phát triển đem lại ấm no, hạnh phúc cho người dân khi cho rằng "những thành tựu này đã cải thiện đáng kể mức sống, giảm bất bình đẳng và thúc đẩy tăng trưởng bền vững, đặt nền tảng vững chắc cho một Việt Nam hạnh phúc hơn, thịnh vượng hơn và tự tin hơn trong những thập niên tới.”

Đồng quan điểm trên, Tiến sỹ Kambiz Ghawami chỉ rõ: “Thông qua các chính sách sáng suốt, nâng cao giáo dục, tự chủ công nghệ và bảo tồn bản sắc văn hóa, Việt Nam không chỉ duy trì được tinh thần tự chủ và tự hào, mà còn chủ động định hình tương lai của dân tộc. Trong một thế giới ngày càng phức tạp, chính tinh thần ấy sẽ là nền tảng để Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới một cách tự tin và sáng tạo dựa trên những giá trị cốt lõi."

Chuyên gia người Đức Ludwig Graf Westarp đã đúc kết rằng: “Độc lập-Tự do-Hạnh phúc, ba từ này là tầm nhìn của Việt Nam về một đất nước Hùng cường và Thịnh vượng, nơi mọi người dân đều được sống trong phẩm giá và hạnh phúc.”

Từ hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc đến hành trình vươn mình hướng tới Hùng cường-Thịnh vượng, cột mốc 80 năm Quốc khánh không chỉ là dịp nhìn lại quá khứ để tri ân, mà còn để mỗi người dân trên đất nước "Cờ đỏ Sao vàng" nuôi dưỡng niềm tin: khát vọng xây dựng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, phồn vinh và hạnh phúc sẽ trở thành hiện thực, bằng sức mạnh đoàn kết, tinh thần đổi mới và niềm tự hào dân tộc./.

