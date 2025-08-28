Tròn 80 năm kể từ thời khắc lá Cờ đỏ Sao vàng thiêng liêng được kéo lên tại quảng trường Ba Đình trong buổi lễ Tuyên bố độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, dân tộc Việt Nam đã đi trọn một hành trình đầy gian nan nhưng cũng vô cùng tự hào: hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc và nay là bước chuyển mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên hội nhập, sáng tạo để hướng tới hùng cường, thịnh vượng, phồn vinh.

Các quan chức, chuyên gia, học giả và bạn bè quốc tế cùng kiều bào vô cùng ấn tượng về hành trình kiên cường giữ vững độc lập, bền bỉ kiến tạo, và giờ đây đang vươn mình khẳng định vị thế và uy tín trong một thế giới nhiều đổi thay.

Chùm bài "80 năm Quốc khánh 2/9: Tự hào Cờ đỏ Sao vàng" gồm 3 bài "Hành trình Độc lập-Tự cường," "Hành trình Ấm no -Hạnh phúc" và "Hành trình Hùng cường-Thịnh vượng" tổng hợp những nhận định, đánh giá của dư luận quốc tế và kiều bào về hành trình dân tộc Việt Nam đã, đang và sẽ vượt qua, nơi Việt Nam là nguồn cảm hứng về sức mạnh ý chí và khát vọng vươn tới tương lai, tiếp tục viết nên những trang sử mới cùng thế giới trong tinh thần hòa bình, hợp tác và phát triển.

Bài 1: Hành trình Độc lập-Tự cường

"Việt Nam là hình mẫu đấu tranh vì độc lập, tự do," lời khẳng định của nhà ngoại giao kỳ cựu Algeria Noureddine Djoudi, Chủ tịch Hội những người bạn quốc tế của Cách mạng Algeria, có thể khái quát cho hành trình gian nan nhưng đầy vẻ vang của dân tộc Việt Nam, với dấu mốc lịch sử Cách mạng tháng Tám mùa Thu năm 1945.

Hành trình độc lập, tự chủ, tự cường của nhân dân Việt Nam không chỉ là chiến thắng của ý chí và khát vọng tự do, mà còn đặt nền móng cho công cuộc kiến tạo đất nước về sau.

Nhà báo Roberto Molina của Hãng thông tấn Mỹ Latinh Cuba (Prensa Latina). (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Nhà báo Roberto Molina, từ hãng thông tấn Prensa Latina của Cuba, nêu bật nhân dân Việt Nam đã viết nên “bản anh hùng ca quân sự” - đại diện cho chiến thắng vĩ đại nhất của thời đại, minh chứng rằng một dân tộc đoàn kết, đồng lòng sẽ không bao giờ bị đánh bại.

Ông nhấn mạnh Cách mạng Tháng Tám là đỉnh cao của cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do, đưa tên tuổi Việt Nam in đậm trong tâm trí và trái tim của cả những người tự do lẫn những người bị áp bức trên toàn thế giới.

Chung quan điểm ấy, Giáo sư-Tiến sỹ Phan Kim Nga (Pan Jin’e) thuộc Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc cho rằng, cuộc cách mạng vĩ đại của nhân dân Việt Nam đã làm thay đổi vận mệnh dân tộc và mang ý nghĩa lịch sử to lớn.

Cách mạng Tháng Tám không chỉ là thắng lợi của ý chí quật cường mà còn đánh dấu sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Marx-Lenin vào thực tiễn Việt Nam, mở ra khuôn khổ cho con đường “cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân,” gắn độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội - trở thành một “mốc son trong phong trào xã hội chủ nghĩa thế giới.”

Với Giáo sư Andrey Vassoevych, Giám đốc Viện Phương Đông học, Đại học Sư phạm Quốc gia Herzen (Nga), đây là minh chứng hùng hồn cho sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam: đặt lợi ích dân tộc lên trên hết, giữ vững bản lĩnh và kiên định con đường đã chọn.

Dưới góc nhìn của Tướng P.K. Chakravorty, cựu Tùy viên quân sự Ấn Độ tại Việt Nam, cuộc Cách mạng Tháng Tám đã hun đúc nhiều phẩm chất quý giá cho người dân Việt Nam: tinh thần đoàn kết, hợp tác, sự linh hoạt, sáng tạo và đặc biệt là ý chí quật cường, quyết tâm đấu tranh vì chủ quyền dân tộc.

Ông lưu ý chính những giá trị ấy đã giúp Việt Nam, với điểm khởi đầu cho hành trình đấu tranh giành độc lập, tự do là Cách mạng tháng Tám 1945, tiếp tục làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, Đại thắng Mùa Xuân 30/4/1975, vượt qua tro tàn chiến tranh, vững vàng trên con đường phát triển và thích ứng linh hoạt với biến động của thời cuộc, đồng thời duy trì tinh thần hữu nghị và trách nhiệm trong quan hệ quốc tế.

Đó cũng là cảm nhận của Giáo sư-Tiến sỹ Michael Brie, nhà triết học và nhà khoa học xã hội người Đức, khi nhận định Cách mạng tháng Tám là chiến thắng của tinh thần đoàn kết dân tộc, sức mạnh kiên cường và ý chí tự quyết định vận mệnh của chính mình.

Giáo sư Michael Brie. (Ảnh: Thu Hằng/Vietnam+)

Theo ông, ý chí độc lập, tự chủ, tự cường của nhân dân Việt Nam được xem là một trong những yếu tố then chốt làm nên thành công của Cách mạng tháng Tám. Tinh thần đó đã được thể hiện sống động trong suốt chiều dài lịch sử kháng chiến và phát triển của dân tộc Việt Nam.

Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, ý chí độc lập, tự chủ, tự cường được thể hiện qua phong trào quần chúng, sự tham gia của quần chúng và lòng tự hào dân tộc sâu sắc.

Nhân dân Việt Nam đã chứng minh rằng dưới sự lãnh đạo kiên định của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự đoàn kết và quyết tâm có thể chiến thắng ngay cả những kẻ thù hùng mạnh nhất.

Sau chiến tranh, Việt Nam vẫn tiếp tục phát huy tinh thần kiên cường này, vượt qua cấm vận, thiên tai và dịch bệnh, tập trung xây dựng nền kinh tế tự chủ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và đoàn kết xã hội.

Các chính sách khuyến khích sản xuất trong nước, đầu tư vào giáo dục và y tế, cùng các quan hệ đối tác chiến lược quốc tế đều phản ánh rằng tinh thần Cách mạng tháng Tám tiếp tục định hình con đường phía trước của Việt Nam.

Tiến sỹ Sandra Scagliotti, Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Turin và Genoa, nhà Việt Nam học, đánh giá khát vọng độc lập, tự chủ và tự cường của nhân dân Việt Nam cùng với tài lãnh đạo của Đảng đã tạo nên sức mạnh đưa đến thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, đồng thời là nền tảng cho công cuộc phát triển đất nước sau này.

Nhắc lại thời điểm Việt Nam bước ra khỏi chiến tranh với nền kinh tế kiệt quệ, hơn 90% dân số phụ thuộc nông nghiệp tự cung tự cấp, bị bao vây cấm vận và cô lập về chính trị, nhà báo kỳ cựu Anthoni Mohammad của Hãng thông tấn quốc gia Antara (Indonesia) thực sự ấn tượng khi chỉ trong chưa đầy 4 thập niên, Việt Nam đã trở thành một trong những nền kinh tế mở và năng động nhất châu Á, với tốc độ tăng trưởng GDP trung bình khoảng 7%/năm.

Học giả, nhà báo kỳ cựu Mohammah Anthoni. (Ảnh: Hữu Chiến/TTXVN)

Gọi đây là một “kỳ tích phát triển” hiếm có trong lịch sử hiện đại, nhà báo Anthoni Mohammad nêu bật đó là thành tựu của sức mạnh nội tại, có ý nghĩa tham chiếu cho các quốc gia tìm kiếm con đường phát triển bền vững, cân bằng giữa độc lập dân tộc, hội nhập quốc tế và tăng trưởng kinh tế.

Ông cũng khẳng định chính sách linh hoạt nhưng kiên định trong nguyên tắc độc lập - tự chủ giúp Việt Nam giữ cân bằng quan hệ với các cường quốc, thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với Mỹ, Trung Quốc, Nga, Nhật Bản, Ấn Độ...

Việc Hà Nội đón tiếp nguyên thủ từ Washington, Bắc Kinh và Moskva trong thời gian ngắn trở thành minh chứng cho năng lực ngoại giao hiếm có, tạo dựng “tự chủ chiến lược” trong bối cảnh cạnh tranh Mỹ-Trung ngày càng gay gắt.

Từ khát vọng xây dựng quốc gia độc lập, tự chủ và hiện đại, Việt Nam đã chứng minh khả năng thích ứng cao trước biến động toàn cầu nhờ cải cách kinh tế và chính sách đối ngoại khôn khéo.

Trong con mắt của Giáo sư Carl Thayer, chuyên gia nghiên cứu về Việt Nam tại Học viện Quốc phòng Australia, Đại học New South Wales, Việt Nam là một quốc gia năng động, luôn nêu cao tinh thần tự lực cánh sinh trong bảo vệ chủ quyền, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, nỗ lực duy trì thống nhất trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và trở thành tiếng nói tiêu biểu của Nam bán cầu.

Giáo sư Carl Thayer cho rằng với việc tạo dựng được vai trò và vị thế trên trường quốc tế thông qua việc mở cửa nền kinh tế, gia nhập các tổ chức khu vực, quốc tế và ký kết các hiệp định thương mại tự do…, Việt Nam ngày càng tự tin hơn vào việc thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, thiết lập các mối quan hệ đối tác chiến lược và hiện nay là cả quan hệ đối tác chiến lược toàn diện.

Giáo sư Carl Thayer trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Australia. (Ảnh: Thanh Tú/TTXVN)

Ông Clement Ngu, phóng viên Nikkei Asia tại Anh, lưu ý rằng trong hành trình 80 năm giành độc lập và xây dựng đất nước, "Việt Nam đã biến những điều không thể thành có thể" khi luôn vượt qua mọi thời điểm khó khăn của đất nước. Đó cũng là biểu tượng cho ý chí độc lập, tự chủ, tự cường của nhân dân Việt Nam.

Ông Juan Castillo, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Uruguay, Bộ trưởng Lao động và An sinh Xã hội, nhấn mạnh những thành tựu to lớn mà nhân dân Việt Nam đã đạt được trong suốt 80 năm qua là kết quả của tinh thần đấu tranh kiên cường, ý chí tự lực tự cường và khát vọng xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.

80 năm đã trôi qua, nhưng mùa Thu năm 1945 vẫn là cột mốc khởi đầu của hành trình độc lập, tự cường-một hành trình được xây bằng khát vọng tự do, tự chủ bằng trí tuệ và tầm nhìn vượt thời đại. Và cũng chính từ nền tảng độc lập, tự do đó, dân tộc Việt Nam đã tiếp tục bước vào hành trình kiến tạo và phát triển đất nước./.

Bài 2: Hành trình Ấm no-Hạnh phúc

