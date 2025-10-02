Hành trình nghệ thuật của Nghệ sỹ Nhân dân Thế Hiển

Nghệ sỹ Nhân dân Thế Hiển có mặt ở mọi miền của Tổ quốc, ở những thời khắc đặc biệt để viết và hát ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, ca ngợi người lính nơi biên giới, hải đảo xa xôi...

Công chúng yêu nhạc thường nhớ tới hình ảnh nhạc sỹ, ca sỹ Thế Hiển với cây đàn guitar và nụ cười hiền hậu gắn liền với ông trong nhiều năm ông miệt mài sáng tác và biểu diễn. Sự nghiệp của ông là hành trình hơn bốn thập niên cống hiến không mệt mỏi cho âm nhạc.

Ông có mặt ở mọi miền của Tổ quốc, ở những thời khắc đặc biệt để viết và hát ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, ca ngợi người lính nơi biên giới, hải đảo xa xôi, ca ngợi những con người lao động...

Ông được Nhà nước Việt Nam phong tặng danh hiệu Nghệ sỹ Ưu tú vào năm 2012. Năm 2023, ông vinh dự được phong tặng danh hiệu Nghệ sỹ Nhân dân.

Ông qua đời vào tối 1/10/2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh, sau một thời gian lâm trọng bệnh./.

