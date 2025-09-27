Hội nghị Du lịch Thế giới 2025: Tìm giải pháp đổi mới và phát triển bền vững

Với chủ đề “Du lịch và Chuyển đổi bền vững,” Hội nghị Du lịch Thế giới 2025 đã khai mạc ngày 27/9 tại Melaka, Malaysia, quy tụ hơn 700 đại biểu quốc tế cùng tham gia các phiên thảo luận, nghị sự hướng tới tương lai du lịch toàn cầu.

Sự kiện do Tổ chức Du lịch Thế giới của Liên hợp quốc (UNWTO) phối hợp với Bộ Du lịch, Nghệ thuật và Văn hóa Malaysia (MOTAC) và chính quyền bang Melaka tổ chức nhân kỷ niệm Ngày Du lịch Thế giới.

Theo ông Tiong King Sing, Bộ trưởng Du lịch, Nghệ thuật và Văn hóa Malaysia, du lịch là một trong những ngành năng động và phát triển nhanh nhất thế giới.

Trên toàn cầu, ngành này đã phục hồi hoàn toàn vào năm 2024 và tiếp tục tăng trưởng 5% trong nửa đầu năm 2025. Năm ngoái, Malaysia đón 38 triệu lượt khách quốc tế. Nửa đầu năm 2025, quốc gia này ghi nhận con số 20,6 triệu lượt khách, tăng 17,9% so với cùng kỳ năm 2024.

Tuy nhiên, ông Tiong King Sing cho rằng tăng trưởng đơn thuần không phải là thước đo của sự phát triển, mà quan trọng hơn là đảm bảo hoạt động du lịch nâng cao đời sống con người, bảo tồn văn hóa, bảo vệ hệ sinh thái và tăng cường khả năng phục hồi trước những biến động.

Ông Tiong King Sing khẳng định Hội nghị Du lịch Thế giới không chỉ là sự kiện kỷ niệm Ngày Du lịch Thế giới mà là một diễn đàn, tạo cơ hội để những người làm du lịch chuyển từ đối thoại sang hành động, từ kế hoạch sang thực thi, để đảm bảo sự đổi mới bền vững, bao trùm, hòa nhập của ngành Du lịch.

Bộ trưởng Tiong King Sing chỉ ra những tác động tiêu cực của hoạt động du lịch như: Phát triển quá mức gây ảnh hưởng đến các di sản địa phương, đầu tư không đồng đều, hệ sinh thái bị hủy hoại…

“Chúng ta phải khẩn trương hành động để bảo vệ hệ sinh thái, giảm ùn tắc, mở rộng dòng khách du lịch và đảm bảo giá trị nằm trong tay người dân địa phương. Chuyển đổi bền vững không phải là tùy chọn mà là yêu cầu cấp thiết,” ông Tiong King Sing nói.

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng thư ký Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc (UN Tourism) Zurab Pololikashvili khẳng định chuyển đổi du lịch bền vững phải bắt đầu bằng quản trị hiệu quả và quy hoạch lấy con người làm trung tâm. Chiến lược đó cũng sẽ đầu tư vào giáo dục và kỹ năng, đặc biệt là cho thanh thiếu niên, phụ nữ và các cộng đồng chịu tác động của du lịch.

Trong bối cảnh ngày càng nảy sinh nhiều thách thức, Hội nghị Du lịch Thế giới sẽ là diễn đàn tạo ra những thay đổi tích cực. Du lịch được xác định là chất xúc tác cho tiến bộ xã hội, mang lại giáo dục, việc làm và tạo ra cơ hội mới cho tất cả.

Trong ba ngày 27-29/9, các đại biểu sẽ thảo luận về các chủ đề: Du lịch lấy con người làm trung tâm, chuyển đổi để xây dựng khả năng phục hồi trong du lịch bền vững, tăng trưởng kinh tế thông qua du lịch, du lịch bền vững – từ chính sách đến thực tiễn, du lịch trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo.

Nhân sự kiện này, nước chủ nhà tổ chức Lễ hội Diều Quốc tế, Lễ hội đường phố, chương trình biểu diễn nghệ thuật, Lễ hội tôn vinh các trò chơi truyền thống của Malaysia, Lễ hội Doanh nhân Melaka 2025, Triển lãm “Hành trình lịch sử của người hùng ngành Hàng hải”…

Bộ Du lịch, Nghệ thuật và Văn hóa Malaysia kỳ vọng việc tổ chức Ngày Du lịch Thế giới và Hội nghị Du lịch Thế giới sẽ quảng bá hình ảnh của Melaka (Malacca) - thành phố Di sản Thế giới được UNESCO công nhận./.

